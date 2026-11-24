Dieci mesi dopo il fischio finale della finale, il Tribunale arbitrale dello sport ha annullato la decisione della Caf, che aveva assegnato il trofeo ai nordafricani dopo il ricorso per la controversa partita di Rabat. Una decisione che riporta al centro il principio dell’autonomia arbitrale, ma che non chiude lo scontro: la federazione marocchina contesta il verdetto e annuncia nuove iniziative legali

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La saga della Coppa d’Africa 2025 è finalmente giunta al termine. Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha messo la parola fine a una delle edizioni più controverse nella storia della competizione, assegnando definitivamente il titolo al Senegal a 310 giorni dal fischio finale.

I Leoni della Teranga avevano battuto il Marocco per 1-0 nella finale di Rabat, al termine di una partita il cui epilogo era stato segnato dalle veementi proteste dei senegalesi per l’annullamento di un gol e l’assegnazione di un calcio di rigore ai padroni di casa nei minuti di recupero. Sullo 0-0, i giocatori del Senegal si erano rifiutati di proseguire l’incontro, provocando anche la reazione dei propri tifosi, 18 dei quali sarebbero stati arrestati in seguito a prolungati scontri con le forze dell’ordine. Dopo un’interruzione di circa 17 minuti, il Senegal era tornato in campo. Brahim Díaz aveva quindi fallito malamente il calcio di rigore, prima che Pape Gueye firmasse il gol decisivo nei tempi supplementari.

Il titolo continentale, conquistato sul campo dal Senegal il 18 gennaio, era stato poi assegnato al Marocco il 17 marzo, in seguito alla decisione della commissione d’appello della Confederazione africana di calcio (Caf). L’organo aveva infatti accolto il ricorso presentato dalla Federazione calcistica marocchina, decretando la sconfitta a tavolino del Senegal e omologando il risultato sul 3-0 in favore dei nordafricani. La Federcalcio senegalese aveva quindi impugnato la decisione davanti al Tas, definendola «ingiusta, senza precedenti e inaccettabile».

Ora il ricorso è stato accolto dal Collegio arbitrale dell’istituzione con sede in Svizzera. Dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, i tre giudici, tra cui l’italiano Luigi Fumagalli, hanno stabilito all’unanimità che «la decisione dell’arbitro di riprendere il gioco o interrompere definitivamente la partita rientrasse nella sua esclusiva discrezionalità». Fischiando la ripresa dell’incontro, il direttore di gara aveva dunque ritenuto sussistenti le condizioni per proseguire. Come si legge ancora nel comunicato del Tas, «entrambe le squadre erano tornate sul terreno di gioco e avevano manifestato la volontà di riprendere la partita».

Un pericoloso precedente

Non è la prima volta che il calcio africano si ritrova a fare i conti con una finale decisa, almeno in parte, nelle aule dei tribunali. Un precedente significativo risale al 2019, quando la finale di ritorno della Caf Champions League tra i tunisini dell’Esperance Tunisi e i marocchini del Wydad Casablanca fu segnata da un episodio controverso legato al malfunzionamento del Var. Dopo che il Wydad si era rifiutato di proseguire l’incontro, l’arbitro aveva assegnato la vittoria a tavolino all’Esperance.

Pochi giorni dopo, però, la Caf aveva annullato il risultato e disposto la ripetizione della partita in campo neutro. Il Tas era intervenuto una prima volta annullando la decisione per ragioni procedurali e rinviando la questione agli organi disciplinari competenti. Questi avevano successivamente confermato la sconfitta a tavolino del Wydad e, nel settembre 2020, il Tas aveva respinto il ricorso del club marocchino, confermando il titolo all’Esperance.

Una vicenda che presenta evidenti analogie con quella della Coppa d’Africa e che conferma, ancora una volta, le difficoltà della Caf nel rispettare un principio fondamentale del calcio: le decisioni dell’arbitro sul terreno di gioco sono definitive e il risultato maturato sul campo non dovrebbe essere rimesso in discussione a posteriori. Il rischio, altrimenti, è quello di creare un precedente pericoloso, aprendo la strada a ricorsi sistematici ogniqualvolta un episodio arbitrale controverso possa incidere sull’esito di una partita.

Il Marocco non si arrende

Detto ciò, se la Caf ha dichiarato di voler rispettare la decisione del Tas e di adottare tutte le misure necessarie per darvi attuazione, lo stesso non si può dire della Federcalcio marocchina.

Nelle ore precedenti alla pubblicazione della sentenza, Rabat ha infatti segnalato al Tas un presunto contatto telefonico tra il presidente della Federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, e uno dei tre membri del Collegio arbitrale incaricato di esaminare il ricorso. Secondo quanto riferito a Reuters da una fonte anonima, la telefonata sarebbe avvenuta domenica, circa 48 ore prima della comunicazione del verdetto, e avrebbe coinvolto il giurista tedesco Ulrich Haas. In un comunicato ufficiale, la Federazione marocchina ha espresso sorpresa per il fatto che l’episodio non sia stato preso in considerazione e ha rivelato la propria intenzione di intraprendere ogni possibile iniziativa legale per impugnare la decisione.

Al momento, non sembrano esserci i presupposti per un ulteriore ribaltamento della situazione. La contestazione marocchina rischia tuttavia di aprire un nuovo capitolo nella lunga disputa tra le due federazioni che ha finito per danneggiare l’immagine dell’intero calcio africano e gettare un’ombra su una delle edizioni tecnicamente più valide della Coppa d’Africa.

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