L’europarlamentare che guida i rapporti con gli Usa e si è occupato della legge europea sull’intelligenza artificiale spiega in questa conversazione, svoltasi dal vivo al festival di Domani, che cosa si aspetta dall’America post midterm («una legge federale sull’Ia»), perché von der Leyen ha preso la via sbagliata che ci rende dipendenti dagli Usa. E come si muove il governo nostrano (spoiler: si muove «con Trump»)

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«Per la sfera digitale, per l’intelligenza artificiale e molto altro, l’Europa deve costruire spazi strategici di indipendenza. Ursula von der Leyen invece accentra poteri per poter essere condiscendente con Donald Trump. Quanto a Giorgia Meloni, nonostante sia passata dal voler dare il Nobel per la pace a Trump al fare i reel contro sui social, nella sostanza il nostro governo in tutte le occasioni difende le posizioni di Elon Musk, di Trump e dei tecno-oligarchi americani: lo dico con cognizione di causa».

L’eurodeputato dem Brando Benifei è stato relatore della legge europea sull’intelligenza artificiale (Ai Act) e rappresenta l’Europarlamento nei rapporti con gli Stati Uniti (presiede la delegazione per le relazioni con gli Usa). Affrontiamo questa conversazione nel pieno di una ondata di destabilizzazione che riguarda quantomeno l’Europa (cyberattacchi e allerte di vario tipo colpiscono l’Italia e altri paesi), ma pure in Usa stanotte gli aerei non decollavano. E parliamo di intelligenza artificiale a ridosso di un midterm in cui il tema ha avuto un ruolo inedito nelle scelte di voto, con dibattiti sull’Ia e sui data center.

Proprio mentre von der Leyen stava annacquando le regole Ue sull’Ia con i suoi “omnibus”, gli Usa realizzano quanto sia importante governare queste tecnologie e gli elettori reagiscono al trumpismo.

Lei ha contatti costanti coi parlamentari Usa oltre che Ue: si aspetta una svolta sull’Ia?

Ho parlato di frequente con gli attuali rappresentanti del Congresso, e ho avuto modo di interloquire anche con alcuni dei candidati che hanno vinto a inizio novembre e si insedieranno a gennaio. Ho visto che nel dibattito americano spesso – anche se non necessariamente e non esclusivamente – il tema dell’Ia e quello dei data center si intrecciano. Qui in Europa per ora nel dibattito l’intreccio non è così stretto ma vedremo; intanto in Ue si lavora al tema dei centri dati.

L’attuale Congresso stava lavorando già questa estate ad alcune proposte di regolamentazione dell’Ia e una parte dei repubblicani si è attivata assieme ai dem per avanzare proposte di legge su alcuni dei temi che noi in Ue abbiamo già affrontato: il tema dell’uso dell’Ia per la sorveglianza di massa (pensate all’uso che ne ha fatto Ice), i contenuti (deepfake, diritto d’autore) e la regolazione dei rischi sistemici, insomma il pericolo rappresentato da un’Ia così potente da sfuggire al controllo umano. Tutti e tre i temi sono affrontati dalla legge europea: dico con orgoglio che ci avevamo visto lungo e che su questi temi gli Usa ci stanno inseguendo.

Anche a livello statale, c’è chi sta già regolando l’Ia: California, Texas, Massachusetts, New York hanno fatto norme su questi temi. Da gennaio con una maggioranza democratica sembra ci siano le condizioni anche per una normativa a livello federale, il che avrà effetti positivi anche sulla cooperazione internazionale. Questo è importante perché altrimenti in Ue rischiamo di avere un modello bello che poi per insipienza dei governi, per non applicazione delle norme o mancanza di programmazione, potrebbe non avere un’esecuzione e implementazione all’altezza.

Fino a qualche anno fa gli studiosi (pure dagli Usa, penso ad Anu Bradford della Columbia) ammiravano la capacità europea di promuovere diritti e standard che diventavano globali (il «Brussels Effect»). Oggi sia Meloni che von der Leyen ci dicono che le regole «disturbano» le imprese, mentre i governi europei – compreso il nostro – si rivolgono a Thiel.

L’Europa a traino delle destre cosiddette «sovraniste» difende davvero la sovranità degli europei?

L’assenza di una volontà politica che faccia convergenza europea per affrontare i problemi è il tema, ed è politico. Vale anche per la cybersecurity: l’Ue ha norme per una maggiore cooperazione che vengono implementate poco o male. Un po’ di visione su questi temi ce l’hanno solo gli attuali premier spagnolo e presidente francese, solo due su 27 e peraltro in fasi politiche complesse. Il dibattito teorico sul cosiddetto kill switch (l’interruttore d’emergenza), l’idea che Trump ci stronchi la tecnologia, è già avvenuto: l’amministrazione Usa si è mossa per toglierci l’accesso ai modelli Claude più potenti che riguardano proprio la prevenzione dei rischi di cybersecurity.

Senza indipendenza, americani o cinesi potranno sempre spegnerci, è illusorio pensare che un’azienda ci tuteli da queste dipendenze strategiche. Il caso limite esemplificativo è quello della Corte penale internazionale: con ordine esecutivo fatto da Trump senza Congresso le sanzioni hanno tolto l’accesso ai servizi digitali ai giudici, il che è indicativo dei livelli di manipolazione e controllo sulle nostre vite ai quali si può arrivare.

Vengo ai singoli punti. Io ci parlo con chi fa Ai in Europa e le cose che mi vengono dette sono distanti da questa retorica destrorsa del non disturbare il business, la quale avvantaggia soprattutto chi ha già grande capacità tecnologica: spesso non sono le imprese europee. Queste ultime chiedono un mercato dei capitali (nonché una politica) capace di sostenere l’innovazione, capacità computazionale europea, costo dell’energia accettabile; il tema delle regole attiene al modo in cui vengono implementate, perché spesso ciò avviene in modo segmentato nei vari paesi.

Sull’omnibus digitale, per la parte sull’intelligenza artificiale abbiamo avuto un po’ di fortuna: per quell’ambito c’era una costola «semplificativa» nata come risposta raffazzonata della Commissione a pressioni politiche ma l’omnibus dell’Ia è stato negoziato nei mesi vicini al casino della Groenlandia e per fortuna – pur con qualche scelta discutibile sull’applicazione dell’Ia industriale su cui von der Leyen si concentra, pur dovendo rinviare l’applicazione di alcune norme – sull’Ai omnibus ce la siamo abbastanza cavata; abbiamo potuto anche inserire il divieto di nudificatori non consensuali a partire dal 2 dicembre di quest’anno. In Italia saranno Agid e Acn a dover far applicare la norma però. La pressione delle Big Tech rimane altissima ad esempio sull’applicazione del diritto d’autore: resta contrastatissima la necessità di tutelare creatività, artisti, giornalisti, scrittori. Il tema del diritto d’autore resta tra i temi tuttora attraversati da forti tensioni.

Inoltre ora sta andando avanti un ulteriore omnibus, più grosso, sulla protezione dei dati (anche personali ma pure dati in generale) e la cybersicurezza: suona particolarmente paradossale ripercorrere in questi giorni il fatto che a inizio legislatura questa Commissione abbia persino proposto di ridurre le norme europee sulla cybersecurity. Sono convinto che almeno su questa parte ci sarà una marcia indietro, ma questo tipo di iniziative sono state reazioni a un clima politico in cui i sovranisti difendevano di fatto la dipendenza da attori americani e talvolta cinesi, i vari Le Pen e Salvini non vanno mai a criticare la dipendenza dagli Usa e anzi contrastano lo sforzo pur timido che ha portato negli scorsi mesi Bruxelles a presentare ad esempio una proposta sulla sovranità digitale. Nonostante von der Leyen accentri il più possibile su di sé l’attività e le scelte della Commissione, quest'ultima non è un corpo unico e ha una sua articolazione: la vicepresidente che supervisiona i temi digitali è Ribera, la finlandese popolare che ha la delega apposita crede comunque in un certo grado di sovranità tecnologica; dentro la Commissione c’è una dinamica anche di fronte al tentativo di von der Leyen di prendere in mano tutto proprio per poter essere condiscendente verso Trump.

Riassumendo le due direttrici di von der Leyen sull’Ia: annacqua le regole che la governano e al contempo ci dice che l’Ue può vincere la corsa nell’adozione rapida e massiccia dell’Ia (lo ha ribadito anche ieri a Dublino). Il suo imperativo? Si deve adottare l’Ia ovunque si possa (il criterio «AI First»), dalla pubblica amministrazione alla filiera industriale (con tutto l’impatto sul mondo del lavoro che ne conseguirà), passando per la sanità… Ma senza capacità e governance proprie, tutto ciò non finisce per favorire gli Usa e acuire la nostra dipendenza?

Sono in disaccordo totale con l’impostazione di von der Leyen, condivido il premio Nobel che ieri era a Dublino e proprio come il ceo di Mistral dice che si deve costruire uno spazio di autonomia europeo. Purtroppo quando si siedono in Consiglio i governi compreso il nostro non lavorano in questa direzione.

Nonostante si sia passati dal voler dare il Nobel per la pace a Trump al fare i reel contro Trump sui social – mi riferisco a Giorgia Meloni – nella sostanza il nostro governo in tutte le occasioni difende le posizioni di Elon Musk, di Trump e dei tecno-oligarchi americani: lo dico con cognizione di causa.

Importante sarebbe anche che i governi spingessero per rafforzare anche l’indipendenza sul fronte cloud: attualmente il 70 per cento del cloud europeo è in mano a tre operatori americani, il 90 è in generale in mano a operatori non europei. Per il futuro ci siamo dati un obiettivo, che può apparire minimale: il 15 per cento di cloud globale all’Europa; ma oggi siamo sotto il 5 per cento, e inoltre questo sforzo ha un costo di risorse e politico (appena si fa questa proposta arrivano gli articoli dell’ambasciatore Usa a Bruxelles sul Financial Times come è successo in passato, i toni diventano immediatamente aggressivi di fronte all’idea che si apra una discussione non per l’autarchia ma per una non ricattabilità europea).

Se Trump ha scavalcato persino il suo stesso Congresso e la costituzione americana (come ha fatto quando ha imposto i dazi o ha attaccato l’Iran) possiamo immaginare un dibattito sereno su temi così strategici oppure la verità è che scelte dirimenti per il futuro avvengono in un clima di ricatto?

Credo – sulla base delle frequenti visite al Congresso fatte in questi due anni – che il nuovo Congresso pretenderà di riprendere alcune delle sue prerogative costituzionali inclusa quella sul Commercio: persino tra i repubblicani c’erano malumori quando Trump scavalcava il Congresso. Alcuni resteranno e coi democratici su questi temi potrebbero lavorare insieme; è rilevante perché, anche se i dem hanno la maggioranza, in Senato è difficile essere incisivi senza avere una sessantina di senatori, e quindi un sostegno ampio, a favore di un’iniziativa. Sarà importante per i democratici poter collaborare, su questo, sul bilancio... E anche sull’Ia: dopo che molti stati americani hanno fatto norme simili all’Ai Act europeo mi aspetto una norma federale.

Chiudendo sulla vicenda scuole e allarmi, oscilliamo tra un ministro che dice che «la mamma dei cretini è sempre incinta» e una premier che mette la giacca da statista e convoca le opposizioni. Ma il governo non ci ha ancora chiarito la natura e gli autori di quel che è successo. Che idea si è fatto?

La convocazione delle opposizioni è stata positiva ma anche un segno di debolezza: è stata il segno cioè che in quattro anni non si è lavorato per prevenire questioni oggetto di dibattito ai massimi livelli. Come fa spesso, il governo resta immobile per non disturbare nessuno, invece serve uno sforzo di responsabilità (come hanno fatto le opposizioni) per fare scelte giuste.

Trovo folle la frammentazione che questo governo ha ultimamente alimentato, solo su Ai Act non si capiva se se ne occupasse Urso, Butti, Piantedosi si infilava a pié sospinto, i giornali di tutto il mondo ci prendevano in giro perché il governo non aveva una posizione unica ma ogni ministero aveva la sua.

Senza panico ingiustificato, usiamo meglio gli strumenti preventivi, come si sarebbe potuto fare con la mail del Misoginistan spedita a tutte le scuole d’Italia. Lo sforzo dev'essere di dotare Italia ed Europa di capacità di difendersi autonomamente, abbandonando anche in Europa l’atteggiamento di questo governo che è di totale sottomissione a interessi che non sono quelli dei nostri sistemi, sia economici che infrastrutturali, dalle banche alle scuole.

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