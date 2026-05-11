Il turbamento lasciato dalla pandemia di Coronavirus, trattato all’unanimità globale come rimosso collettivo – cioè mettendolo sotto al tappeto insieme a polvere e FFP2 – si compone di tanti elementi. Quelli riconducibili al filone dell’abbrutimento generale, zona gialla del trauma, quelli legati al lavoro e allo studio, zona arancione, e poi quelli legati alla salute, vera zona rossa del triennio infernale.

Sei anni dopo il marzo in cui imparammo cosa si intende per “wet market”, la minaccia di un virus torna a «riprendersi i suoi spazi» (perlomeno mediatici), come si diceva di cigni e nutrie tiberine nel 2020. E a prescindere da cosa succederà in seguito al girovagare dei passeggeri della crociera-focolaio, conosciamo bene le tre zone di cui sopra e le loro conseguenze sulla vita di tutti. Niente allarmismi, certo, ma il timore è lecito.

Fatti

Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: quali sono i rischi? Si tratta di una nuova pandemia?

Andrea Casadio

Non tanto per l’idea di dover tornare a panificare o a cantare dai balconi. Al netto dei reali rischi, per ora bassi, di un’ipotetica diffusione di Hantavirus, non è infatti sulle recenti reminiscenze pandemiche che dobbiamo strutturare le nostre ansie attuali.

Piuttosto, a farci davvero terrore, dovrebbe essere il fatto che Donald Trump abbia ritirato il paese più potente dell’Occidente dall’Oms, e che, mentre smantellava importantissimi centri di ricerca scientifica, abbia affidato a Robert F. Kennedy Jr., noto anti-vaccinista e sponsor di discutibili tecniche di immunizzazione come sniffare cocaina dalla tavoletta del water, il ruolo di Segretario della salute.

Non è possibile ancora sapere quale e quando sarà la prossima pandemia, né quale sarà il futuro di questo virus. Sappiamo però con certezza che negli Stati Uniti a governare attualmente è la quintessenza dell’antiscienza. Su questa epidemia di imbecillità sì, invece, che è il caso di scatenare il panico.

Commenti

La strana idea di igiene di Robert F. Kennedy Jr.

Alice Valeria Oliveri

LE PUNTATE PRECEDENTI DI “NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

Commenti

Una famiglia in grossa crisi: la destra sembra la sinistra

Alice Valeria Oliveri
Commenti

Il caos simpatico dei David di Donatello, psicoanalisi di una serata

Alice Valeria Oliveri
Cultura

Ai David di Donatello ha trionfato “Le città di pianura”, il road movie veneto di Sossai

Redazione
Commenti

Make Prima Serata Great Again: almeno lasciateci dormire

Alice Valeria Oliveri
Commenti

Panem et Garlasco, la nuova commedia all’italiana

Alice Valeria Oliveri

 

© Riproduzione riservata