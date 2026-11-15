Dopo l’esordio da regista, la cantante e attrice torna alla musica con Un tripudio di pelle e baci, presentato all’evento di Domani a Roma: «Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha fatto molta breccia nell’opinione pubblica. Ma ha colpito il cuore di tutti anche perché il suo rapporto con Turetta rispecchia una dinamica più comune di quanto si pensi»

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Come si impara a fare pace con sé stessi in una società che ci vuole sempre all’altezza delle aspettative? Tra contraddizioni, sorellanza e impegno civile, la cura è anche una questione politica. È “Nessuna si salva da sola. La rivoluzione della cura” il titolo del panel con Margherita Vicario nella seconda giornata dell’evento “L’Italia di Domani”, a Roma. Un dialogo con Emanuela Del Frate in cui la cantautrice, attrice e regista ha presentato il suo nuovo album, Un tripudio di pelle e di baci, di cui ha cantato alcuni brani al pubblico dell’Ara Pacis.

La musica di Vicario è un unicum nel panorama musicale. Dopo il suo esordio da regista e sceneggiatrice con Gloria, che ha vinto due Nastro d’argento, due Globo d’oro e il premio alla regia al Seattle international film festival, l’artista torna alla musica. Nell’album, in uscita il 20 novembre, ci sono rapporti che fanno male, giudizi interiorizzati, paura di sbagliare, bisogno di essere aiutati e di lasciar andare.

Il valore della cura

Nella musica di Vicario c’è una parola che torna spesso: cura. Ma quanto è difficile ammettere di non farcela da soli, soprattutto per le donne, a cui viene chiesto di essere sempre all’altezza? «Se a un certo punto ti rendi conto che le cose non cambiano diventa un’esigenza. Ma è anche molto difficile il percorso. Dalla pandemia in poi si è sdoganato il tema della salute mentale, il tentativo di tutti noi di stare meglio. La pandemia ci ha messo di fronte a questo tema. Ma ultimamente si dà per scontato che tutti debbano fare questo percorso allo stesso modo. In realtà ognuno deve trovare la propria strada per stare meglio», ha aggiunto la cantante.

Nel brano Sempre meno sempre meglio, presente nel nuovo album, torna anche la dimensione più strettamente collettiva, tanto che viene esplicitamente richiamato il grido delle piazze femministe: «Se domani non torno brucia tutto». Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è parlato moltissimo di patriarcato e di educazione affettiva, ma quella mobilitazione ha davvero cambiato le parole e i toni con cui ci confrontiamo con questo tipo di violenza?

«Se penso ancora a come vengono narrati i femminicidi anche nel modo lessicale, dai giornali, non da voi, no, non abbiamo fatto molti passi avanti. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha fatto molta breccia nell’opinione pubblica: merito di come la sorella si è esposta pubblicamente», ha detto Vicario. «Ma ha colpito il cuore di tutti anche perché il suo rapporto con Turetta rispecchia una dinamica più comune di quanto si pensi. Il femminicidio non è maturato in un contesto di estremo disagio sociale e quindi molte e molti si sono identificati in quella storia».

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