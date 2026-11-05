I giovani hanno protestato, da Nord a Sud, e lo hanno fatto anche occupando le loro scuole. In alcuni casi però sono intervenute le forze dell’ordine, aprendo la questione su come sarebbe giusto fronteggiare queste iniziative

false false

La scia di manifestazioni che ha percorso l’Italia è partita dalle scuole. In giro per il paese, infatti, nelle ultime settimane sono stati più di cento gli istituti occupati dagli studenti.

Le ragioni delle occupazioni sono varie: tagli all’istruzione, meno servizi, carovita e difesa del diritto allo studio. I giovani studenti hanno protestato anche contro il nuovo decreto Scuola e contro le guerre in atto. Alcuni edifici però sono stati danneggiati, e ci sono stati episodi in cui le forze dell’ordine sono intervenute, persino portando via dei ragazzi, come successo nel liceo Giordano Bruno di Roma.

Nella nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani, abbiamo posto ai nostri lettori e alle nostre lettrici questa domanda: è giusto che il dirigente chieda l'intervento delle forze dell'ordine in casi di occupazione scolastica.

I vari punti di vista

Alcuni abbonati e abbonate hanno risposto di sì, sottolineando come questo sia l’unico modo, secondo loro, per garantire il diritto allo studio. Un lettore aggiunge anche che «le occupazioni sono giornate perse per lo studio e comportano danni alle strutture pagate dai contribuenti onesti che pagano le tasse».

La maggior parte invece pensa che un intervento delle forze armate sia giustificato solo in casi di pericolo concreto, specificando che «solo in caso di forme di occupazione violenta e distruttiva, dove non si possa costruire il dialogo, bisogna rivolgersi alle forze dell’ordine» perché «il dialogo è la mediazione sono gli strumenti principali».

Un lettore fa notare che «abbiamo un forte deficit di democrazia. Molti adulti non hanno per nulla le idee chiare. È frutto di anni di propaganda fascistoide» e che invece «la speranza sono le nuove generazioni».

L’accusa al governo

In un commento si sottolinea come le occupazioni «quasi sempre comportano una crescita collettiva e critica» sia per gli studenti che per gli insegnanti e le famiglie. In particolare un nostro lettore è molto duro con le reazioni alle proteste, e scrive: «Ormai siamo in uno stato di polizia si governano i giovani a colpi di decreti». Il riferimento è agli otto decreti sicurezza varati dalla premier italiana Giorgia Meloni. L’accusa alla politica arriva ancora da un altro abbonato, che fa notare come «il problema è il governo che stravolge la realtà a proprio favore criminalizzando ogni forma di protesta».

Al contrario, «è un bene che i ragazzi affrontino i problemi che riguardano la loro vita presente e futura, dentro e fuori la scuola. Significa confrontarsi con la realtà con la loro visione, con le loro idee, ricercare il senso del loro ruolo nella costruzione del proprio futuro» evidenzia un lettore. «La scuola e il mondo degli adulti deve favorirli in questo. Reprimere e criminalizzare il loro dissenso non li aiuta certo a diventare adulti consapevoli, competenti e in grado di rapportarsi responsabilmente con la realtà e il mondo».

La scuola è «tra le più importanti istituzioni democratiche, deve educare alla cittadinanza, accettare il conflitto e segnalare i limiti entro i quali si può svolgere» ma deve farlo «con l'autorevolezza, non l'autorità». Soprattutto i dirigenti scolastici «dovrebbero essere i primi a rivendicare questo ruolo per sé e per gli insegnanti. E non trasformarsi in ingranaggi ciechi di una macchina repressiva che vuole solo creare conformità, rigettando lo spirito critico e di comunità», si legge nell’ultima risposta al sondaggio.

Gli altri sondaggi

Nell’ultimo sondaggio, il tema della discussione era la divisione del campo largo riguardo le armi in Ucraina, e le possibili intese da raggiungere per il centro sinistra. I nostri lettori non si sono dimostrati d’accordo tra loro, con chi appoggiava l’invio di armi e chi non voleva neppure sentirne parlare.

La settimana precedente invece, il quesito riguardava il caro affitti. Tra le varie proposte per risolvere la crisi abitativa, non sono mancate numerose accuse al governo e alla gestione fatta fin ora.

Il sondaggio della settimana prima invece affrontava il tema dell’inclusione scolastica. I nostri lettori e le nostre lettrici si sono dimostrati molto critici nei confronti del decreto scuola varano dal governo, e hanno fatto notare tutte le problematiche nell’istruzione italiana.

© Riproduzione riservata