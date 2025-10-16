festa del cinema di roma

Hen è un film su una gallina, sembra un po’ Die Hard e un po’ Il capitale

Teresa Marchesi
16 ottobre 2025 • 19:51

Quello del regista ungherese György Pàlfi, è un action movie sorprendente. È anche la Rivoluzione d’Ottobre di un’ovipara che si ribella al suo sfruttamento, una storia di resistenza al razzismo e anche di coscienza di classe. E dopo la visione si è tentati di diventare vegani

«La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente»: se siamo schiavi di questo pregiudizio la colpa è di Cochi, Renato e Enzo Jannacci (per tutto il resto Dio li abbia in gloria, vivi e defunti). La canzone intelligente, uno dei gioielli sfornati quando facevano squadra, probabilmente non è mai stata tradotta in ungherese, perché György Pàlfi, autore dissonante pluripremiato di suo – Taxidermia, del 2006, è il suo bestseller  – ci consegna, con il suo Kota (Hen) in

Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano, presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.