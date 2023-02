Palazzo Chigi ha fatto sapere che ritirerà la sua costituzione di parte civile dal processo Ruby ter contro il Cavaliere, perché “appare opportuno” alla luce delle assoluzioni in altri tronconi della stessa indagine. La stessa opportunità, invece, la premier non la ha vista nel ritiro delle querele contro i giornalisti

Il governo di Giorgia Meloni ha dato mandato all’avvocatura dello stato di revocare la costituzione di parte civile nel processo penale Ruby-ter, in cui è imputato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

La costituzione di parte civile del governo significa che lo stato italiano è parte del processo in posizione opposta rispetto all’imputato Berlusconi, perché si considera parte lesa e ritiene di aver diritto a un ristoro perché il reato – se dimostrato – lo ha danneggiato.

Quindi, lo stato stava nel processo come soggetto danneggiato dalla condotta dell’ex premier. La scelta di essere parte è stata un modo per tutelarne l’immagine e separare l’istituzione dalle azioni del singolo che la guidava.

Il processo Ruby ter

Il processo è molto importante e preoccupa il Cavaliere da tempo, per gli effetti che potrebbe provocare.

L’accusa a suo carico è di aver pagato le ragazze che avevano partecipato alle sue feste con un mensile di 2500 euro, perché mentissero davanti ai giudici sulla natura delle cene. Berlusconi ha sempre sostenuto, invece, che si trattava di donazioni per aiutare donne in difficoltà perché coinvolte nello scandalo giudiziario e non per comprare il loro silenzio.

Il pm ha chiesto per Berlusconi sei anni e la sentenza della corte d’appello di Milano è attesa per i primi mesi di quest’anno. In caso di condanna, il Cavaliere potrebbe ricorrere in Cassazione e, se anche lì la pena venisse confermata, l’effetto sarebbe la sua decadenza da parlamentare secondo la legge Severino.

La mossa di Meloni

Ecco perché la mossa di Meloni è a dir poco clamorosa. La costituzione di parte civile era stata decisa nel 2017 dal governo Gentiloni e mai revocata dai governi successivi.

Ora la premier ha preso una decisione che politicamente pesa moltissimo, soprattutto per le motivazioni con cui è stata giustificata.

Sul fronte politico, Meloni ha dato un segnale molto forte al leader di Forza Italia, che nei giorni scorsi l’ha attaccata frontalmente sulla gestione del rapporto con l’Ucraina, danneggiandola agli occhi dei partner internazionali.

Quello che oggi apparentemente sembra un regalo, quindi, rischia di essere un frutto avvelenato: ritirare la costituzione di parte civile, infatti, può essere letto come un segnale distensivo ma è anche un modo per ricordare questa pendenza giudiziaria sulle spalle del Cavaliere, che rischia di azzopparlo politicamente.

In questa mossa, infatti, risuonano le parole di Meloni pronunciate nei giorni difficili della costituzione del governo in cui alle velate minacce di Berlusconi, piccato per il poco spazio dato a Forza Italia, ha risposto con un «non sono ricattabile».

Nel processo la mancata presenza dello stato non influisce più sull’esito di un procedimento che ha concluso la sua fase di merito, tuttavia l’Avvocatura dello stato avrebbe potuto partecipare al procedimento in Cassazione in caso di condanna e ricorso. In questo modo, in caso di condanna del Cav, sarà allo stato, che non incasserà un possibile indennizzo.

I due pesi

Esiste però anche un altro aspetto più rilevante ed è l’uso di due pesi e due misure da parte di Meloni nella gestione delle controversie giudiziarie.

Nella nota di palazzo Chigi si legge che «la formazione, avvenuta nell’ottobre 2022, di un nuovo governo, espressione diretta della volontà popolare, determina una rivalutazione della scelta in origine operata. Ciò appare tanto più opportuno alla stregua delle assoluzioni che dapprima la corte d’Appello di Milano con sentenza del luglio 2014 divenuta irrevocabile e poi il tribunale di Roma con sentenza del novembre 2022 hanno reso nei confronti del senatore Berlusconi in segmenti della stessa vicenda».

Tradotto: Meloni ha considerato la costituzione di parte civile una scelta politica dei precedenti governi, che lei intende modificare per la semplice ragione che può farlo, vista la sua legittimazione popolare, ignorando tutte le implicazioni giudiziarie che questo può avere.

Aggiunge poi che questa scelta appare tanto più opportuna visto che, in tronconi della stessa vicenda, Berlusconi è già stato assolto. Quindi, ritiene Meloni, così si previene una nuova pronuncia di assoluzione. L’assunto, in verità, è errato perché si tratta di vicende giudiziarie dai contorni diversi.

Al netto di questo, tuttavia, salta agli occhi come per Meloni sia “opportuno” rinunciare a mantenere lo stato parte di un processo in cui tutela la sua immagine perché potrebbe concludersi con una assoluzione.

Invece ritiene “opportuno” rimanere lei stessa parte civile nei processi contro i giornali, tra cui il nostro, perché vuole aspettare le valutazioni del giudice sulla fondatezza della sua querela.

Quindi, contro l’alleato Berlusconi Meloni si ritira e fa ritirare anche lo stato italiano. Con i giornalisti invece, la premier torna ad essere solo privata cittadina che intende partecipare al processo.

