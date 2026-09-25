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A cinque anni dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la narrazione contabile del successo lascia il posto al pragmatismo dei bilanci pubblici. Il modello improntato al mero adempimento formale delle milestone europee si scontra con una realtà inesorabile: la spesa straordinaria senza un profondo riassetto organizzativo rischia di trasformare l’opportunità storica di rilancio in una trappola fiscale per le future generazioni.

L’Italia ha incassato circa 166 miliardi di euro dei 194,4 complessivamente previsti. Tuttavia, l’impatto macroeconomico effettivo appare limitato. Le stime dell’Ufficio parlamentare di Bilancio evidenziano che nel 2026, anno di picco del Piano, la crescita del Pil registrerebbe appena 0,5 punti percentuali in più grazie alle misure addizionali.

Più che un motore di sviluppo strutturale, il Piano ha agito da acceleratore congiunturale. Il nodo centrale risiede nella composizione del finanziamento del Recovery and Resilience Facility. Delle risorse destinate all’Italia, ben 122,6 miliardi di euro sono costituiti da prestiti a titolo oneroso che dovranno essere rimborsati a partire dal 2028 e fino al 2058.

Questa massa di debito aggiuntivo peserà sui saldi di finanza pubblica per i prossimi trent’anni. Senza un incremento della produttività marginale dei fattori e della crescita potenziale, la restituzione dei prestiti rischia di soffocare lo spazio fiscale per le politiche di sviluppo.

La pubblica amministrazione

L’esempio della pubblica amministrazione e della transizione digitale illustra chiaramente il divario tra risorse finanziarie erogate ed efficienza reale. A fronte di oltre 7 miliardi di euro destinati alla modernizzazione della Pa e quasi 50 miliardi stanziati per le politiche digitali complessive, l’impianto istituzionale continua a scontare fragilità strutturali. I dati rivelano che nel 2025 soltanto il 54,3 per cento della popolazione possedeva competenze digitali di base, contro una media europea del 60,4 per cento.

Digitalizzare procedimenti amministrativi complessi senza una preventiva semplificazione delle norme e un riassetto delle competenze equivale a trasferire online storiche inefficienze. Sul fronte delle infrastrutture territoriali, i Comuni gestiscono circa 89mila interventi per 25,5 miliardi di euro.

Molti enti locali, specialmente di minori dimensioni, hanno affrontato la fase di progettazione e rendicontazione sotto forte stress amministrativo. Tuttavia, la criticità principale emergerà nella gestione della spesa corrente futura. La realizzazione di asili nido, piattaforme in cloud, infrastrutture informatiche o servizi digitali, richiede spese permanenti di manutenzione, energia, sicurezza informatica, aggiornamento software e personale dedicato. Senza adeguata copertura corrente nei bilanci locali, queste opere rischiano di trasformarsi in cattedrali nel deserto o di gravare negativamente sulle finanze degli enti terzi.

Telecomunicazioni e sanità

Nel settore delle telecomunicazioni e della sanità digitale, l’approccio puramente quantitativo ha mostrato i propri limiti. Nonostante gli investimenti nella rete mobile, la copertura 5G nativa stand alone resta ridotta e nelle aree montane un quarto dei territori soffre di totale assenza di segnale. Analogamente, il Piano Italia a 1 Giga ha subito un definanziamento parziale di circa 500 milioni di euro a causa delle difficoltà di assorbimento della spesa.

Sul versante della sanità, le analisi sui Fascicoli sanitari elettronici mostrano marcate difformità regionali nell’interoperabilità dei documenti, evidenziando che l’erogazione dei fondi non basta a superare i divari territoriali se manca un’omogenea capacità organizzativa.

Eredità del Pnrr

Anche la governance centralizzata e l’impiego di personale a tempo determinato, come avvenuto per il contenzioso nella giustizia, sollevano dubbi sulla sostenibilità dei risultati ottenuti. Con la conclusione dei contratti temporanei nel 2026, l’abbattimento dell’arretrato e l’efficienza dei processi rischiano di regredire in assenza di riforme a regime.

Il Pnrr ha dimostrato che la disponibilità di risorse finanziarie eccezionali non costituisce condizione sufficiente per l’ammodernamento di un sistema economico. La semplice capacità di spesa contabile non equivale alla capacità di investimento produttivo.

L’assenza di una strategia organica di riforma della burocrazia, della fiscalità e del mercato del lavoro riduce l’impatto potenziale degli investimenti pubblici. La valutazione dell’eredità del Pnrr non potrà basarsi sulla percentuale di fondi rendicontati entro le scadenze formali. Senza un aumento effettivo della produttività del sistema paese e un rigoroso monitoraggio dei rendimenti sociali ed economici dei progetti, il Piano rischia di produrre un incremento del debito sproporzionato rispetto ai benefici strutturali generati.

La sostenibilità della finanza pubblica italiana negli anni successivi al 2026 dipenderà esclusivamente dalla capacità di trasformare la spesa straordinaria in crescita reale duratura.

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