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«La fascinazione per gli imperi, che è trasversale, risponde al riflesso semplificatorio di fronte all’aumento della complessità». Vittorio Emanuele Parsi ha iniziato così il suo intervento nel panel dell’evento L’Italia di Domani dal titolo emblematico: “L’Occidente diviso: che succede dopo Trump?”, con Nadia Urbinati, storica della filosofia e firma di Domani, moderati dal giornalista Roberto Brunelli. Il politologo, partendo dal voto delle midterm negli Stati Uniti, spiega alcune delle criticità di quell’imperialismo espresso da Trump, ma non solo. Certo, i problemi del Vecchio Continente sono tanti. E noti. E con Trump sono aumentati. «Trump ha ucciso il concetto di Occidente post bellico. Cioè quella condivisione di un’idea di politica, la superiorità della democrazia, l’idea che l’economia di mercato sia un’economia concorrenziale, l’idea di società aperta» afferma ancora Parsi. «Sono le cose per cui americani ed europei si sono sentiti occidentali. Ma ora tutto questo si è rotto e sarà difficile tornare indietro. È finita l’età dell’innocenza. Oggi non possiamo più fidarci. Gli statunitensi hanno eletto due volte Trump. La verità è che gli Stati Uniti non sono più il nostro protettore. Così come la Russia oggi è il nostro nemico» ha ammesso Parsi.