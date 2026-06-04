false false

«Caro diario, sono felice solo in mare». La si potrebbe immaginare così, Ivanka Trump. Come Nanni Moretti che passa da un’isola a un’altra, tramortito dalle feste di Panarea, scoraggiato dai figli unici di Salina, sconvolto dai progetti architettonici del sindaco di Stromboli.

Fino all’approdo ad Alicudi, la più selvaggia delle Eolie, dove non ci sono elettricità, rumore, macchine, narcisismo e socialità: la meta finale. Se togliamo gli spoiler di Beautiful, lo studio di Joyce e la colonna sonora di Nicola Piovani, la ricerca della figlia di Donald Trump e del consorte immobiliarista miliardario Jared Kushner del posto perfetto dove costruire il loro resort di extra-lusso possiamo figurarcela in modo simile alla trama del capitolo “Isole” di Caro diario. Dal momento che anche lei, come il protagonista della celebre pellicola morettiana, ambiva all’oasi mediterranea più incontaminata, disabitata e protetta per trovare sé stessa, ma anche le condizioni giuste per edificare qualche migliaio di sontuose camere d’albergo. Tartarughe, fenicotteri e foche si facciano un po’ più in là, o in alternativa affittino il loro lettino.

Sazan

Una stanza tutta per sé è un concetto superato, al giorno d’oggi serve un’isola tutta per sé: nello specifico, Sazan, in Albania, scoperta serendipicamente dalla first daughter durante un giro in barca con amici. Dove ambientalisti e magistratura stanno cercando di fermare il progetto trumpiano – il real estate, del resto, come usa dire in acque atlantiche è family business –, e dove il primo ministro albanese Edi Rama, grande amico anche di Giorgia Meloni, spinge per la costruzione nell’ottica di una missione congiunta Make Albania Great Again. Se toghe rosse e attivisti verdi avessero la meglio sul sogno di colonialismo immobiliare firmato Ivanka, qualcuno dovrebbe avvertirla di non scoraggiarsi. Alicudi è ancora disponibile.

Le altre puntate di “nel paese delle meraviglie”

© Riproduzione riservata