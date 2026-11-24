Cos’è veramente la carne? La risposta è cambiata nei secoli, seguendo le abitudini alimentari e le convinzioni religiose. Ne L’idea vegetariana Massimo Montanari ripercorre due millenni di storia del vegetarianismo, mostrando quanto siano cambiate le ragioni per cui gli uomini hanno scelto di rinunciare alla carne

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Secondo i Vangeli, durante la sua permanenza nel deserto, Giovanni Battista si nutrì di locuste. Questo dettaglio fu interpretato da due importanti autori del cristianesimo antico per sostenere tesi opposte. Girolamo, che difendeva l’astinenza dalla carne, ricordava che il Battista, pur affamato, aveva preferito mangiare locuste. Agostino, nelle Confessioni, citava lo stesso episodio per sostenere che il consumo di carne fosse lecito: Giovanni Battista, in fondo, si era nutrito di animali.

La discussione riguardava una questione che nella contemporaneità è tornata in auge: che cosa si può definire carne? La risposta è cambiata parecchio nel corso dei secoli, seguendo le abitudini alimentari e le convinzioni religiose. Nel VI secolo, per esempio, Benedetto da Norcia prescrisse ai monaci di astenersi dalla carne dei quadrupedi, ma consentiva di mangiare pollame, sia pure con moderazione.

Gli uccelli appartenevano a una categoria distinta, tanto che per indicare tutti i tipi di carne si utilizzava l’espressione latina pulli et carnes, cioè volatili e carni. Nei giorni di magro, comunque, anche gli uccelli erano generalmente proibiti.

Tre secoli dopo, il teologo Rabano Mauro cercò di spiegare questa distinzione ricorrendo alla Bibbia. Secondo il racconto della Creazione, Dio aveva creato i pesci e gli uccelli il quinto giorno, mentre i quadrupedi erano comparsi nel sesto, insieme all’uomo. I pesci erano ammessi nella dieta dei monaci, e Rabano Mauro ipotizzò che Benedetto avesse seguito lo stesso ragionamento per gli uccelli.

L’idea vegetariana

Lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari racconta questi episodi nel suo nuovo libro, L’idea vegetariana. Una storia in dieci quadri, pubblicato da Laterza. Il saggio ripercorre circa duemilacinquecento anni di storia del vegetarianismo, mostrando quanto siano cambiate le ragioni per cui gli esseri umani hanno scelto di rinunciare alla carne, e quanto queste ragioni siano legate al modo di considerare gli altri animali.

Montanari risale alle prime testimonianze di una scelta vegetariana consapevole e le colloca attorno al VI secolo avanti Cristo, soprattutto in India e in Cina. I seguaci del jainismo, per esempio, ritenevano che ogni essere vivente meritasse rispetto. Gli adepti più rigorosi indossavano mascherine per evitare di inghiottire insetti e spazzavano il terreno davanti a sé per non calpestarli.

Il buddhismo sviluppò un orientamento più flessibile, raccomandando la compassione verso gli animali senza imporre a tutti l’astinenza dalla carne. Come sottolinea Montanari, non sappiamo nemmeno se lo stesso Buddha fosse vegetariano: le testimonianze sul suo ultimo pasto non permettono di stabilire se avesse mangiato carne di maiale o funghi porcini.

Nello stesso periodo, in Grecia, Pitagora e i suoi seguaci furono associati al vegetarianismo e alla credenza nella reincarnazione. In Occidente, però, queste idee ebbero una fortuna diversa rispetto all’Asia. La tradizione cristiana ammetteva e incoraggiava la rinuncia alla carne come esercizio di penitenza, mentre il rifiuto di uccidere animali per ragioni morali poteva suscitare sospetti di eresia.

Questioni sociali

Nei secoli successivi la scelta vegetariana si legò anche a questioni sociali e politiche. Nell’Ottocento, in Inghilterra, la medica Anna Kingsford, associò la difesa degli animali alla lotta contro la violenza e le disuguaglianze. Negli stessi anni, lo scrittore Henry Salt contribuì a diffondere il concetto di diritti degli animali.

Le sue idee influenzarono anche Gandhi, che durante gli studi a Londra entrò in contatto con il movimento vegetariano inglese e sviluppò una riflessione sulla non violenza destinata ad avere un ruolo importante nella lotta per l'indipendenza indiana.

Alle ragioni religiose e morali si sono aggiunte nel tempo quelle legate alla salute, all’ambiente e alla necessità di utilizzare meglio le risorse alimentari. Montanari le racconta in dieci quadri, attraversando epoche e paesi diversi e mostrando come queste motivazioni si siano spesso sovrapposte e influenzate. Nel corso della storia sono cambiate anche le idee su quali animali sia lecito mangiare, in quali circostanze e per quali ragioni.

Le locuste di Giovanni Battista e i polli dei monaci medievali ricordano quanto a lungo si sia discusso persino sul significato stesso della parola carne. Una discussione che, per molti aspetti, continua ancora oggi nelle corsie dei supermercati e sulle confezioni dei sostituti vegetali.

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