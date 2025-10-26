L’ipocrisia sull’educazione sessuo-affettiva: il governo la promette, poi la vieta

Sulla scorta dello sgomento generato dal femminicidio, il ministro Valditara aveva annunciato che avrebbe dato subito corso all’insegnamento dell’Educazione all’affettività. Due anni dopo, il ddl Valditara piccona ogni attività nelle scuole, vietandole alle primarie e alle secondarie di primo grado. Sottoponendole all’insindacabile giudizio dei genitori alle superiori
L’omicidio di Giulia Cecchettin aveva profondamente scosso il paese, il governo Meloni aveva gridato che eravamo di fronte a un’emergenza femminicidi e il ministro Valditara aveva dichiarato che avrebbe immediatamente dato corso all’insegnamento dell’Educazione all’affettività per gli studenti di ogni ordine e grado. In che modo sarebbe riuscito a farla partire in tempi rapidi, non era dato saperlo. Anch’io avevo provato a porre alcune domande: chi avrebbe insegnato Educazione all’affettività? A