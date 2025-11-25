Per il 25 novembre le camere sono chiamate ad approvare due testi su cui i partiti di maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo. L’introduzione di una nuova fattispecie di reato all’articolo 577-bis del codice penale e di una nuova definizione di violenza, secondo cui il sesso senza consenso è stupro

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il parlamento approverà, all’unanimità salvo cambiamenti, due disegni di legge sul tema: quello che prevede l’introduzione del reato di femminicidio e quello che inserisce il concetto di consenso nella fattispecie di reato della violenza sessuale.

Entrambe le proposte di legge sono state già approvate da una delle due camere. Ci si aspetta dunque un via libera definitivo a entrambi i testi. Il Senato è chiamato ad approvare la norma sul consenso, la Camera sul femminicidio.

Reato di femminicidio

Il disegno di legge, che prevede una nuova fattispecie di reato, è stato varato dal governo lo scorso 7 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo. Il testo è stato poi modificato in commissione Giustizia al Senato, che ha trovato un’intesa bipartisan sulla definizione del reato autonomo, inizialmente – per gli esperti – troppo vaga e indeterminata. È seguita lo scorso 23 luglio l’approvazione all’unanimità dell’aula del Senato, con 161 voti favorevoli.

Il nuovo 577-bis del codice penale punirà con l’ergastolo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Se alcune esperte ritengono che sia necessaria l’introduzione di un reato autonomo di femminicidio – per dare un nome e riconoscerne la matrice – altre studiose evidenziano, tra le altre cose, la valenza meramente simbolica di questo intervento e l’approccio esclusivamente repressivo del governo in tema di violenza di genere.

Il concetto di consenso

Un altro tema su cui i partiti di maggioranza e opposizione hanno raggiunto un’intesa, grazie al confronto tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein – è quello del consenso. Con un emendamento alla proposta di legge a prima firma Laura Boldrini (Pd), si mira a modificare l’articolo 609-bis, che prevede il reato di violenza sessuale. La Commissione Giustizia della Camera lo scorso 13 novembre ha approvato la nuova definizione di consenso, passata in aula alla Camera il 19 novembre.

Se a oggi il reato sussiste solo quando l’autore usi violenza o minaccia o ci sia abuso di autorità, la modifica punisce con la reclusione da sei a dodici anni «chiunque compie o fa compiere atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima». Un risultato piuttosto inatteso, considerata la campagna di discredito portata avanti da politici e media di destra.

Da anni l’Italia si era resa inadempiente perché non aveva intrapreso nessuna azione per modificare la definizione penale di stupro. La proposta è formata da un solo articolo che riscrive integralmente il 609 bis del codice penale. La nozione di consenso è in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul – scrive il centro studi della Camera – «di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell’attualità». Libero significa privo di coercizione, mentre attuale vuol dire valido nel momento in cui l’atto sessuale avviene. Dunque, il sesso senza consenso libero e attuale è stupro.

