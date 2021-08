Nel corso della conferenza stampa, il portavoce Zabihullah Mujahid ha detto che non si potrà superare fine mese e ha chiesto ai paesi occidentali di non incoraggiare gli afghani a partire. Ieri il capo politico Baradar ha incontrato il direttore della Cia, scrive il Washington Post. Oggi pomeriggio G7 straordinario sulla situazione in Centro Asia

Nel pomeriggio di martedì 24 agosto si è tenuta la conferenza stampa tenuta dal portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid per fornire chiarimenti sulla questione della scadenza del 31 agosto.

A una settimana dal termine per il ritiro delle forze straniere, gli occidentali chiedono di poter continuare a evacuare anche oltre la data accordata, ma i Talebani minacciano conseguenze, aggiungendo di essere «sfavorevoli» a consentire agli afghani di partire. Per concordare una strategia comune, i leader dei paesi del G7 si riuniscono nel pomeriggio in teleconferenza: sarà presente anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’incontro è in preparazione anche del G20, quest’anno presieduto dall’Italia: il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fortemente voluto una gestione globale della crisi afghana.

Lunedì pomeriggio ci sarebbe stato un incontro segreto tra il direttore della Cia, William Burns, e il leader talebano Abdul Ghani Baradar. Lo riporta il Washington Post. Probabilmente, scrive il quotidiano statunitense, le parti hanno discusso proprio della data del 31 agosto come termine delle operazioni occidentali e specifica che l’incontro sarebbe avvenuto durante le evacuazioni all’aeroporto di Kabul.

La conferenza stampa di Mujahid

«Gli Stati Uniti devono lasciare il paese entro il 31 agosto. E con loro tutte le forze occidentali. Altrimenti sarà una grave violazione dei patti». È l’ultimatum di Zabihullah Mujahid, portavoce dei Talebani, nella seconda conferenza stampa da quando gli “studenti coranici” sono entrati a Kabul.

Toni rassicuranti sulla situazione interna, le condizioni dei cittadini, delle donne, dei media, delle ambasciate. Ma sull’abbandono degli eserciti che hanno occupato il paese negli ultimi venti anni, Mujahid è deciso: «Non estenderemo la dead line, possono prendere tutte le persone che appartengono (“Belong”, ndr) a loro entro il 31 agosto. Ma non vogliamo che gli afghani lascino il paese». Il portavoce chiede infatti agli Stati Uniti di cambiare la loro politica: «Per favore non incoraggiate gli afghani a lasciare il paese, non incoraggiate i nostri ingegneri, i nostri dottori, i nostri militari. Abbiamo bisogno di loro, del loro talento. Non portateli in paesi stranieri».

Per questo motivo, il portavoce talebano chiede a tutti i suoi connazionali «di tornare a casa e liberare l’aeroporto». Usa parole rassicuranti, promettendo un’amnistia: «Abbiamo perdonato tutti». Queste parole però non trovano riscontro nelle molte testimonianze arrivate dal paese centroasiatico negli ultimi giorni e dai rapporti delle istituzioni internazionali, in testa l’Onu, che parlano di rappresaglie e ricerca degli oppositori dei Talebani casa per casa, soprattutto fuori dalla capitale Kabul.

Rassicurazioni anche agli stati stranieri: «Nessuna ambasciata verrà chiusa o minacciata», afferma Mujahid. Spiega poi che i Talebani non permetteranno che il suolo afghano «sia usato da persone o organizzazioni che vogliano minacciare altre nazioni, compresi gli Stati confinanti». In altre parole, afferma che i patti di Doha, firmati con gli Stati Uniti il 29 febbraio 2020, verranno rispettati nei punti che prevedono la lotta al terrorismo e il non favoreggiamento ad Al-Qaida e Isis.

Ai giornalisti e ai lavoratori dei media, Mujahid dice che sarà sua premura rimuovere i mujahedin che ne minacciano il lavoro fuori dalle sedi. Mujahedin che, tra l’altro, «saranno reclutati nell’esercito afghano, una risorsa molto importante per il paese». Le truppe sono state formate negli ultimi venti anni dagli eserciti occidentali, con un notevole sforzo economico degli occupanti. Il portavoce talebano afferma comunque che il destino dell’esercito «sarà deciso dal nostro prossimo governo, ma decideremo insieme cosa fare».

La trasmissione della conferenza stampa sulla Bbc si è interrotta quando un giornalista ha chiesto a Mujahid se confermava la notizia data in anteprima dal Washington Post sull’incontro, avvenuto ieri a Kabul, tra il capo politico dei Talebani, Abdul Ghani Baradarm, e il direttore della Cia, William Burns. Non sono state date informazioni sul seguito della conferenza e sulla risposta data da Mujahid.

Incontro tra la Cia e i Talebani

Il direttore della Cia William Burns, secondo il Washington Post, avrebbe tenuto un incontro segreto con il leader talebano Abdul Ghani Baradar a Kabul. Si sarebbe discusso della scadenza del 31 agosto, hanno riferito alcuni funzionari statunitensi, sentiti dal quotidiano in condizione di anonimato.

Alle 15.30 è prevista la riunione d’emergenza dei leader del G7, per discutere della questione afghana e per elaborare una strategia e un approccio comuni. L’incontro, che sarà virtuale, è stato annunciato ieri, dopo un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier del Regno Unito, paese che detiene la presidente, Boris Johnson.

La situazione all’aeroporto di Kabul

L’aeroporto continua a essere circondato da migliaia di persone, e «il rumore degli spari diventa più forte», man mano ci si avvicina all’accesso, secondo quanto riportato dalla Bbc. Le forze afghane hanno impedito ai giornalisti di parlare con le persone in attesa: «Avevano qualcosa come una frusta in mano e ci hanno persino colpiti due volte», raccontano i giornalisti.

L’avvertimento dei talebani

Poche ore prima della conferenza stampa di Mujahid, i Talebani hanno fatto sapere che non sarà possibile prolungare la scadenza pattuita per le operazioni di evacuazione. Lo ha riferito ieri il portavoce Suhail Shaheen incontrato da Skynews a Doha, capitale del Qatar. «È una linea rossa. Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto ritireranno tutte le loro forze militari. Quindi se estendono il termine significa che stanno estendendo l'occupazione, e non ce n'è bisogno», ha detto, avvisando le forze straniere che, nel caso in cui la scadenza non dovesse essere rispettata, «ci sarebbero conseguenze». Shaheen ha giustificato il disperato tentativo di molti afghani di fuggire dal paese come migrazione economica: «Perché l’Afghanistan è un paese povero e il 70 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Tutti vogliono andare nei paesi occidentali per avere una vita prospera», ha detto, sostenendo che non si tratta di avere paura del regime talebano. Anche le donne, secondo il portavoce, avranno gli stessi diritti «solo se avranno un hijab».

