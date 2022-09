Fratelli d’Italia primo partito, seguito dal Pd e da M5s. La coalizione di centrodestra maggioranza in entrambe le camere. Crollo affluenza: meno 10 punti rispetto al 2018. Attesa per le prime proiezioni

Alle 23 hanno chiuso i seggi per elezioni politiche e per le regionali in Sicilia e subito dopo saranno pubblicati i primi exit poll. Circa 50,8 milioni di italiani sono chiamati al voto, tra cui 4,7 milioni di italiani residenti all’estero.

Domani seguirà in diretta sul sito tutti gli aggiornamenti senza interruzioni, dai primi exit poll, fino alle proiezioni e poi all’analisi dei risultati.

Cosa c’è da sapere

Primi exit poll: Centrodestra in netto vantaggio e maggioranza assoluta in entrambe le camere, M5s sopra la Lega.

I dati dell’affluenza alle 19, gli ultimi prima dei definitivi che arriveranno dopo le 23. Hanno votato il 51,16 degli aventi diritto, in calo rispetto al 58,4 di cinque anni fa.

In totale, per le elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all'estero.

A partire da queste consultazioni, ci sono alcune novità. La recente riforma costituzionale ha ridotto il numero dei parlamentari in Italia prevedendo 400 deputati, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e 200 senatori elettivi, di cui quattro nella circoscrizione Estero.

Per la prima volta anche i diciottenni potranno votare per eleggere i senatori, così come previsto dalla legge del 2021 che ha modificato l'articolo 58 della Costituzione.

00.10 – Cosa dicono le proiezioni?

Si conferma la vittoria del centrodestra e la maggioranza in entrambe le Camere.

Preoccupante risultato del Pd, dato sotto il 20 e vicino al risultat del 2018.

Buon risultato per il Movimento 5 stelle che prende quasi il doppio della Lega.

Forza Italia tiene, quasi pari con la Lega. Discreto risultato di Azione-Iv, vicini a Forza Italia.

00.01 – Prime proiezioni per la Rai (Senato).

FdI 24,6

Pd 19,4

M5s 16,5

Lega 8,5

FI 8

Azione-Iv 7,3

Verdi-Si 3,5

+Europa 2,9

Italexit 2

Up 1,4

Noi moderati 1,1

23.54 – Per Cnn, Giorgia Meloni sarà «il primo ministro italiano più di destra dai tempi di Mussolini».

23.48 – Le elezioni italiane in aperture su molti siti internazionali, che parlano della «vittoria» di Giorgia Meloni e della sua «estrema destra».

23.45 – Come mostra questo grafico, l’affluenza non era mai crollata così tanto tra un’elezione politica e l’altra nella storia della repubblica.

23.43 – Un grafico sui primi exit poll Rai.

23.36 – Secondo i primi dati parziali, l’affluenza sarebbe calata di quasi dieci punti rispetto a 5 anni fa: 64 per cento contro 74.

23.25 – Pochi minuti fa, Matteo Salvini è stato il primo leader a commentare gli exit poll.

23.22 – Cosa dicono gli exit poll?

Il centrodestra ha vinto le elezioni e con ogni probabilità, salvo improbabili ribaltoni, otterrà una maggioranza assoluta in entrambe le camere.

Il Pd guidato da Enrico Letta è dato in una forchetta che va dal 17 al 21 per cento. Se venisse confermato il risultato peggiore, sarebbe una percentuale più bassa delle politiche 2018.

Anche il Movimento 5 stelle è dato in una forchetta piuttosto ampia: se il risultato finale fosse vicino al 13 per cento, la rimonta di Conte sarebbe un effetto ottico delle ultime settimane, mentre se fosse vicino al 17 per cento sarebbe un ottimo risultato.

Azione e Italia Viva sono date a un buon risultato, tra 6,5 e 8 per cento, anche se il leader di Azione Calenda aveva detto di puntare al 10 per cento.

23.10 – Ecco tutti i risultati degli Exit Poll.

Percentuali Camera e Senato (coalizioni)

Centrodestra 41- 45

Centrosinistra 22,5 – 29,5

Movimento 5 stelle 13,5 – 17,5

Italia Viva e Azione 6,5 – 8,5

Italexit 0,5 – 2,5

Percentuali partiti

FdI 22 – 26

PD 17 – 21

M5s 13,5 – 17,5

Lega 8,5 – 12,5

Azione Iv 6,5 – 8,5

Fi 6 – 8

Verdi Si 3 – 5

+Europa 2,5 – 4,5

Italexit 0,5 – 2,5

Noi moderati 0,5 – 2,5

Impegno civico 0 – 2

Seggi Camera

Centrodestra 227 – 257

Centrosinistra 78 – 98

Movimento 5 stelle 36 – 56

Italia Viva e Azione 15 – 25

Italexit 0

Seggi Senato

Centrodestra 111 – 131

Centrosinistra 33 – 53

Movimento 5 stelle 14 – 34

Italia Viva e Azione 4 – 12

Italexit 0

23.01 – Ecco i primi exit poll realizzati per la Rai.

22.51 – La notte elettorale italiana ha ospiti internazionali d’eccezione.

22.42 – Una delle (poche) sorprese di questa sera potrebbe essere il ritorno in parlamento di Gianluigi Paragone, l’unico leader della galassia degli estremisti anti sistema (no euro, no vax e no green pass) ad avere discrete possibilità di superare la soglia di sbarramento.

22.38 – In questi giorni forse avete sentito parlare di “effetto Conte” in campagna elettorale, cioè un supposto rimbalzo del Movimento 5 stelle rispetto ai pessimi risultati che gli attribuivano i sondaggi dell’estate. C’è almeno un comune dove qualche effetto sembra già di poterlo vedere.

22.34 – Per i nostri più affezionati lettori segnaliamo la presenza del direttore Stefano Feltri a Porta a Porta su RaiUno.

22.30 – Una riflessione del giornalista David Broder, che segue da tempo la politica italiana. Cinque anni fa, gli exit poll hanno sovrastimato il risultato del Pd e sottostimato quelli del Movimento 5 stelle e della lega.

22.25 – Da non dimenticare che oggi si vota anche per le regionali in Sicilia, dove la vittoria del candidato di centrodestra Renato Schifani sembra assicurata e non solo a causa delle divisioni dei suoi avversari. Qui il commento del nostro Attilio Bolzoni.

22.15 – I primi dati sull’affluenza ci dicono già qualcosa di interessante. Rispetto al 2018, l’affluenza scende di più al sud. Ci sono meno votanti nei piccoli comuni e nelle aree periferiche, mentre il numero di votanti tiene nei centri città, nei comuni con meno disoccupati, più laureati e stranieri.

22.10 – Ricordiamo i dati dell’affluenza alle 19, gli ultimi prima dei definitivi che arriveranno dopo le 22. Hanno votato il 51,16 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 58,4 per cento di cinque anni fa.

22.00 – Benvenuti al nuovo liveblog di Domani. Qui seguiremo insieme gli ultimi minuti prima della chiusura dei seggi alle 23, i primi exit poll, le proiezioni e lo spoglio fino a domattina. Preparate il caffè perché sarà una lunga notte.

© Riproduzione riservata