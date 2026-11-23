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Ogni anno, a ridosso del 25 novembre, il calcio italiano indossa la divisa delle buone intenzioni. Sulle fasce da capitano compare il rosso, sugli schermi scorrono gli appelli, nei microfoni si susseguono le frasi perfette. Si riapre l’attenzione giusto per il tempo della ricorrenza: istituzioni, federazioni e società sportive si adattano alle celebrazioni, senza però interrogarsi sulle incoerenze che attraversano il sistema e che il sistema stesso amplifica. Poi, infatti, tutto torna come prima.

Quest’anno, però, l’ipocrisia ha raggiunto l’acme. Nel fine settimana appena trascorso, quando tutto il calcio italiano ha anticipato sui campi le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in Serie C le fasce da capitano sono state tinte di rosso. Per la Reggiana, a indossare quella fascia al braccio è stato Manolo Portanova, condannato a 6 anni di carcere in primo grado e poi in appello per uno stupro che avrebbe commesso a Siena nel maggio 2021 nei confronti di una studentessa insieme allo zio, al fratello (allora minorenne) e un amico.

Mentre il percorso giudiziario procede verso la Cassazione e l’atleta continua a proclamarsi innocente e a parlare di consenso, si sono sollevate forti le proteste dei centri antiviolenza, delle attiviste, della stessa vittima che ha denunciato e di chi guarda con sgomento ai bambini che portano sulle spalle quella maglia sognando, ognuno, di diventare un giorno capitano.

La via più facile

Portanova non è un'anomalia isolata, ma il sintomo di una rimozione sistemica, già vista per altri casi. Figc e Coni si trincerano dietro un alibi comodo quanto paralizzante. Poiché la giustizia ordinaria ha tempi lunghi e la sospensione dall’attività agonistica in attesa di una sentenza definitiva rischia di infrangersi contro la presunzione d’innocenza, il diritto al lavoro e possibili profili di incostituzionalità (come ricordano anche vicende finite con un’assoluzione), lo sport ha scelto la via più facile: fare finta di niente.

Così, tra la sospensione sommaria e l’indifferenza totale, si è spalancata una terra di nessuno in cui tutto è permesso. Nel calcio professionistico un attaccante di un club veneto, condannato in primo grado a oltre tre anni per violenza sessuale su una minore, ha continuato regolarmente a giocare e segnare. Solo poche settimane fa tre ex giocatori di un club piemontese sono stati condannati in primo grado a più di dodici anni complessivi per uno stupro di gruppo filmato e condiviso nella chat dello spogliatoio e tutti e tre hanno continuato regolarmente a scendere in campo tra Serie C e dilettanti, ricevendo persino messaggi pubblici di solidarietà dai compagni di squadra.

Gli onorevoli Laura Boldrini e Mauro Berruto, dopo la condanna in primo grado dei tre calciatori, lanciarono un appello con la richiesta di fermarli, rimasto però lettera morta. Il sistema sportivo ha tirato dritto, dimostrando che servono norme e pressioni istituzionali ben più vincolanti della semplice indignazione del momento. Quindi la domanda è: se lo sport non può sostituirsi ai tribunali e sospendere un contratto prima della Cassazione, perché reagisce addirittura con il comportamento opposto? Non è affatto obbligato a premiare, esporre e legittimare. È qui che il caso di Manolo Portanova diventa l’insopportabile evidenza di questo blackout etico: non solo continua a scendere in campo con due condanne per stupro sulle spalle, ma lo fa addirittura con la fascia da capitano al braccio.

Il potere dei simboli

La fascia non è un dettaglio tecnico né un diritto sindacale: è un’investitura morale, un segno di rappresentanza, di guida e di autorevolezza dentro il campo o e davanti ai tifosi. Pretendere che il garantismo imponga anche il ruolo di capitano, per di più nella giornata in cui si esibisce il rosso contro la violenza sulle donne, non è rispetto della Costituzione, è una vergogna di cui anche le istituzioni non sportive dovrebbero occuparsi.

Il calcio e con esso la quasi totalità dello sport italiano, governato da organi elettivi pressoché monogenere, fatica a fare i conti con questi temi, perché al suo interno il dibattito non parte nemmeno. È una delle conseguenze più evidenti dell’assenza di donne nei luoghi in cui si decide. Quando federazioni, leghe e vertici dei club sono abitati quasi solo da uomini che condividono gli stessi codici culturali, la violenza di genere viene trattata come un fastidioso incidente d’immagine, mai come una questione culturale che interroga il modello stesso di maschilità che lo sport tollera.

Questa vicenda è l’occasione per un appello diretto a Giovanni Malagò, oggi commissario di sé stesso verso le prossime elezioni in Federcalcio: se non si può fermare un atleta prima del verdetto definitivo, si può e si deve fissare un limite ai ruoli di rappresentanza. E rendere imprescindibili percorsi su consenso e affettività nei settori giovanili. Perché il 25 novembre ha senso solo se smette di essere una mano di vernice rossa su una federazione capace di qualsiasi acrobazia pur di non perdere il controllo, ma spudoratamente immobile davanti alla violenza sulle donne.

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