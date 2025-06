Sarebbero circa 9mila i cittadini stranieri presenti negli Stati Uniti che l’amministrazione di Donald Trump vuole trasferire a Guantanamo, il centro di detenzione di massima sicurezza a Cuba. La notizia era stata data da Politico. Ora il Washington Post, in base a quanto riferito da funzionari a conoscenza della questione, ha rivelato che tra le migliaia di persone di origine straniera che verranno trasferite a partire da questa settimana ci sarebbero cittadini di paesi alleati, tra cui l’Italia.

«I cittadini stranieri presi in considerazione provengono da diversi paesi – scrive il quotidiano – tra questi, centinaia provengono da nazioni europee amiche, tra cui Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti». I funzionari hanno condiviso i piani con il Washington Post, inclusi alcuni documenti, «a condizione di mantenere l’anonimato, poiché la questione è considerata estremamente delicata», si legge.

Il Washington Post riporta poi che tra le attività preparatorie c’è lo screening medico delle 9mila persone, per valutare se le condizioni di salute sono compatibili con la detenzione nella prigione tristemente nota per violazioni dei diritti di chi è stato recluso dopo l’11 settembre 2001. Per il quotidiano non è chiaro se le strutture possono ospitare una cifra così alta di detenuti, ma secondo un documento visionato la «Gtmo», l’acronimo governativo usato per la Guantanamo Bay Naval Base, «non ha raggiunto la sua capienza massima». L’obiettivo del piano, secondo i funzionari dell’amministrazione Usa, sarebbe quello di liberare spazio nei centri di detenzione negli Stati Uniti.

La possibile deportazione dei cittadini europei ha agitato le diplomazie. «Il messaggio è di scioccare e inorridire le persone, di sconvolgerle», ha riferito a Politico un funzionario del Dipartimento di Stato a conoscenza della situazione, «ma noi siamo alleati».

Ad ogni modo, il Dipartimento di Stato non intende rivelare l’identità delle persone migranti individuate per il trasferimento a Guantanamo, ha detto la portavoce Tammi Bruce, che ha precisato: «Non è certo una dinamica gestita» dal dipartimento e «non è una novità che trasferiamo gli immigrati illegali che hanno compiuto dei crimini a Guantanamo prima che vengano rimandati nel loro paese d’origine: non è la destinazione finale».

Le proteste

Intanto in diverse città continuano le proteste contro i raid anti immigrazione. A New York diverse migliaia di persone hanno marciato per le strade, chiedendo l’Ice (l’agenzia federale, responsabile del controllo delle frontiere e dell’immigrazione) fuori dalla città. Partendo da Foley Square, una piazza vicino ai tribunali dove venerdì scorso sono stati arrestati alcuni migranti dalle forze dell’ordine, hanno attraversato la parte bassa di Manhattan.

A Los Angeles la tensione continua a essere alta, dopo la decisione del presidente Donald Trump di schierare le truppe della Guardia Nazionale e 700 marines, contro il parere delle autorità californiane. Parlando con i giornalisti, Trump ha sostenuto che i manifestanti a Los Angeles «sono pagati da qualcuno», di «non sapere chi ma qualcuno li paga oppure sono agitatori».

Dal governatore della California, Gavin Newsom, è arrivata di nuovo una dura critica alle politiche migratorie del presidente: la democrazia è «sotto attacco davanti ai nostri occhi», Donald Trump sta «devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori». Il presidente Usa «sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles», ha affermato Newsom, sottolineando che «i regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Ma non si fermano qui». La situazione che si sta sviluppando in California è solo l’inizio, per Newsom, ma «questo riguarda tutti noi. Riguarda voi. La California potrebbe essere la prima, ma chiaramente non finirà qui. Altri Stati saranno i prossimi».

A Los Angeles, la sindaca Karen Bass ha annunciato che sarà imposto un coprifuoco in alcune zone: «Ho dichiarato lo stato di emergenza locale e ho emesso un coprifuoco per il centro di Los Angeles, per fermare gli atti di vandalismo e i saccheggi», ha dichiarato in conferenza stampa, riporta il Los Angeles Times. Il coprifuoco è in vigore dalle 20:00 di martedì sera, ora locale.

Per i trasgressori del coprifuoco la polizia ha effettuato arresti di massa. Lo ha fatto sapere su X la Divisione Centrale della Lapd: «Diversi gruppi continuano a radunarsi su 1st Street, tra Spring e Alameda. Questi gruppi sono sotto controllo e sono stati avviati arresti di massa. Il coprifuoco è in vigore».

