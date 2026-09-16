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Il pomo della discordia lo abbiamo interiorizzato come momento fondamentale per il principio di una ostilità, il fischio di inizio di un evento epocale che retrospettivamente cataloghiamo come tale e che ci rimanda a una logica quasi rassicurante di causa ed effetto. Ora sembra che l’inizio di una nuova guerra mondiale sia alle porte: è il tema del film di Alexandre Smia presentato a Venezia