Il testo della canzone del giovane artista merita un’attenta lettura: «Mia personale opinione, le relazioni non son nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero». Sembra un po’ che parli di certi divorzi in atto nella politica del nostro paese
Leonardo De Andreis è l’hitmaker di Pomezia. Dopo anni passati a pubblicare canzoni a vuoto, rimette in circolo un vecchio pezzo e l’algoritmo fa «‘o miracolo, ‘o miracolo», per dirla alla Troisi. Milioni di visualizzazioni e trend virale su TikTok, equivalente contemporaneo di una dozzina di dischi di platino.
Qualcuno lo paragona ad Alex Britti, gli altri si limitano a schioccare le dita al tempo soul della sua Soltero. La rivincita di chi non ha santi nel paradiso discografico e riesce a diventare una star è la parabola perfetta per il pubblico d’oggi, assuefatto da nepotismi e nepo babies (e dal monopolio di Marta Donà). Lunga vita De Andreis, cento di questi singoli.
Divorzio pubblico
Al di là della incoraggiante narrazione – parola ormai abusata al pari di “resilienza” – attorno al giovane artista, il testo della canzone merita un po’ di close reading. «Mia personale opinione, le relazioni non son nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango Soltero» è il ritornello, nonché meme del momento. Soltero, da solo, single, lontano dalle relazioni tossiche, dalle amicizie a convenienza, dalle storie con secondi fini, dagli approfittatori, in altre parole: dai traditori.
Sono giorni difficili per le coppie e proprio a ridosso di San Valentino assistiamo a un divorzio pubblico. Non bastavano Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, Matteo Renzi e Carlo Calenda, adesso anche Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Il De Gaulle al contrario fa il giro dei giornali e delle tv per dichiarare ufficialmente la fine della storia con il Capitano del Papeete, dopo anni a sbandierare la forza di un Lega-me inossidabile. «Non chiedermi di fare amicizia, credo sia un po’ fittizia, che nasconda sempre un po’ di furbizia, primizia di una tossica e spietata malizia» canta il poeta pontino. Che sia da monito per il futuro (non nazionale) del vicepremier: Salvini, ascolta il trend, rimani soltero.
