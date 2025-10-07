Gaza, fame infinita. Monti (Emergency): «La malnutrizione ha effetti perenni»

Il coordinatore della clinica dell’organizzazione spiega come i più colpiti siano bambini e donne in gravidanza o in allattamento. «La Ghf ha aumentato il divario e rotto la solidarietà»
La fame uccide molto lentamente. E a Gaza in due anni ha ucciso almeno 459 persone, tra cui 154 bambini. «A volte uccide anche attraverso altri sicari, come infezioni o complicanze di interventi chirurgici». È quello che accade nella Striscia, dove Giorgio Monti, coordinatore medico della clinica di Emergency nell’area di Khan Yunis lavora da un anno. L’organizzazione gestisce due cliniche. Ad agosto a Gaza l’Onu aveva dichiarato lo stato di carestia, considerato dal premier israeliano Benjamin