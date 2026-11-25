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L’obiettivo di migliorare la qualità del nostro sistema formativo dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche. Purtroppo, il recente dibattito sugli e-book di testo offre una prova in più della desolante distanza fra gli obiettivi dichiarati e la realtà.

Riassumiamo: un emendamento presentato da Fratelli d’Italia e inserito nel decreto Scuola obbliga gli editori a offrire i libri di testo scolastici e universitari in versione digitale a un prezzo inferiore almeno del 50 pe cento rispetto a quello del cartaceo. Dopo numerose polemiche interne alla maggioranza (Forza Italia era contraria) il testo del decreto ha ottenuto mercoledì il voto di fiducia della Camera. La norma verrà parzialmente corretta e verranno escluse le scuole primarie mentre ci sarà una revisione del resto.

Anche se, di per sé, è in continuità con quelle approvate nel 2008 dal quarto governo Berlusconi (art. 15 del d.l. 112/2008) e proseguita dai governi Monti e Letta: favorire la diffusione dei libri di testo digitali «tenendo conto della riduzione dei costi (…) derivanti dal passaggio al digitale» (art. 11 del d.l. 179/2012), con l’obiettivo del «contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi» (art. 6 del d.l. 104/2013).

Il vero errore

Qual è, allora, il problema? In due parole: quello adottato, adesso come allora, è un modello completamente sbagliato di introduzione nella scuola delle risorse di apprendimento digitali. Il fatto di considerarle come un risparmio sui costi, anziché come strumento per migliorare la qualità dell’apprendimento, è un errore sia teorico sia pratico. Con l’aggravante non solo della recidiva, ma di una recidiva incompetente su molti fronti. Ne segnalo solo alcuni.

Con il prezzo al 50 per cento di quello cartaceo, il testo digitale sarà solo una brutta copia del libro a stampa: probabilmente un pdf incapsulato in qualche piattaforma. Un formato lontanissimo dalle potenzialità del digitale: interattività, multicodicalità, personalizzazione… Il legislatore ha scelto il digitale povero, disincentivando di fatto gli editori rispetto a qualunque uso innovativo delle nuove tecnologie.

L’idea che eliminare stampa e distribuzione fisica permetta di dimezzare il prezzo è risibile. Lo sarebbe su qualunque prodotto di editoria libraria, lo è ancor più nella scolastica, dove sono più alti i costi redazionali, quelli per i diritti di terzi (immagini, contenuti antologizzati, materiali integrativi) e quelli promozionali, fra agenti e copie per i docenti (che difficilmente si accontentano del pdf). I costi fisici della stampa rappresentano circa il 10-12 per cento del prezzo di copertina, la logistica fisica un altro 6-8 per cento. Dato che anche la distribuzione digitale costa, il risparmio reale è del 15-20 per cento: un prezzo ribassato del 50 per cento non è sostenibile. La conseguenza prevedibile è l’abbassamento della qualità editoriale, nel disperato tentativo di abbassare i costi.

Dato che la strada scelta è quella della brutta copia della carta, si crea un’evidente disparità fra le famiglie che possono permettersi il libro su carta e quelle che devono ripiegare sulla brutta copia digitale. Oggi i libri di testo includono già nel prezzo e-book e contenuti digitali: chi può permettersi la carta avrà dunque carta e digitale, chi non può, solo il digitale povero. Il sistema formativo dovrebbe favorire la riduzione delle disparità socioeconomiche, che vengono invece accentuate proprio sul piano, delicatissimo, delle risorse di apprendimento.

Nella fruizione dei contenuti digitali buona parte dell’efficacia dipende dalle interfacce usate: una famiglia ricca può permettersi un tablet o un e-reader di buon livello, con stilo per le annotazioni. Una famiglia meno abbiente dovrà ripiegare su un tablet di bassa qualità o sullo smartphone: il pdf, già povero di per sé, diventa quasi inusabile.

Lo stesso governo proibisce l’uso dello smartphone in classe, e i tablet sono altrettanto distrattivi dello smartphone. Sulla proibizione degli smartphone servirebbe un discorso a parte (dovremmo semmai abituare a un loro uso consapevole, distinguendo le situazioni in cui usarli e quelle in cui non usarli), ma le due politiche sono comunque chiaramente incoerenti.

Davanti a strumenti così poveri, si accentuerà la tendenza a sostituire nello studio il libro di testo con contenuti granulari non validati (Ia, video su YouTube, appunti) potenzialmente utili all’interno di una strategia formativa consapevole, ma in questo contesto frammentati e dispersivi.

Un finto risparmio

Sono il primo a ritenere che un buon uso del digitale a scuola possa migliorare l’apprendimento. Ma servono risorse digitali di qualità, ricche, interattive, personalizzabili, accompagnate da strumenti curricolari forti, non certo della brutta copia della carta. E la produzione di quelle risorse ha costi spesso maggiori di quelli dei libri di testo cartacei. Il finto “risparmio per le famiglie” del digitale povero è la deprimente foglia di fico con la quale la nostra classe dirigente nasconde la sua incapacità di aggiornare e rafforzare il sistema formativo. Una scelta che il paese sta già pagando a caro prezzo, e – se si continuerà con gli stessi livelli di incompetenza – ancor più pagherà in futuro.

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