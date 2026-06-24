Elio Germano per Sant’Egidio: «Il volontariato è contagioso, ci mostra che è possibile una società basata sulla condivisione»

«È questo quello che mi piacerebbe che sentissero le persone entrando in contatto con la Comunità. Anche solo con l’atmosfera che si crea quando le relazioni tra persone non sono inquinate da discorsi di clientela. Si respira in maniera diversa» dice l’attore che ha ideato ”Pane ar pane”. Un disco e un evento pensati per sostenere i volontari. Sul palco con lui tantissimi artisti da Margherita Vicario a Giancane, da Willie Peyote a Paola Cortellesi

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«Un abbraccio collettivo a una realtà straordinaria che vive solo di volontariato». Elio Germano definisce così il concerto solidale, nato con la sua spinta determinante, che giovedì 25 giugno animerà per una sera l’Auditorium di Roma. È “Pane ar pane” ed è nato per rendere visibile il lavoro e sostenere la comunità Sant’Egidio. Una realtà, che nel corso dei decenni, ha dimostrato di poter prendersi cura delle persone più fragili e di proporre percorsi di dialogo nelle aree di conflitto. Solo in