Il circuito privato di fitness vale 600 milioni e vanta oltre un milione di partecipanti. Ora un fondo legato a Lvmh è entrato nel capitale. E l’intesa con World Triathlon gli apre le porte del sistema a cinque cerchi. I triatleti temono di perdere spazio e risorse. Chi governa lo sport quando arrivano i capitali?

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Il 28 ottobre Alex Yee, campione olimpico di triathlon a Parigi 2024, apre un sondaggio fra i suoi 227mila follower. World Triathlon, la federazione internazionale del suo sport, ha appena riconosciuto come propria disciplina l’hybrid racing, la specialità di Hyrox, il circuito di gare di fitness. Dopo un paio d’ore l’82 per cento ha votato contro. Il britannico Max Stapley, che corre nelle World Series, al Telegraph non cerca giri di parole: «È una schifezza. Per noi è terribile».

Dietro la rabbia dei triatleti c’è anche un’operazione economica. Hyrox è il prodotto di un’azienda nata ad Amburgo, valutata a settembre, secondo le indiscrezioni, intorno ai 600 milioni di euro. Per aspirare ai Giochi serve una federazione internazionale riconosciuta dal Cio, e World Triathlon lo è. L’accordo apre all’hybrid racing un percorso istituzionale verso le Olimpiadi, senza garantirgli un posto, e il cofondatore Christian Toetzke l’ha salutato così: la specialità è «ufficialmente sulla strada per le Olimpiadi».

Un prodotto da 600 milioni

Hyrox nasce ad Amburgo nel 2017 e alla prima gara ha circa 650 iscritti. La formula è identica ovunque: otto chilometri di corsa, divisi in frazioni da mille metri, ciascuna seguita da un esercizio, dalla slitta da spingere ai cento lanci della palla medica. Si gareggia al chiuso, con tempi confrontabili e spettatori paganti.

Nella stagione 2025-26 gli eventi sono stati più di cento, con oltre 1,4 milioni di partecipanti e 1,5 milioni di spettatori. I ricavi arrivano da iscrizioni, sponsor, merchandising e palestre affiliate: sarebbero stati circa 135 milioni di euro nel 2025 e potrebbero avvicinarsi ai 300 nel 2026.

Dal 2022 la maggioranza apparteneva a Infront, società svizzera di marketing sportivo del gruppo cinese Wanda. L’8 settembre Infront l’ha ceduta a un consorzio guidato dal fondo di private equity L Catterton, partecipato da Lvmh, del quale fanno parte anche WndrCo e i due fondatori, Toetzke e l’ex hockeista Moritz Fürste, due volte oro olimpico con la Germania, tornati così a controllare l’azienda.

Il caso Pechino

Quattro giorni dopo la vendita, il 12 settembre, una gara di Hyrox a Pechino, con più di 11mila iscritti, diventa un caso internazionale. Nella prova d’élite femminile l’australiana Joanna Wietrzyk, primatista mondiale della specialità, ha un episodio di incontinenza intestinale a metà percorso, prosegue usando gli attrezzi condivisi con le altre e vince. Il regolamento prevedeva due minuti di penalità per chi sputava sul pavimento, ma, come ha ammesso Hyrox Cina, non disciplinava una situazione simile.

Due giorni dopo l’azienda ha cambiato le regole: ora il direttore di gara può fermare un atleta quando sangue, vomito, urina o feci rappresentano un rischio per lui o per gli altri. «Hyrox ha sbagliato a non reagire subito durante la gara», ha scritto Fürste. Wietrzyk si è scusata e ha rinunciato a risultato e punti.

Sara Gandola, professionista italiana che correva la stessa gara, l’ha difesa, e al sito Sixth Tone ha detto che spetta allo sport «stabilire le regole e definire che cosa sia accettabile».

La porta della federazione

Poco più di sei settimane dopo arriva la firma con World Triathlon. Toetzke quel mondo lo conosce dall’interno: la sua società precedente, Upsolut Sports, poi venduta al gruppo francese Lagardère, era dietro le prime World Triathlon Series. È un accordo preliminare, che prevede tre formati, Ultimate, Fast e Ultra, sviluppati con Hyrox e regolamentati dalla federazione. All’azienda va l’esclusiva sui campionati mondiali, continentali e nazionali d’élite dell’Ultimate, il formato delle gare di oggi.

Il presidente Antonio Arimany ha promesso a ogni federazione nazionale nuove occasioni per far crescere la partecipazione. Le condizioni commerciali e di governo, cioè chi decide e chi incassa fra una federazione sportiva e il proprietario del circuito, sono rinviate a un contratto successivo.

La strada verso il 2032

È qui che i triatleti vedono il pericolo. Stapley teme che sia entrato «un altro sport con molti soldi, molti occhi addosso e molti tifosi» sotto l’ombrello di una federazione che ha accesso al Cio, mentre il triathlon è già in difficoltà. La polacca Roksana Slupek osserva che le due discipline non hanno «assolutamente niente in comune»: da una parte nuoto, bicicletta e corsa, dall’altra corsa ed esercizi dentro un padiglione. Nelle organizzazioni del triathlon, riferisce il Telegraph, c’è anche chi pensa che l’accordo possa favorire la partecipazione di massa.

L’arrivo di una disciplina ai Giochi non comporta automaticamente l’uscita di un’altra. Stapley guarda comunque avanti con timore: «A Los Angeles ci siamo ancora, dopo chissà». Ad agosto il responsabile di Hyrox in India aveva indicato a Reuters come obiettivo le Olimpiadi del 2032 e del 2036. Se ci arriverà, sarà anche il successo di un’azienda che ha trasformato il fitness in un prodotto globale, con un fondo di private equity fra i soci.

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