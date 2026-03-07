In un discorso alla nazione trasmesso dalla televisione di stato il presidente iraniano si è scusato con i paesi vicini per la rappresaglia militare e ha fatto sapere che non li prenderà di mira a meno che non vengano attaccati da lì. Oltre 230 missili sganciati dall’Idf nella notte, colpita anche l’università dei Pasdaran. Altri 41 morti in Libano

A una settimana dall’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele la guerra nel Golfo Persico si allarga sempre di più senza spiragli per una via diplomatica. Nella notte sono stati lanciati altri attacchi in Iran che hanno colpito soprattutto la capitale. In un discorso alla nazione trasmesso dalla televisione di stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi arabi vicini per la rappresaglia militare.

«Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran», ha detto Pezeshkian, affermando anche che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì. Immediata la risposta del presidente Donald Trump. L'Iran non è più il «bullo del Medio Oriente, ma è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente!», ha scritto il tycoon su Truth. «L'Iran, che sta perdendo in modo schiacciante, ha chiesto scusa e si è arreso ai suoi vicini mediorientali, promettendo che non avrebbe più sparato contro di essi. Questa promessa è stata fatta solo a causa dell'inesorabile attacco degli Stati Uniti e di Israele. Il loro obiettivo era quello di conquistare e governare il Medio Oriente. È la prima volta in migliaia di anni che l'Iran ha perso contro i paesi mediorientali circostanti».

Negli ultimi giorni sono stati lanciati migliaia di droni e centinaia di missili balistici contro Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman e anche Arabia Saudita che hanno colpito basi militari statunitensi, hotel di lusso, raffinerie petrolifere e aeroporti. Prevista per l’8 marzo una riunione d’urgenza dei ministri degli Esteri della Lega Araba.

Gli attacchi della notte

In mattinata l’esercito israeliano ha fatto sapere che sono stati lanciati 230 missili, che hanno preso di mira anche l’università dei Pasdaran. Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha affermato che la notte scorsa ha segnato la «più grande campagna di bombardamenti» americana in Iran. Mentre il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a Fox Business: «Faremo i danni maggiori ai lanciamissili iraniani, alle fabbriche che costruiscono i missili. E li stiamo sostanzialmente degradando. E, sapete, la nostra campagna è stata travolgente».

Rapporto dell'intelligence Usa: "Improbabile rovesciamento del regime" Un rapporto classificato del National Intelligence Council americano sostiene che un attacco militare - anche su larga scala - degli Stati Uniti difficilmente riuscirebbe a rovesciare il regime iraniano. Il documento, confermato da tre fonti al Washington Post e redatto prima dell'inizio delle operazioni del 28 febbraio, analizza scenari sia di offensive mirate ai leader sia di campagne più ampie contro istituzioni governative e militari, concludendo che "il regime clericale e militare risponderebbe alla morte del Leader Supremo Ali Khamenei seguendo protocolli volti a preservare la continuità del potere". Il rapporto definisce quindi "improbabile" che l'opposizione interna possa assumere il controllo del Paese, sottolineando che "non esiste altra forza all'interno dell'Iran in grado di confrontarsi con il potere rimasto al regime". Il documento evidenzia inoltre che la successione del Leader Supremo resta nelle mani dell'Assemblea degli Esperti, con un ruolo rilevante dei pasdaran e di altre strutture di sicurezza, e che "anche se non sono in grado di proiettare efficacemente il loro potere verso i vicini, possono certamente dominare all'interno del Paese". Gli analisti citati dal Post osservano che l'intenzione di Trump di "ripulire" la leadership iraniana e di scegliere il successore incontrerebbe limiti strutturali: "Piegarsi a Trump andrebbe contro tutto ciò per cui si battono", ha spiegato Holly Dagres, esperta del Washington Institute for Near East Policy. Libano: 41 morti e 40 feriti negli ultimi raid notturni Il bilancio dell'operazione israeliana condotta nella notte nell'est del Libano è salito a 41 morti e 40 feriti. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese in un comunicato. Emirati: abbattuti oggi 15 missili e 119 droni Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato oggi 15 missili balistici sui 16 lanciati dall'Iran e 119 droni su 121. Lo riferisce il ministero della Difesa emiratino in una nota. La contraerea ha "rilevato oggi 16 missili balistici, di cui 15 sono stati intercettati e distrutti, mentre uno è caduto in mare. I sistemi di difesa aerea hanno inoltre rilevato 121 droni di cui 119 sono stati intercettati, mentre due sono caduti nel territorio degli Emirati Arabi Uniti", si legge nella nota. "Dall'inizio della palese aggressione iraniana, sono stati individuati complessivamente 221 missili balistici, di cui 205 sono stati distrutti, mentre 14 sono caduti in mare e due sono caduti nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Sono stati inoltre rilevati 1.305 droni iraniani, di cui 1.229 intercettati, mentre 76 sono finiti nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Sono stati inoltre rilevati e distrutti otto missili da crociera", si legge nella nota. Gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 112. Trump replica a Pezeshkian: "Da bullo a perdente del Medio Oriente" L'Iran non è più il “bullo del Medio Oriente”, ma è invece “il perdente del Medio Oriente” e lo sarà per molti decenni fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente!". Lo assicura sul social media Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "L'Iran, che sta perdendo in modo schiacciante, ha chiesto scusa e si è arreso ai suoi vicini mediorientali, promettendo che non avrebbe più sparato contro di essi", scrive Trump riferendosi alle parole del presidente iraniano Pezeshkian. "Questa promessa è stata fatta solo a causa dell'inesorabile attacco degli Stati Uniti e di Israele. Il loro obiettivo era quello di conquistare e governare il Medio Oriente. È la prima volta in migliaia di anni che l'Iran ha perso contro i Paesi mediorientali circostanti". Iran: "Tutte le navi tranne quelle di Usa e Israele possono passare lo stretto di Hormuz" "Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane": lo ha detto il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi, aggiungendo "che l'Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra". L'Onu chiede lo stop ai raid in Libano, dove si contano oltre 200 morti La coordinatrice speciale delle Nazioni Unite in Libano, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha invocato oggi l'avvio di colloqui tra Libano e Israele per mettere fine agli scontri in corso da lunedì. "I colloqui tra Libano e Israele possono essere l'elemento decisivo che permetterà alle generazioni future di evitare di rivivere lo stesso incubo più e più volte", ha dichiarato. "Se la situazione è già seria, è destinato a peggiorare ancora. Troppe persone rischiano di soffrire. Le ostilità devono cessare", ha aggiunto. Distrutto un importante radar Usa in Giordania L'Iran ha distrutto un importante sistema radar da 300 milioni di dollari, cruciale per il controllo delle batterie di difesa missilistica statunitensi nel Golfo. Lo ha detto a Bloomberg un funzionario americano, confermando la distruzione del radar AN/TPY-2 nella base aerea di Muwaffaq Salti, in Giordania. Il funzionario ha sottolineato che questa perdita rischia di mettere a dura prova la capacità di contrastare futuri attacchi, perché demanda i compiti di intercettazione ai sistemi Patriot, già alle prese con la carenza di intercettori PAC-3 avanzati. L'ayatollah Shirazi: "Accelerare la scelta del nuovo leader" L'ayatollah Makarem Shirazi ha invocato oggi un'accelerazione nella scelta del successore di Alì Khamenei alla guida dell'Iran. "La realizzazione tempestiva di questo importante competi porterà ad avere un'autorità nazionale e a una migliore organizzazione degli affari", ha spiegato a quanto riportano i media iraniani. Shirazi ha emanato pochi giorni fa una fatwa contro Stati Uniti e Israele per l'attacco all'Iran. Nei giorni scorsi era circolata la voce che la nuova guida suprema potesse essere il figlio Mojtaba Khamenei. Commenti Per il clan di Trump finché c’è guerra c’è guadagno Ripresi gli attacchi iraniani verso Israele dopo una pausa di 5 ore Le sirene hanno risuonato a Gerusalemme, nella Sefela e in Cisgiordania a causa dei lanci di missili provenienti dall'Iran. Gli attacchi erano cessati nelle ultime cinque ore. Nella notte Teheran ha subìto pesanti bombardamenti. Mondo Quattro scenari per il Libano (tutti violenti) Pasdaran: colpita base usa Al Dhafra negli Emirati L'unità navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha sferrato questa mattina un massiccio attacco alla base aerea americana di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. "Questa base è una delle più grandi e importanti basi aeree e il centro di comando e controllo dei terroristi americani nelle regioni del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz, e i suoi obiettivi sono stati colpiti con successo", dicono i Pasdaran in un comunicato. "In questo attacco sono stati colpiti il centro di guerra aerea dei terroristi americani, il centro di comunicazioni satellitari e i radar", si spiega. Israele lancia l'operazione per recuperare il corpo del pilota Ron Arad Il media saudita al-Hadath scrive che Israele avrebbe condotto un'operazione nell'area orientale del Libano durante la notte per recuperare il corpo del pilota dell'aeronautica militare israeliana Ron Arad, scomparso dopo essersi lanciato con il paracadute dal suo aereo sopra il Paese nel 1986. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel Iran: oltre 6600 obiettivi colpiti dagli attacchi di Usa e Israele Israele e Stati Uniti hanno colpito in Iran migliaia di obbiettivi civili A riferirlo è il capo della Mezzaluna Rossa iraniana citato dall'agenzia Tasnim. "Le prime valutazioni indicano che una parte significativa dei siti presi di mira nei recenti attacchi terroristici tra Stati Uniti e Israele erano strutture civili e infrastrutture essenziali per la vita quotidiana, con oltre 6.600 unità non militari colpite", ha spiegato. Iran: colpiti siti di "gruppi separatisti" nel Kurdistan iracheno I Guardiani della rivoluzione hanno colpito la scorsa notte "tre siti appartenenti a gruppi separatisti" nel Kurdistan iracheno. Lo ha riferito oggi un portavoce delle forze armate iraniane in una nota riportata dai media iraniani. "Se i gruppi separatisti nella regione faranno qualsiasi mossa contro l'integrità territoriale dell'Iran, li annienteremo", si legge ancora nella nota Libano: almeno 16 morti e 35 feriti negli ultimi attacchi dell'Idf È salito a 16 morti e 35 feriti il bilancio dei bombardamenti israeliani nella zona di Nabi Chit, nel Libano orientale. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Beirut. "Una serie di attacchi da parte del nemico Israele sulla città di Nabi Chit, nella zona di Baalbek, ha causato, secondo dati preliminari e incompleti, la morte di 16 persone e il ferimento di altre 35", ha affermato il ministero in una nota Il presidente iraniano: "Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti. "Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran", ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì Pezeshkian risponde a Trump: "Non ci arrenderemo mai" Il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha detto oggi che il Paese non si arrendera' mai, replicando indirettamente all'omologo statunitense Donald Trump, che ha vincolato la fine degli attacchi contro la Repubblica islamica alla resa incondizionata di Teheran. In un discorso televisivo, Pezeshkian ha affermato che "l'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti e a Israele". "I nemici devono portare con sé nella tomba il desiderio di resa del popolo iraniano", ha detto Pezeshkian, secondo quanto riporta inoltre Afp. "Noi ci atteniamo solo al diritto internazionale e ai principi umani, di cui i nemici parlano solo". "I nostri comandanti hanno preso tutte le misure necessarie e hanno difeso il nostro territorio con la loro autonomia, aprendo il fuoco (a volontà), dopo che il nostro leader e i nostri comandanti sono stati uccisi durante gli attacchi del giorno scorso". Mondo Trump pretende la resa totale dell’Iran. «La scuola delle bambine colpita dagli Usa»

