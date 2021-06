Cinque anni a Di Rubba, fino al 2018 presidente di Lombardia film commission prima di lasciare il posto a Giuseppe Farinotti, e quattro anni e quattro mesi a Manzoni, suo socio nello studio bergamasco e che non ha mai ricoperto, però, nessun ruolo formale nella fondazione. Prevista anche, come pena accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Risarcimenti da 150mila euro alla Lfc e da 25mila euro per il comune di Milano

Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i «commercialisti della Lega» incaricati di controllare i conti rispettivamente dei gruppi parlamentari del Carroccio di Senato e Camera dei deputati, sono stati condannati dal gup di Milano Guido Salvini a 5 anni il primo e 4 anni e 4 mesi il secondo per il reato di peculato e turbata libertà di scelta del contraente. Prevista anche, come pena accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Confiscate inoltre le due villette sul lago di Garda, oggetto di indagine.

Il momento della lettura della sentenza in aula (Foto: Alfredo Faieta)

Il processo, con rito abbreviato, è nato dall'inchiesta della procura lombarda sull'acquisto di un capannone a Cormano (Mi) effettuato nel 2017 dalla fondazione Lombardia film commission (Lfc) per 800 mila euro. Soldi che, per l'accusa, erano stati distratti da questa fondazione pubblica – è di proprietà della Regione e del Comune di Milano – per finire nelle tasche dei due professionisti e dei loro sodali. Alcuni di questi, il commercialista Michele Scillieri, suo cognato Fabio Barbarossa e il prestanome Luca Sostegni hanno già patteggiato una pena all'interno di questo procedimento.

Altri sono a processo con rito ordinario, come l'imprenditore edile Francesco Barachetti (incaricato di ristrutturare il capannone), o sono ancora indagati. Scillieri, presso il quale era stata domiciliata la Lega per Matteo Salvini presidente, ha patteggiato una pena di 3 anni e 8 mesi per il concorso in peculato e un reato fiscale, oltre a 85 mila euro di risarcimento.

I pubblici ministeri Eugenio Fusco e Stefano Civardi avevano chiesto 4 anni e 10 mesi per Di Rubba, fino al 2018 presidente di Lfc prima di lasciare il posto a Giuseppe Farinotti, e 4 anni per Manzoni, socio del primo nello studio bergamasco e che non ha mai ricoperto, però, nessun ruolo formale nella fondazione.

Importante anche il capitolo parti civili. La Regione Lombardia, guidata dal leghista Attilio Fontana, non si è costituita. Lo hanno fatto, invece, la fondazione Lfc cui è stato riconosciuto un risarcimento di 150mila euro e il Comune di Milano che ha ottenuto 25mila euro.

