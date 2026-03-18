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Nei peggiori e nei migliori bar di Caracas. Per le strade, nei vicoli e nelle case. In Venezuela hanno esultato tutti per il successo contro gli Stati Uniti al World Baseball Classic, l’evento mondiale più importante di questa disciplina. È finita 3-2, con gli americani rimasti di stucco. E non vale solo per lo sport. El Nacional, il quotidiano, ha dato la sua benedizione ai nuovi eroi: «Lunga vita al Venezuela».

Una nazione in festa è anche una nazione compatta. Ma dietro si affacciano le ombre politiche, e nemmeno tanto velate. La partita tra Venezuela e Stati Uniti si è giocata in un momento in cui i governi dei due paesi dicono di aver aperto una nuova fase dei loro rapporti. Succede due mesi e mezzo dopo l’operazione militare americana che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro.

La fine del potere di Maduro, arrivata dopo quattro mesi di tensioni sempre più forti tra i due paesi, un rafforzamento militare degli Stati Uniti e una maggiore presenza di navi da guerra americane nei Caraibi, ha segnato un punto di svolta nei difficili rapporti tra Washington e Caracas.

Le parole di Trump

Così l’evento di Miami si è trasformato nell’ennesima occasione per far parlare Donald Trump. Dopo la vittoria del Venezuela sull’Italia, in semifinale, era stato lo stesso presidente Usa a lanciare messaggi spaziali dal social Truth: «Ultimamente stanno succedendo cose belle in Venezuela! Chissà cos'è tutta questa magia? Stato, #51? Anyone?». Messaggio ribadito nella notte di festa venezuelana. «Statehood!!! President DJT», ha postato ancora Trump.

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Maduro e sua moglie Cilia Flores, catturati anche loro nell’operazione del 3 gennaio, aspettano il processo a New York. Le accuse sono narcotraffico e possesso illegale di armi, ma entrambi respingono tutto. La prossima udienza è fissata per il 26 marzo. Dopo la cattura di Maduro e il cambiamento forzato degli equilibri politici in Venezuela, gli Stati Uniti hanno appoggiato la presidente ad interim Delcy Rodriguez.

Secondo Trump, Rodriguez sta facendo «un ottimo lavoro», anche perché sta favorendo l’invio di petrolio e gli investimenti delle aziende americane nei settori dell’energia e delle miniere. Da parte sua, Caracas ha liberato prigionieri politici grazie a una nuova legge di amnistia e ha aperto il settore petrolifero.

La sfida in campo

Rodríguez, pur non accettando la cattura di Maduro, ha detto che il Venezuela vuole avere con gli Stati Uniti un rapporto sereno, collaborativo e rispettoso. Il successo al mondiale di baseball poteva essere per lei l’occasione per lanciare messaggi. Ma Rodríguez è andata sul sicuro. «Il Venezuela trionfa unito!», ha scritto su X. «Per la prima volta, siamo campioni del World Baseball Classic».

Il Venezuela ha sbloccato il risultato nel terzo inning con Salvador Perez, Acuna ha ottenuto una base ed entrambi sono avanzati. Maikel García ha poi permesso a Pérez di segnare per l'1-0. Wilyer Abreu ha incrementato il vantaggio nel quinto inning con un fuoricampo solitario al centro, portando il punteggio sul 2-0. Gli Stati Uniti hanno avuto poche occasioni.

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Bryce Harper ha fatto centro al sesto inning, ma è rimasto in base. Gli americani non sono riusciti a far avanzare nessun corridore oltre la seconda base per sette inning completi, mentre il pitching e la difesa del Venezuela hanno mantenuto il vantaggio.

Poi è arrivato il fuoricampo da due punti di Harper contro Andrés Machado nella parte bassa dell'ottavo inning, che ha pareggiato (2-2) e mandato in delirio i tifosi statunitensi sugli spalti. Suárez nella parte alta del nono inning ha riportato il Venezuela in vantaggio in modo definitivo. Palencia, poi, ha eliminato gli americani.

I rapporti Usa-Venezuela

Il 5 marzo i due paesi hanno annunciato la ripresa delle relazioni diplomatiche e consolari, interrotte dal 2019 durante il primo mandato di Trump. Di fronte a questi cambiamenti, molti venezuelani restano incerti sul futuro del paese.

Alcuni festeggiano la caduta di Maduro dopo 13 anni al potere, altri invece hanno dubbi sul ruolo che gli Stati Uniti avranno nei prossimi mesi e anni e sulla possibilità che si tengano presto nuove elezioni. In attesa di conoscere il proprio destino, un mondiale aiuta sempre.

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