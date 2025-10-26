L’ipocrisia sull’educazione sessuo-affettiva: il governo la promette, poi la vieta

true false

L’omicidio di Giulia Cecchettin aveva profondamente scosso il paese, il governo Meloni aveva gridato che eravamo di fronte a un’emergenza femminicidi e il ministro Valditara aveva dichiarato che avrebbe immediatamente dato corso all’insegnamento dell’Educazione all’affettività per gli studenti di ogni ordine e grado. In che modo sarebbe riuscito a farla partire in tempi rapidi, non era dato saperlo. Anch’io avevo provato a porre alcune domande: chi avrebbe insegnato Educazione all’affettività? A