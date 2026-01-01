Secondo il governatore regionale Saldo, tre droni ucraini hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero a Khorly. Intanto, anche l’intelligence Usa contraddice le dichiarazioni di Mosca, dando ragione a Zelensky

Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson. Lo scrive l'agenzia russa Tass. Tre i droni che avrebbero colpito il locale attorno a mezzanotte mentre «i civili stavano festeggiando il Capodanno», ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Cinque bambini sono stati ricoverati in ospedale.

Nella serata del 31 dicembre, invece, droni russi avevano colpito la città di Lutsk, nell'Ucraina nord-occidentale, e le infrastrutture energetiche nella regione di Odessa causando un vasto black out.

Intanto, un’analisi della Cia smentisce che, nel recente attacco con droni portato avanti da Kiev nel nord della Russia, la residenza di Vladimir Putin non è stata presa di mira. L’intelligence statunitense, così, dà ragione a Volodymyr Zelensky, che fin dal primo momento aveva respinto le accuse.

Nelle scorse ore, Zelensky ha anche affermato che l'accordo di pace è pronto «al 90%», assicurando che i documenti saranno disponibili per la firma a gennaio.

Cia: «Droni di Kiev non volevano colpire la residenza di Putin»

L'Ucraina non stava prendendo di mira una residenza utilizzata dal presidente russo nel recente attacco con droni nel nord della Russia. È questo il risultato della valutazione della Cia in merito al presunto raid di Kiev, che in questo modo smentisce le affermazioni del leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì.

Il capo della Casa Bianca è stato informato dal direttore della Cia John Ratcliffe. La Russia aveva pubblicamente sollevato accuse secondo cui l’Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin lunedì, e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che Putin glielo aveva riferito per telefono. Il presidente si era detto turbato dall'azione segnalata, apparentemente credendo al leader russo, nonostante Kiev negasse strenuamente di essere dietro a un simile attacco.

Droni su Kherson

Il governatore della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato sul suo canale Telegram che almeno 24 persone sono state uccise e 50 ferite a seguito di un attacco dell'Ucraina con droni a un bar e un hotel. Lo riferiscono i media ufficiali russi.

Il pesante attacco avrebbe colpito l'edificio di un bar e di un albergo nel villaggio di Khorly, nel distretto municipale di Kalanchak, nella regione di Kherson. «Tre droni hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero a Khorly. Più di 50 persone sono rimaste ferite, 24 sono morte. I numeri sono in fase di chiarimento. Molti sono stati bruciati vivi. Un bambino è morto», ha scritto Saldo.

La rappresentante ufficiale del Comitato investigativo della Russia, Svetlana Petrenko, ha affermato che è stato aperto un procedimento penale per un attacco terroristico. L'agenzia Ria Novosti rilancia le dichiarazioni del massimo responsabile della regione, secondo cui il regime di Kiev ha bruciato intenzionalmente le persone in quanto uno dei droni era dotato di un cocktail incendiario. «Questo crimine è paragonabile a quello della Camera dei Sindacati di Odessa. È particolarmente cinico che il colpo sia stato inferto dopo l'intervento del drone da ricognizione, quasi al suono delle campane», ha sottolineato Saldo.

Sul posto l'incendio è stato spento solo stamattina, dopo diverse ore di intervento dei vigili, mentre i medici stanno cercando di salvare le vittime, ha concluso il governatore.

Attacchi russi su Odessa e Lutsk

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1ç gennaio la Russia ha colpito con i droni varie regioni dell’Ucraina, colpendo infrastrutture energetiche nell'oblast di Odessa e provocando un incendio nella città occidentale di Lutsk, secondo quanto riferito da funzionari ucraini riportati da Kiev Independent.

Nell'oblast di Odessa, le forze russe hanno preso di mira impianti dell'infrastruttura energetica a pochi minuti dall'inizio del nuovo anno, ha dichiarato il governatore Oleh Kiper. In seguito all'attacco è scoppiato un incendio in una delle strutture colpite. «Pochi minuti prima del Capodanno, i terroristi russi hanno di nuovo attaccato in modo sfacciato infrastrutture energetiche critiche per i civili nell'oblast di Odessa», ha detto Kiper.

Nella notte del primo gennaio la Russia ha lanciato anche un attacco con droni su Lutsk, innescando un vasto incendio, stando a quanto ha denunciato il sindaco Ihor Polishchuk. Diverse esplosioni hanno scosso la città, a circa 420 chilometri a ovest di Kiev. «Ecco le luci di questo Capodanno a Lutsk: un incendio invece delle illuminazioni festive», ha dichiarato Polishchuk. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali vittime né sull'entità dei danni.

Il discorso di Capodanno di Zelensky

«Vogliamo la fine della guerra, non la fine dell'Ucraina»: nel suo intervento di fine anno, riportato dal sito Ukrinform, il presidente ucraino ha ribadito che il suo paese cerca soprattutto la pace, ma non a scapito della sua sovranità. «Cominciamo dalla cosa più importante. Cosa vuole l'Ucraina? La pace? Sì. A qualsiasi costo? No. Vogliamo la fine della guerra, non la fine dell'Ucraina. Siamo stanchi? Estremamente. Significa che siamo pronti ad arrenderci? Chi la pensa cosi' si sbaglia di grosso», ha dichiarato Zelensky.

Il presidente ha poi ricordato che il popolo ucraino sta resistendo da 1.407 giorni a una guerra su vasta scala: un periodo più lungo dell'occupazione nazista di molte città ucraine durante la Seconda guerra mondiale. Zelensky ha sottolineato, inoltre, che i russi stanno ora cercando di fuorviare il mondo e ha esortato a non seguire l'esempio dell'aggressore. «Ritiratevi dal Donbass e tutto sarà finito. Ecco come suona l'inganno quando tradotto dal russo, in ucraino, in inglese, in tedesco, in francese e, di fatto, in qualsiasi lingua del mondo. C'e' ancora qualcuno che ci crede? Purtroppo. Perché troppo spesso la verità viene ancora evitata e chiamata diplomazia, anche se in realtà si tratta semplicemente di bugie in giacca e cravatta. Ecco perché c'è pressione sull'Ucraina», ha osservato il leader di Kiev.

Secondo lui, l'Ucraina deve costantemente dimostrare verità apparentemente ovvie: dopo l'occupazione della Crimea, la confisca di parti delle regioni di Donetsk e Luhansk, l'invasione su vasta scala del 24 febbraio, dopo Bucha, Mariupol, Olenivka e tutto ciò che il Cremlino ha fatto in tutto questo tempo, «prenderli in parola non è altro che un verdetto». «Certo, più di ogni altra cosa in questo momento, vogliamo la pace. Ma a differenza della neve di Capodanno, non cadrà semplicemente dal cielo come un miracolo. Ma crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo per essa. E continueremo a farlo», ha proseguito Zelensky.

«Nel 2026, vogliamo davvero che il cielo sia calmo e la terra pacifica; che il calore e la luce riempiano le nostre case - e non 170, ma tutte le 220, come dovrebbe essere; che tutta la nostra gente torni a casa - dal fronte, dalla prigionia, dall'occupazione. Che noi resistiamo, che l'Ucraina resista», ha concluso.

