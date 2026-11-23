Dalla casa alla sanità, nell’aprire l’Assemblea generale dei vescovi, il presidente della Cei lancia l’allarme: «Non basta domandarci quanti aiuti abbiamo distribuito; dobbiamo interrogarci su quante possibilità di autonomia e di riscatto siamo riusciti a offrire»

false false

L’Italia è un paese dove la povertà si fa sentire sempre di più a livello sociale, colpendo milioni di famiglie che non ce la fanno più a sostenere le spese quotidiane, come l’affitto, le utenze, le spese sanitarie. Per questo sono necessari interventi strutturali da parte delle istituzioni, chiamate a porre rimedio a una situazione simile.

È questo il quadro tracciato dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, in occasione dell’Assemblea generale dei vescovi italiani in corso ad Assisi dal 23 al 26 novembre. Zuppi ha preso le mosse dall’ultimo rapporto Caritas su Povertà e risorse (2026), nel quale si afferma che la sola rete Caritas, nel 2025, «ha incontrato 282.539 persone, il 48 per cento in più rispetto a dieci anni prima. Nello stesso decennio – ha spiegato il cardinale aprendo i lavori dell’assise – le persone incontrate con fragilità sanitaria sono aumentate del 69,4 per cento, mentre nel solo 2025 oltre 5,6 milioni di persone in Italia hanno rinunciato a visite o accertamenti diagnostici necessari».

«Tra le povertà meno visibili – ha aggiunto l’arcivescovo di Bologna – c’è quella prodotta dall’azzardo, che non è un gioco ma una schiavitù terribile, sulla quale non si può lucrare e che colpisce soprattutto i più fragili, svuota le famiglie e offre spazio l’illegalità». Quindi Zuppi ha sottolineato come tra le emergenze ci sia il problema della casa: «Per molte famiglie, anche con un lavoro, affitti, utenze e spese ordinarie sono diventati un peso insostenibile; per altre la casa semplicemente non c’è. Dietro queste situazioni emergenziali ci sono storie di famiglie che non riescono a sostenere la spesa quotidiana, di persone che lavorano senza riuscire a vivere dignitosamente, di anziani che rimandano una cura, di solitudini che rendono ancora più gravose le difficoltà materiali».

La povertà inoltre, ha proseguito il cardinale, ha conseguenze che vanno oltre le situazioni gravi sotto il profilo materiale. Essa, infatti, «restringe le possibilità di scelta, indebolisce i legami, consuma la fiducia nel futuro. E quando si prolunga negli anni, il rischio più grande è che diventi una presenza abituale, fino a non suscitare più domande. Che ci si abitua a vedere qualcuno fermo alla porta, considerando sufficiente offrirgli quanto servire per affrontare un altro giorno. I poveri non sono utenti, ma fratelli e sorelle. Sono nostri se vogliamo essere di Cristo».

Riconoscere la dignità

Per tali ragioni, ha aggiunto il presidente dei vescovi italiani, «l’aiuto immediato è indispensabile, ma ci è chiesto di riconoscere nell’altro una persona, con la sua dignità, le sue capacità e il suo desiderio di futuro». In una simile prospettiva, allora, «non basta domandarci quanti aiuti abbiamo distribuito; dobbiamo interrogarci su quante possibilità di autonomia e di riscatto siamo riusciti a offrire».

«Questo – ha detto ancora il cardinale – interpella le istituzioni, chiamate a soluzioni strutturali attraverso lo sviluppo: è importante che le misure di sostegno siano coordinate e se ne riguardino davvero gli effetti nella vita delle persone, a cominciare dal diritto alla salute per tutti. E chiama in causa le nostre comunità, perché la carità diventi il ​​modo di essere di tutta la Chiesa. Per questo, esprimo gratitudine per tutte quelle realtà – enti, parrocchie, associazioni, movimenti, e sono davvero tante – che si spendono per i poveri senza nulla chiedere in cambio, in modo gratuito e disinteressato. I poveri sono fratelli e sorelle, e sono i nostri maestri Non c’è cambiamento della Chiesa senza renderla amica dei poveri».

Il presidente dei vescovi italiani ha inoltre denunciato il clima di contrapposizione che attraversa la società, alimentato dalle polarizzazioni e amplificato dai social network, mettendo in guardia anche dalle sue ricadute nella vita ecclesiale. A preoccupare, ha spiegato, è soprattutto il meccanismo per cui una parola viene estrapolata dal contesto e piegata a una tesi già decisa, fino ad attribuire a chi l’ha pronunciata intenzioni che non aveva. «Quando l’altro diventa un avversario da battere, quando schierarsi conta più che capire», si compromette la possibilità di una testimonianza cristiana. Per Zuppi, la critica corrosiva, i pregiudizi e le parole irrispettose sono ostacoli all’evangelizzazione.

Il cardinale, infine, ha richiamato la Chiesa e la società italiana alla responsabilità nei confronti dei giovani, dopo le manifestazioni che nelle scorse settimane hanno attraversato numerose piazze del Paese. Nell’introduzione all’Assemblea generale della Cei, il capo dei vescovi italiani ha condannato con fermezza la violenza, ma ha invitato a non ignorare le domande di futuro che emergono dalle proteste. «Sono figli nostri, delle nostre città e delle nostre scuole, non etichette o contenitori», ha affermato. Spesso, ha aggiunto, la rabbia è espressione di una solitudine che non trova risposte e rivela un vuoto di senso, di relazioni e di adulti credibili.

© Riproduzione riservata