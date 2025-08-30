La Corte d’appello federale di Washington ha stabilito che la maggior parte dei dazi introdotti da Donald Trump dall'inizio del suo mandato sono illegali e che il presidente degli Stati Uniti abbia ecceduto i propri poteri costituzionali nell’imporli. «La legge conferisce al presidente un'autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un'emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare», stabilisce la Corte.

La decisione, che conferma una sentenza di primo grado, è stata approvata con sette voti favorevoli e quattro contrari e indebolisce l'offensiva protezionistica del capo dello Stato. Il caso riguarda i dazi doganali che non colpiscono settori specifici, una eventualità temuta dal presidente repubblicano. La Corte sottolinea inoltre che la competenza in materia fiscale appartiene costituzionalmente al Congresso, non alla Casa Bianca.

Nonostante la bocciatura, la Corte ha stabilito che i dazi resteranno in vigore fino al 14 ottobre, per dare tempo all’amministrazione di presentare ricorso alla Corte Suprema. Se la decisione venisse confermata, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a rimborsare miliardi di dollari di tariffe già incassate e verrebbero messi in discussione accordi commerciali con partner chiave come Unione europea, Giappone, Corea del Sud, Cina, Canada e Messico.

La sentenza

La Corte d’appello rivendica che i dazi non possono essere giustificati con l'International Emergency Economic Powers Act, legge che conferisce al presidente il potere di affrontare minacce «insolite e straordinarie» durante le emergenze nazionali. «Sembra improbabile che il Congresso, emanando l'Ieepa, intendesse discostarsi dalla sua prassi passata e concedere al presidente un'autorità illimitata per imporre dazi. La legge non menziona i dazi (o alcuno dei suoi sinonimi) né prevede garanzie procedurali che contengano chiari limiti al potere del presidente di imporre dazi», si legge nella sentenza.

Trump: «Così si distruggono gli usa»

Trump ha risposto sul suo social Truth alla sentenza che «distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d'America». «Una Corte d’appello di parte - scrive - ha erroneamente affermato che i nostri dazi dovrebbero essere rimossi, ma sa che alla fine gli Stati Uniti d'America vinceranno. Se questi dazi venissero mai eliminati, sarebbe un disastro totale per il paese. Ci renderebbe finanziariamente deboli e dobbiamo essere forti. Gli Stati Uniti non tollereranno più enormi deficit commerciali e dazi doganali e barriere commerciali non tariffarie ingiuste imposte da altri paesi, amici o nemici, che minano i nostri produttori, agricoltori e tutti gli altri».

Un colpo anche alla politica migratoria

Ma la sentenza della Corte d’appello federale di Washington non è l’unica pessima notizia arrivata nella notte per l’amministrazione Trump. È stata registrata infatti anche una battuta d'arresto per il piano di espulsioni di massa di immigrati irregolari voluto da Trump.

Un giudice federale ha infatti bloccato la procedura accelerata che non prevedeva la comparsa in tribunale delle persone fermate perché non in possesso di permesso di soggiorno. La misura veniva applicata non solo ai migranti bloccati confine con il Messico, ma anche a stranieri che risiedono negli Usa da tempo. Secondo il giudice federale Jia Cobb, la deportazione immediata potrebbe portare a errori, in mancanza di un procedimento legale che darebbe ai fermati la possibilità di dimostrare se sono negli Stati Uniti da oltre due anni.

«Mentre l'espulsione accelerata dovrebbe riguardare coloro che vengono fermati al confine poco dopo averlo attraversato, il governo sta ora prendendo di mira persone che sono state nel nostro paese per molto tempo», ha detto Cobb. «Nel difendere questa procedura rapida, l'amministrazione sta usando un argomento davvero sbalorditivo: coloro che sono entrati illegalmente nel paese non hanno diritto ad alcuna procedura ai sensi del Quinto Emendamento e potrebbero contare solo su una grazia del Congresso», ha aggiunto. «Se questo fosse vero, non solo gli stranieri, ma tutti sarebbero in pericolo».

Il quinto emendamento della Costituzione mira a proteggere gli individui da abusi dell'autorità governativa in un procedimento legale.

