Cultura

Danno: «Viviamo periodi bui, il mio rap lancia allarmi. La musica è una cura, ma da sola non basta»

Danno e Dj Craim, foto di Nuri Rashid
Danno e Dj Craim, foto di Nuri Rashid
Danno e Dj Craim, foto di Nuri Rashid
Emanuela Del Frate
15 marzo 2026 • 07:00

«Si chiama Aka, perché dentro ci sono tutte le mie anime. È come se ogni pezzo fosse una parte della mia personalità». Il rapper romano pubblica il suo primo album solista. Prodotto da Dj Craim con la collaborazione di Motta. Disco complesso, spietata fotografia della realtà, ma dove mostra anche la sua parte più fragile

«Si chiama Aka, perché dentro ci sono tutte le mie anime. È come se ogni pezzo fosse una parte della mia personalità, eccomi, sono Danno». Simone Eleuteri ha aspettato di varcare la soglia dei 50 anni per pubblicare il suo primo album solista e ci ha messo dentro tutta la generosità che lo contraddistingue, quella che lo spinge a dire sempre “sì”. E che lo ha portato, in un disco che è anche fortemente politico, a mostrare anche la sua parte più fragile. Una scelta che il suo pubblico dimostra d

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Emanuela Del Frate
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Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021