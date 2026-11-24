Con la fiducia sarà presentato un ordine del giorno che esclude lo “sconto” per i libri digitali delle scuole primarie e subordina quello per i libri delle secondarie di primo livello alla valutazione di una commissione tecnica. Ma i problemi non sono finiti e si allargano al dl Cortei

false false

Infine è servito il “lodo Rampelli”, coordinato dal saggio vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia, per chiudere per quanto possibile lo scontro intorno agli e-book. L’accordo – blindato – è stato quello di un ordine del giorno firmato dai rappresentanti di tutti i partiti del centrodestra, che disarma la norma inserita dai meloniani nel dl Scuola al Senato che prevede l’obbligo per gli editori di vendere i libri scolastici in formato digitale al 50 per cento in meno del prezzo di copertina. La norma aveva fatto esplodere l’ira di Forza Italia. «Difendiamo gli editori» avevano detto gli azzurri – con un occhio anche al gruppo editoriale “di famiglia” che è Mondadori – votando inutilmente contro a Palazzo Madama e presentando un emendamento soppressivo alla Camera.

Il dl Scuola, però, deve andare in conversione e il governo ha posto la fiducia per oggi a Montecitorio, ma con il deposito dell’odg correttivo che prevede il rinvio al prossimo provvedimento utile (verosimilmente il Milleproroghe) l’esclusione delle scuole primarie visto che alle elementari i libri sono già gratuiti e per le scuole secondarie di primo grado la previa valutazione di una commissione di esperti per valutarne l’efficacia sul piano pedagogico. Per scuole superiori e università, invece, gli editori dovranno adeguarsi entro un anno. «Si tratta di un grande risultato di sintesi tra le diverse e legittime posizioni dei partiti di maggioranza», ha esultato Rampelli, parlando di un «punto di equilibrio» che salverà la conversione del decreto, che è stato bandiera del governo perché prevede il controverso tetto del 30 per cento degli stranieri nelle classi. Prima che si arrivasse a una tregua, però, non sono mancati i momenti di tensione interna e sono servite complesse manovre in commissione con l’aggiunta di tre nuovi membri e la dilatazione dei tempi d’esame per evitare il testacoda del centrodestra. Tanto che le opposizioni hanno parlato di «auto-ostruzionismo» della maggioranza.

Il dl Cortei

E gli intoppi non sono certo finiti. Gli azzurri, infatti, hanno già anticipato che daranno battaglia a un altro emendamento di FdI, questa volta presentato al dl Cortei ora in commissione Giustizia alla Camera. La norma porta la prima firma di Andrea Delmastro e prevede la sospensione delle borse di studio fino alla definizione del procedimento penale per gli studenti che finiscono indagati in occasione di manifestazioni, proteste e occupazioni. La previsione è indigeribile per i forzisti, il cui capogruppo Enrico Costa ha da poco concluso gli stati generali del garantismo e che si troverebbero a votare una norma che ignora del tutto il principio di presunzione di non colpevolezza. «Toglierle a chi viene semplicemente iscritto nel registro degli indagati non è compatibile con i principi costituzionali», ha detto la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano.

Non solo. A sollevare perplessità è anche l’emendamento di Alessandro Urzì (presentato anche in Manovra e bocciato, ora sotto ricorso) che prevede «vernici e traccianti spruzzati sui manifestanti» e quello della Lega che introduce l’ennesimo nuovo reato di squadrismo eversivo di piazza, con una pena prevista da 4 a 8 anni di carcere. Anche su questo lo scontro sarà duro e durerà fino al 4 dicembre, quando il testo arriverà alla Camera per la discussione generale e che verrà approvato con voto di fiducia. Certo è che la linea sposata da FdI e Lega è quella della stretta securitaria, nonostante gli scetticismi azzurri. Parallelamente, sta proseguendo il braccio di ferro interno di Matteo Salvini per inserire in legge di Bilancio la sanatoria delle difformità edilizie.

In settimana è stato annunciato un vertice di maggioranza sugli emendamenti e la speranza della Lega sarebbe quella di portare il governo sulle sue posizioni. Il confronto interno alla maggioranza, tuttavia, procede da posizioni sempre più distanti: «Fisiologico» secondo fonti meloniane, visto che si avvicina la fine della legislatura, nella speranza che a nessuno convenga arrivare davvero a un punto di rottura.

© Riproduzione riservata