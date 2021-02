Inizia una settimana decisiva per Mario Draghi: oggi e domani pomeriggio, il presidente incaricato porterà avanti un secondo, rapido giro di consultazioni con tutti i partiti, per verificare la tenuta della maggioranza che dovrebbe garantirgli la fiducia alle camere e trovare una soluzione per tenere insieme schieramenti politicamente agli antipodi. Si inizia alle 15 di oggi con i partiti minori, poi domani si va avanti con tutti gli altri. I tempi sono strettissimi: Draghi dovrebbe salire al Colle mercoledì o giovedì per sciogliere la riserva sull’incarico, prima del giuramento che a questo punto potrebbe arrivare già venerdì.

Sul nuovo governo, infatti, pende l’urgenza della pandemia da Covid-19. Il 15 febbraio scadono i provvedimenti attualmente in vigore che vietano gli spostamenti tra regioni, si attende inoltre un nuovo decreto Ristori mentre va trovata una soluzione per lo stop ai licenziamenti, in scadenza a fine marzo. Sfide, queste, da affrontare con un governo che al momento non si sa se sarà politico, tecnico o una via di mezzo. Difficile, infatti, immaginare tutti i partiti che hanno garantito la fiducia a Draghi (Pd, M5s, Italia viva, LeU, Forza Italia e Lega) seduti allo stesso tavolo a trovare un accordo su un programma condiviso. Il Quirinale ha rinnovato l’appello per un esecutivo istituzionale e di alto profilo, il Pd sottolinea che è la Lega ad aver fatto un passo verso l’europeismo e non viceversa, Giorgia Meloni vuole Fratelli d’Italia fuori dalla maggioranza nonostante gli appelli interni, mentre nel M5s che valuta una votazione su Rousseau c’è una fronda di parlamentari che minaccia di non votare la fiducia a Draghi.

Di seguito, nel liveblog, tutti gli ultimi aggiornamenti della prima giornata delle nuove consultazioni del premier incaricato.

© Riproduzione riservata