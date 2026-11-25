Conti correnti bloccati, carte inutilizzabili e servizi digitali negati anche a chi non è destinatario di sanzioni europee. I parlamentari chiedono alla Commissione di tutelare cittadini, organizzazioni e banche. Benifei: «La difesa della sovranità europea sarà cruciale per valutare la fiducia alla Commissione»

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«Le sanzioni vengono ormai utilizzate come armi non convenzionali contro gli avversari politici». A denunciarlo è Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica, secondo cui le misure restrittive straniere «colpiscono indirettamente tutti gli operatori europei: non soltanto i cittadini e le organizzazioni che sono direttamente destinatari, ma anche i loro fornitori di servizi finanziari e digitali».

È proprio agli effetti extraterritoriali delle sanzioni e alla necessità di garantire l'indipendenza finanziaria e digitale dell'Unione europea che è dedicata la lettera sottoscritta da 56 eurodeputati, indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alla commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque. L'iniziativa è stata presentata oggi, 25 novembre, a Strasburgo dagli eurodeputati Benedetta Scuderi (Verdi/ALE), Brando Benifei (S&D) e Pasquale Tridico (The Left). Insieme ad Alberto Alemanno, professore e fondatore di The Good Lobby e alla vicepresidente di Banca Etica. «Le norme che determinano chi, in Europa, possa accedere ai servizi finanziari devono essere norme europee» scrivono gli europarlamentari nella lettera che, allineandosi alle richieste formulate in una lettera analoga, firmata dalla stessa Banca Etica e altre organizzazioni della società civile, e chiedono alla Commissione di intervenire.

Un intervento che si è reso necessario dopo il susseguirsi di sanzioni imposte dall’amministrazione Trump nei confronti di Francesca Albanese, ong, membri della Corte penale internazionale, e poi all’intera Cpi, così come al collettivo di attivisti digitali Autistici/Inventati.

Il Kill Switch

«È quanto di più vicino abbiamo mai visto al tanto temuto scenario del kill switch: uno scenario in cui gli europei vengono improvvisamente tagliati fuori dai servizi. Sta accadendo realmente, seppure su scala ridotta. Ma i prossimi potremmo essere noi», ha detto il professor Alemanno illustrando gli ormai noti effetti di sanzioni transnazionali su cittadini e organizzazioni colpite: «Hanno perso i propri conti bancari, le proprie carte di pagamento, i servizi di posta elettronica e di hosting». Cittadini e organizzazioni che, pur non essendo destinatari di sanzioni europee, si vedono privati dell’accesso ai servizi.

Le sanzioni secondarie

Come possa accadere anche quando non si parla di fornitori di servizi che, risiedendo negli Stati Uniti, devono rispondere ai provvedimenti americani, lo spiegano gli eurodeputati nella lettera. «Le banche europee sono al centro di questo meccanismo: una banca che intrattiene rapporti con un soggetto inserito nell’elenco delle sanzioni di un Paese terzo rischia di essere esclusa dalle infrastrutture finanziarie non europee, con il conseguente rischio di blocco delle transazioni di tutti i suoi clienti».

Il problema non riguarda dunque soltanto il soggetto sanzionato, ma potenzialmente tutti i clienti della banca. Meccanismo che ha spinto Banca Etica a sospendere il conto corrente di Autistici/Inventati, nonostante, come ha detto lelasi: «In base al diritto europeo e nazionale le banche sono tenute a congelare esclusivamente i conti correnti delle persone e delle organizzazioni sottoposte a sanzioni dell'Unione europea o delle Nazioni Unite».

Tanto che il Tribunale di Pisa, nei giorni scorsi, ha disposto che Banca Etica deve procedere a ripristinare l’operatività del conto corrente di A/I. Ielasi ha anche ricordato come, «secondo i dati della Banca centrale europea, oltre il 60 per cento delle transazioni con carta nell'area dell'euro è gestito da circuiti non europei».

Una questione di libertà

Nella lettera gli eurodeputati sottolineano come le sanzioni europee prevedono garanzie giuridiche e la possibilità di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Chi subisce gli effetti delle sanzioni di Paesi terzi non beneficia, secondo i firmatari, di tutele analoghe. «Quando Banca Etica è venuta da noi, l'aspetto più paradossale è stato scoprire che non sapevamo nemmeno a chi rivolgerci», ha detto in conferenza stampa Benedetta Scuderi sottolineando come non esista una procedura a livello europeo.

«Dobbiamo istituire un punto di contatto preciso e definire procedure chiare, perché questa è una questione di autonomia, di sovranità e, soprattutto, di libertà», ha sottolineato l’eurodeputata che ha anche ricordato un’altra richiesta dei firmatari. «La Commissione deve fornire indicazioni chiare, affinché, quando qualcuno viene sanzionato con una misura che l'Europa non riconosce, si possa ricorrere allo Statuto di blocco».

Gli strumenti di tutela

«Dobbiamo investire nelle infrastrutture finanziarie e digitali, affinché la coercizione economica non possa più essere utilizzata come un'arma» ha sottolineato Alemanno. Ma in che modo? Per Tridico che ricorda anche il caso dei medici cubani che, pur lavorando in Calabria, non riescono a farsi accreditare gli stipendi, «Il caso di Francesca Albanese, quello di Autistici/Inventati, quello dei giudici della Cpi non si verificherebbero se oggi disponessimo già dell'euro digitale». E sottolinea come «Potremo ridurre i costi delle transazioni, riappropriarci dei nostri dati, senza cederli a fornitori americani, come Visa e Mastercard. E recupereremo la nostra sovranità finanziaria».

Secondo l’europarlamentare istituzioni come Banca Etica hanno bisogno di protezione dalla Banca Centrale che «può limitare l’esposizione al rischio» e garantire alle banche «le condizioni di sicurezza necessarie per continuare a operare sul mercato, anche su quello statunitense».

Le richieste alla Commissione

In chiusura conferenza, l’onorevole Brando Benifei, primo firmatario della lettera alla Commissione, ha annunciato che la prossima settimana la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo discuterà proprio dello Statuto di blocco: «Perché dobbiamo essere in grado di proteggere le nostre imprese, dobbiamo proteggere la Corte penale internazionale, che ha sede in un Paese europeo, nei Paesi Bassi». Chiedendo che venga portato avanti anche un dialogo con Washington, ma «dobbiamo anche essere chiari sul fatto che proteggeremo noi stessi e che non accetteremo l'inserimento unilaterale di cittadini, associazioni e imprese nelle liste delle sanzioni, in violazione del diritto internazionale».

Benifei ha poi sottolineato la sua posizione, che porterà nella discussione. «Quando faremo una valutazione di metà mandato, la volontà della Commissione di difendere la sovranità europea» – e non il sovranismo – «dovrà essere uno degli elementi cruciali per stabilire se questa Commissione meriti ancora la fiducia del gruppo dei Socialisti e Democratici».

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