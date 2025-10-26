DA CECCHETTIN AL DDL VALDITARA

L’ipocrisia sull’educazione sessuo-affettiva: il governo la promette, poi la vieta

Marco Balzano
26 ottobre 2025 • 18:02

Sulla scorta dello sgomento generato dal femminicidio, il ministro Valditara aveva annunciato che avrebbe dato subito corso all’insegnamento dell’Educazione all’affettività. Due anni dopo, il ddl Valditara piccona ogni attività nelle scuole, vietandole alle primarie e alle secondarie di primo grado. Sottoponendole all’insindacabile giudizio dei genitori alle superiori

L’omicidio di Giulia Cecchettin aveva profondamente scosso il paese, il governo Meloni aveva gridato che eravamo di fronte a un’emergenza femminicidi e il ministro Valditara aveva dichiarato che avrebbe immediatamente dato corso all’insegnamento dell’Educazione all’affettività per gli studenti di ogni ordine e grado. In che modo sarebbe riuscito a farla partire in tempi rapidi, non era dato saperlo. Anch’io avevo provato a porre alcune domande: chi avrebbe insegnato Educazione all’affettività? A

Marco Balzano

Scrittore e docente italiano. Con Sellerio ha pubblicato Il figlio del figlio (2010) Premio Corrado Alvaro Opera prima, Pronti a tutte le partenze (2013) Premio Flaiano e L’ultimo arrivato (2014) Premio Campiello. Per Einaudi ha pubblicato Resto qui (2018) che ha vinto, tra gli altri, il Premio letterario Elba, il Premio Bagutta, il Premio Mario Rigoni Stern. Per Einaudi ha inoltre pubblicato Quando tornerò (2021).

