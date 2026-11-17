Il più grave eccidio della storia repubblicana si colloca in una fase precisa, tra il delitto Moro e la scoperta della P2. Il suo vero obiettivo – la Costituzione – è rimasto in piedi. Ma ha lasciato un’eredità con cui è difficile fare i conti

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Quello alla stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980 è stato il più grave eccidio di civili, 85 morti e oltre 200 feriti, compiuto in Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La strage è stata: realizzata da commandos formati da esponenti di diverse sigle del neofascismo (Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Luigi Ciavardini, Paolo Bellini); organizzata dalla loggia Propaganda 2 guidata da Licio Gelli; finanziata dai milioni di dollari distratti dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi; protetta dai depistaggi dei vertici dei servizi segreti dello Stato (Federico Umberto D’Amato, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte, Francesco Pazienza) e dalla stampa nazionale (Mario Tedeschi, ex senatore del Msi e direttore de Il Borghese).

L’operazione Bologna si colloca in un arco cronologico che va dal 1978 (dopo l’assassinio di Aldo Moro) alla primavera del 1981 («scoperta» della P2). Una fase, segnata dal ritorno dello stragismo, che modificherà profondamente il volto della società. Se la Costituzione – vero obiettivo della strage- restò in piedi, l’impatto della bomba non cessò il 2 agosto lasciando al Paese un’eredità con cui ancora oggi è difficile fare i conti. «L’attualità di un evento non si esaurisce necessariamente al suo scadere – ricorda Roberto Esposito nel suo Il fascismo e noi – la sua potenza non coincide col suo atto. Lascia aperta una latenza mai del tutto esaurita».

Le ultime inchieste della magistratura hanno ricostruito passaggi nodali della vicenda e reso disponibile un’enorme mole di fonti primarie che consegnano una conoscenza che va molto oltre lo spazio penale. Una delle differenze tra lavoro della giustizia e ricerca storica è data dal movimento della lente che magistrati e studiosi usano.

La magistratura muove dall’alto e stringere il campo visivo fino a giungere al verdetto sul fatto.

La storia muove dal nucleo essenziale del fatto e allarga lo sguardo per restituire il contesto più largo in cui esso si dispone.

Leggere l’attentato

La reciprocità di influenza di questi piani ha permesso una lettura dell’attentato del 2 agosto che chiarisce il quadro storico-politico di quella che per decenni è stata raccontata come la più inintellegibile delle bombe. Una «narrazione» accompagnata dall’incessante campagna di negazione attorno alla strage, ai suoi moventi, ai suoi mandanti ed esecutori materiali. Una torsione cui si è contrapposta, con tenacia fuori dall’ordinario, l’Associazione familiari delle vittime cui si deve larga parte del sapere storico-documentale sulla vicenda. Un’intelligenza dei fatti che ha smontato le false argomentazioni degli stragisti: dall’autoproclamazione d’innocenza alla rivendicazione di un presunto «spontaneismo», fino alla variegata gamma di «piste internazionali».

La strage prende avvio il 13 febbraio 1979 quando D’Amato (la più rilevante figura dell’intelligence italiana del dopoguerra) riceve 250.000 dollari dalla P2 (come anticipo di 850.000) su un conto in Svizzera per preparare l’attentato e depistare le indagini. Siamo nel pieno della crisi del IV governo Andreotti sostenuto da Dc-Psi-Pci. Il massacro sarà realizzato oltre un anno dopo e ciò rende l’idea di come sia stata lunga e complessa l’operazione, confermandone la natura «autonoma» rispetto ad eventi tragici come la strage di Ustica (possibile acceleratore della bomba di Bologna ma non sua causa). L’esecuzione fu calibrata non distogliendo mai lo sguardo dall’obiettivo di fondo ovvero chiudere per sempre la «solidarietà nazionale» non solo come avvicinamento del Pci al governo ma anche come rilancio del progetto costituzionale che Moro e Berlinguer avevano tentato trent’anni dopo la nascita della Repubblica.

Il quadro

La strage di Bologna si colloca in una specifica cornice: nuova fase della Guerra Fredda che in Italia apre la questione dell’installazione dei missili a Comiso; instabilità politica dopo il ritorno del Pci (che perse le elezioni del 1979 ma mantenne il 30 per cento dei voti) all’opposizione; destabilizzazione economico-istituzionale-finanziaria (caso Sindona; scandali Italcasse ed Eni-Petromin; attacco ai vertici della Banca d’Italia; crisi del Banco Ambrosiano; omicidio Giorgio Ambrosoli); ingresso dell’Italia nello SME; aspro conflitto sociale annunciato nel 1979 dai 61 licenziamenti politici alla Fiat e concluso dalla cosiddetta «marcia dei quarantamila» del 1980.

Nel 1979-1980 a Roma il gruppo neofascista Costruiamo l’Azione (ex Ordine Nuovo) piazza bombe contro Campidoglio, ministero Esteri, carcere di Regina Coeli e Csm mentre la banda Fioravanti uccide il poliziotto Francesco Evangelista e il giudice Mario Amato che avevano compreso chi fossero veramente i Nar.

In questo quadro operò la P2 da un lato utilizzando come detonatore stragistico-emergenziale gruppi neofascisti «spontanei» (in realtà legati alle disciolte formazioni di On e Avanguardia Nazionale e appoggiati dai servizi segreti a guida piduista) dall’altro puntando alla sostituzione della Repubblica costituzionale con quella presidenziale con un fatto traumatico capace di spalancare le porte al Piano di rinascita democratica. Spiegherà Gelli: «Lo avremmo attuato se avessimo avuto quattro mesi ancora di tempo. Un colpo di Stato, ma senza colpo ferire. Venivano eliminate delle persone che già sapevamo di destinare giù in Sardegna (Capo Marrargiu sede di Gladio ndr). Era previsto per il 1981».

La strage di Bologna si connette, in un contesto ovviamente diverso da quello di fine anni Sessanta, con le vicende precedenti dato il coinvolgimento di figure che da Gelli ai neofascisti; da D’Amato ai vertici dei servizi segreti fino alla finanza mafioso-piduista Sindona-Calvi tengono insieme le tre fasi eversive 1969-1970, 1973-1974 e 1979-1980. Non significa che tutti gli eventi eversivi siano omologabili in un unico blocco omogeneo o tendenti alle medesime soluzioni. Significa che le diverse fasi di un fenomeno complesso si manifestano in forme, tempi e meccaniche apparentemente distinte o distanti ma in grado di mantenere un nesso storico capace di spiegarne il significato.

L’eredità

La «politica delle stragi» è stata un fenomeno che ha condizionato lo sviluppo della democrazia italiana con: l’assassinio reiterato di centinaia di persone; la diffusione del terrore; la protezione dei soggetti eversivi; l’incidenza sugli equilibri politico-istituzionali; l’impedimento della piena applicazione della Costituzione.

L’eredità di queste vicende sull’Italia consegna un forte significato all’osservazione dell’allora esponente della Dc Sergio Mattarella rispetto all’omicidio (per cui furono indagati e assolti gli stessi Fioravanti e Cavallini) del fratello Piersanti, presidente della Regione Sicilia: «La P2 aveva dei rapporti con ambienti americani e la P2 non è morta». Un’affermazione cogente se si pensa al peso che i membri della P2 hanno avuto nei decenni successivi alla sua «scoperta» e che ha consentito a quegli stessi iscritti di ricoprire ruoli di vertice nelle istituzioni repubblicane.

L’Italia della strage di Bologna. P2 e neofascismo all'alba degli anni Ottanta (Einaudi 2026) è un libro di Davide Conti

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