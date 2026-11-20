L’avvocato Gianelli commenta la sentenza del Tribunale di Pisa, che segna un precedente storico: «Ribadisce i principi della sovranità territoriale e finanziaria. In Italia e nell’Ue non possono avere esecuzione diretta provvedimenti del tutto straordinari, che per il nostro ordinamento giudiziario non hanno valore legale»

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Il tribunale monocratico di Pisa ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dall'Associazione AI OD, il soggetto giuridico del collettivo di attivisti digitali Autistici/Inventati, contro Banca Etica. E ha disposto «il ripristino immediato della piena operatività del conto corrente dell'associazione e della disponibilità delle somme depositate, eliminando le limitazioni comunicate dalla banca il 1° settembre 2026».

Il 26 agosto il collettivo italiano è stato inserito dall’amministrazione Trump nelle liste Ofac, designato come soggetto terrorista. Proprio come fatto con Francesca Albanese e, a inizio ottobre, con l’intera Corte penale internazionale. Banca Etica aveva così deciso di congelare il conto corrente dell’associazione per il timore di incorrere nelle sanzioni secondarie che, come scrive la stessa Banca, «implicano la cessazione di ogni servizio erogato da intermediari statunitensi». Perché «implicherebbe per tutti i clienti di Banca Etica l’impossibilità di utilizzare carte di credito e carte di debito (che oggi dipendono da un sostanziale monopolio di operatori Usa) e l’impossibilità di effettuare pagamenti in aree extra-euro per i quali sono necessari intermediari finanziari quasi sempre statunitensi».

La sentenza del Tribunale di Pisa

Il Tribunale di Pisa, con una sentenza di poche, ma significative pagine ha toccato tutti i punti del ricorso presentato dagli avvocati Gianluca Vitale e Fausto Gianelli. «Il Tribunale sancisce e ribadisce un principio fondamentale che era già stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea», dice il legale che segue anche il caso di Albanese. «E fa un ulteriore passo avanti molto chiaro. Perché si dice che, e la stessa Banca Etica aveva dovuto riconoscerlo - che le sanzioni Ofac vincolano solo cittadini e persone giuridiche americane».

E continua Gianelli: «Questa pratica, che ha a che fare con l’over compliance, per cui le banche italiane, per timore di eventuali, ipotetiche sanzioni secondarie, diventano esecutrici di decisioni adottate da organismi neanche giuridici, inibendo l’accesso al conto corrente a un soggetto e condannandolo, di fatto, alla morte civile, non è possibile». Secondo l’avvocato, il tribunale di Pisa, finalmente, rimette le cose in fila «e dice quindi che non solo dovranno essere restituiti i soldi congelati, ma dovrà essere riaperto il conto all'associazione che, purtroppo, nel frattempo ha deciso di sciogliersi».

Ma, come ribadisce lo stesso Gianelli, questa sentenza va al di là del singolo caso di Autistici/Inventati, perché ribadisce i principi della sovranità territoriale e finanziaria. Ovvero che «In Italia e nell’Unione europea non possono avere esecuzione diretta provvedimenti extra ordinem, del tutto straordinari, e che per il nostro ordinamento giudiziario non hanno valore legale». Secondo l’avvocato, si tratta di un precedente importante che stabilisce che altre banche e altri soggetti «non potranno può agire in questo modo».

La Commissione europea

Nei giorni scorsi anche la Commissione europea è tornata sul caso di Autistici/Inventati rispondendo all’interrogazione parlamentare depositata dall’europarlamentare del Pd Brando Benifei. Sottolineando che, anche se non ha il mandato di verificare i motivi in base ai quali paesi terzi impongono sanzioni a cittadini e persone giuridiche dell’Unione europea, per quanto a sua conoscenza Autistici/Inventati non è designata come organizzazione terroristica. Né è sottoposta a designazioni per altri motivi da parte di altri paesi o delle Nazioni Unite, e non figura nell’elenco delle organizzazioni terroristiche dell’Unione europea.

Il sequestro del server in Olanda

Il 16 novembre, il governo olandese - dove un server di A/I è stato sequestrato su richiesta di collaborazione da parte degli Stati Uniti, ha risposto a due interrogazioni parlamentari. Il ministro della Giustizia David van Weel ha inoltre ribadito che l'inserimento di Autistici/Inventati nella lista delle sanzioni statunitensi è una decisione insolita, verso cui il governo mantiene una posizione critica, soprattutto per le conseguenze su soggetti che nell'Unione europea non sono considerati terroristici. A/I ha presentato un ricorso legale contro il sequestro del server, la risposta è attesa per il 9 dicembre.

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