Ha 16 anni, vive tra Palermo e la Germania ed è soprannominato “Sinner del tennistavolo”. Dopo vari titoli, tra cui quello di campione europeo Under 19, l’obiettivo è il numero uno al mondo. Ora è in Turchia per i Mondiali giovanili, poi occhi puntati su Los Angeles 2028: «Posso ancora migliorare in ogni aspetto»

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La travolgente energia dei suoi 16 anni e un sogno a cinque cerchi. La pallina viaggia sempre più veloce per Danilo Faso, nuovo simbolo del tennistavolo italiano. Nel destino una racchetta, presa per la prima volta in mano quando aveva spento quattro candeline. Talento cristallino, già numero 1 assoluto del ranking nazionale, si è laureato campione europeo Under 19 nel singolo, all’esordio nella categoria, battendo atleti più formati di lui. I Mondiali giovanili di Istanbul (21-28 novembre) la prossima missione, con l’obiettivo di tramutarla ancora da impossibile a possibile.

Reduce dagli Europei individuali di Lubiana tra i grandi, sarà adesso di scena in Turchia nel torneo a squadre Under 19 (con Francesco Trevisan e Giulio Campagna), nel singolo Under 19 e nel doppio, con Trevisan.

Quali responsabilità sente dopo il fresco oro continentale? «Nessuna pressione, ci arrivo abbastanza pronto e con tanta voglia. Sarà difficile, il livello è molto alto. Vorrei puntare al podio e cercherò di dare il massimo per vincere più partite possibili», spiega.

Un leone al tavolo, con il “vizio” di bruciare le tappe. Nato a Meaux e cresciuto in Francia, da padre siciliano, Marco, e madre ucraina, Yuliya Markova, ex campionessa, si è poi trasferito nel nostro paese, a Palermo. È appassionato di calcio e tifosissimo dei rosanero di Pippo Inzaghi: «Spero sia il campionato giusto per il ritorno in A». Ha una sorellina, Milena, che condivide con lui la stessa passione.

Grazie al giro del mondo da pongista parla perfettamente italiano e francese, conosce abbastanza bene l’inglese, capendo pure l’ucraino e il russo. A casa Faso il tennistavolo è pane quotidiano. «Dalla mamma ho imparato la tecnica, in particolare il rovescio, il mio colpo preferito. Da papà la grinta per affrontare al meglio le partite. Posso ancora migliorare in ogni aspetto. Di certo non mi aspettavo di raggiungere questi traguardi così in fretta. Tutto è iniziato per divertimento, pian piano è diventato interessante».

Da questa stagione in Bundesliga all’FC Saarbrücken TT, vincitore di quattro Champions League consecutive, con compagni del calibro di Franziska e Calderano, tra i primi 15 al mondo, l’ideale step di una carriera in forte ascesa. «Mi sto trovando bene, sono felice. Gioco sia in prima che in seconda squadra. La Germania è il top per il tennistavolo europeo insieme alla Francia. Essere al fianco di certi campioni è uno stimolo in più».

A forgiarlo l’importante cammino tra le file della Top Spin Messina, in A1 italiana, dopo il biennio a Servigliano, rimanendo tesserato con il sodalizio peloritano per gli impegni agonistici individuali. «Una bellissima esperienza. Ho vinto la Coppa Italia e disputato la finale scudetto. Mi sono divertito, crescendo tanto».

Come si svolge la sua giornata tipo?

Vivo e mi alleno a Palermo, mio padre mi segue quotidianamente in palestra. Vado poi in Germania per aggregarmi alla squadra in occasione delle partite ufficiali o viaggio per i vari tornei. Ho anche un preparatore atletico, Antonio Romagnolo.

Lo sport, a certi livelli, comporta inevitabili rinunce. La scuola, i compagni di classe, l’adolescenza sui banchi, la spensieratezza. Le ha tolto qualcosa rispetto ai tuoi coetanei?

Non rimpiango la mia scelta, ho tanti amici anche all’estero. Studio per la terza superiore da casa, tramite piattaforma online, dovendo sostenere ogni anno l’esame, ciò mi permette di svolgere due allenamenti al giorno.

Agli Europei di Gondomar, in Portogallo, lo scorso luglio, a nemmeno 16 anni, lo storico titolo Under 19, piegando in finale il francese Pilard. Mai nessun italiano così in alto.

Mi capita di ripensarci spesso. Centrare questo risultato al primo anno in Under 19, dopo aver vinto in Under 15 (tre ori europei nel 2025 tra singolo, doppio e a squadre, ndr), battendo ragazzi di 18, è stato veramente incredibile. Ho dimostrato maturità nelle fasi decisive, quando ci si gioca tutto per pochi punti.

Un anno fa, invece, il clamoroso argento da leader con l’Italia Under 15 ai Mondiali di Cluj-Napoca, stendendo prima il Giappone e poi la Cina, con il ko soltanto in finale contro Taipei. Come si superano certi mostri sacri?

Sono stato bravo in due partite tiratissime. Sfide mentalmente complicate, contro avversari fortissimi, gestite con testa e cuore.

Il soprannome di “Sinner del tennistavolo” è un orgoglio o un’etichetta troppo pesante?

Fa piacere essere accostato a Jannik, che è molto più forte di me. Spero di raggiungere il suo livello nel tennistavolo. Intanto lo studio durante i tornei importanti. Ad oggi non l’ho mai incontrato, gli chiederei qualche consiglio su come cura l’aspetto mentale.

L’obiettivo è di diventare, un giorno, il numero 1 del mondo, con il sogno dichiarato di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ci penso sempre, so che è difficile raggiungerlo, ma darò tutto me stesso. Altrimenti tornerò alla carica per le edizioni successive.

Un italiano ai Giochi, nel settore maschile, manca da Bobocica a Londra 2012. Danilo Faso vuole spezzare il tabù e portare la sua esuberanza fino agli Stati Uniti.

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