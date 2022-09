Sono aperti i seggi in tutta Italia. Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota un’unica giornata, dalle 7 alle 23. In contemporanea ci sono anche le elezioni in Sicilia. In totale, per le elezioni politiche votano 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all’estero.

Domani seguirà in diretta sul sito tutti gli aggiornamenti senza interruzioni, anche nella notte elettorale, con i primi exit poll, le proiezioni e poi le analisi dei risultati.

Cosa c’è da sapere:

A partire da queste consultazioni, ci sono alcune novità. La recente riforma costituzionale ha ridotto il numero dei parlamentari in Italia prevedendo 400 deputati, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e 200 senatori elettivi, di cui quattro nella circoscrizione Estero.

Per la prima volta anche i diciottenni potranno votare per eleggere i senatori, così come previsto dalla legge del 2021 che ha modificato l'articolo 58 della Costituzione.

12.05 – «Votate liberamente, consapevolmente e come diceva Pericle un cittadino che non si occupa dello stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile», ha detto Carlo Calenda, leader del Terzo polo all’uscita del seggio a Roma.

11.40 – L’omaggio a Terranova da parte del presidente Mattarella prima del voto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di entrare all'istituto Giovanni XXIII - Piazzi a Palermo, dove poi ha votato, si è fermato davanti alla lapide commemorativa del giudice Cesare Terranova per rendervi omaggio. Oggi infatti ricorre il 43esimo anniversario dell'uccisione del giudice, morto in un agguato mafioso nel quale è rimasto vittima anche il suo agente di scorta, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso.

10.58 – L’ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare, Luigi de Magistris, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno votato questa mattina nei loro seggi.

10.49 – Anche i leader della coalizione Azione-Italia viva, Carlo Calenda e Matteo Renzi, hanno votato nei rispettivi seggi elettorali. «Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione politica. La democrazia si alimenta con l'impegno di tutti. Viva la Repubblica, viva l'Italia #25settembre», ha scritto su Facebook il senatore Renzi che ora si recherà in Giappone per partecipare ai funerali di stato dell’ex premier Shinzo Abe, assassinato durante un comizio in piazza l’8 luglio 2022.

10.32 – Il segretario del Partito democratico ha votato questa mattina nel seggio romano di Testaccio. E si è fatto fotografare insieme ai militati del partito fuori il seggio.

10.21 – Le dichiarazioni di Salvini dopo il voto

«Più gente vota, più forza avranno il nuovo parlamento e il nuovo governo per intervenire sulle emergenze che non mancheranno», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver votato a Milano. «Posso solo ringraziare tutti gli italiani che voteranno perché oggi sarà una bella giornata di partecipazione» e «più gente vota, più l’Italia sarà forte e la politica sarà legittimata – ha aggiunto – quindi grazie a prescindere da chi voteranno, a tutti coloro che lo faranno. Da domani non vedo l’ora di tornare a governare questo straordinario paese con squadra coesa, compatta, coerente e di centrodestra. Saranno mesi complicati, l’emergenza di luce, bollette, caro vita e riscaldamento è la prima: noi siamo già al lavoro da settimane con i tecnici della Lega per essere pronti e reattivi in Italia e in Ue».

9.46 – La foto di Zingaretti

9.41 – Il voto di Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini ha votato nel seggio di via Pietro Martinetti a Milano.

9.21 – In Sicilia si vota anche per la regione

In Sicilia i seggi sono aperti anche per le elezioni regionali. Sono chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di oggi dalle 7 alle 23. In questo caso lo scrutinio delle schede sarà effettuato domani a partire dalle 14. Il sistema elettorale prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio.

9.16 – Il voto di Mattarella

Il presidente della Repubblica ha già votato a Palermo. Sergio Mattarella ha poi stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola media Piazzi, senza rilasciare dichiarazioni.

