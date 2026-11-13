Dopo i disservizi che hanno colpito Outlook, Teams e altri servizi in tutto il mondo, il colosso informatico segnala un miglioramento nella stabilità dei server: «Al momento non ci sono indizi di attività dolose o di un attacco informatico»

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Un guasto ai servizi cloud di Microsoft ha causato problemi a utenti e aziende in tutto il mondo. Ora il ripristino sta dando i primi risultati positivi, anche se il problema non è ancora risolto. Il disservizio ha riguardato soprattutto Outlook ed Exchange Online, creando, quindi, difficoltà nell'accesso e utilizzo delle caselle di posta. Sono stati segnalati malfunzionamenti, però, anche per Teams, Copilot e altri servizi di Microsoft 365.

Secondo Downdetector, piattaforma che raccoglie e analizza le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi digitali, ieri nell’arco di circa un'ora sarebbero arrivate segnalazioni di guasti da 74 Paesi. Negli Stati Uniti, quelle relative a Outlook avrebbero raggiunto il picco di oltre 130mila nell'arco di 15 minuti. I disagi hanno interessato anche le amministrazioni pubbliche: il governo giapponese ha riferito problemi ai sistemi informatici, l’ufficio immigrazione della Nuova Zelanda ha dovuto sospendere l’esame delle domande di visto.

Microsoft ha ricondotto il sovraccarico della propria infrastruttura all'improvvisa indisponibilità di una parte dei server. Come conseguenza, ha dovuto concentrare il traffico su quelli rimasti operativi, che così si sono sovraccaricati. In una prima fase, l'azienda aveva ammesso che gli interventi non stavano producendo gli effetti sperati, alcuni server ripristinati avevano infatti smesso nuovamente di rispondere.

Nell'ultimo aggiornamento, però, Microsoft ha riferito di aver riscontrato «risultati positivi» per la stabilità dei server: «Continueremo a monitorare la situazione e stiamo lavorando per estendere l'intervento ai server che supportano le aree geografiche in fase di ripristino», ha spiegato l'azienda.

Microsoft ha ribadito che al momento non ci sono indizi di attività dolose o di un attacco informatico all'origine dell'interruzione: «Continueremo a gestire la situazione con la massima urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione», ha dichiarato il gruppo, annunciando che, una volta risolto il problema, pubblicherà un rapporto dettagliato sulle cause dell'incidente e sulle misure adottate.

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