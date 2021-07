La giornata della Nazionale dopo la vittoria a Wembley: alle 17 la visita al Quirinale, poi alle 18.30 a Palazzo Chigi. Dopo, una cena tutti insieme. Intanto, l’Oms apre la polemica dopo i festeggiamenti dei tifosi: «Contagio in diretta: devastante». Non ci sarà la processione con la coppa, né il bagno di folla a Circo Massimo

La nazionale italiana campione d’Europa è atterrata all’alba a Fiumicino, accompagnata dalla coppa vinta dopo la finale degli Europei di ieri sera, a Wembley, contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Ad attendere capitan Giorgio Chiellini – che si è presentato con una corona in testa – e compagni c’erano circa 200 tifosi, che hanno sventolato il tricolore e intonato cori, omaggiando i calciatori per una vittoria che mancava dal 1968. Ma la giornata è ancora molto lunga per gli azzurri: li attende infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Alle 18:30, la Nazionale di Roberto Mancini è attesa anche a Palazzo Chigi dal premier, Mario Draghi. Poi, è prevista una cena tutti insieme, prima del rompete le righe e delle meritate vacanze.

L’Italia è arrivata al Quirinale

Il pullman con a bordo i giocatori della nazionale italiana è arrivato al Quirinale per la visita al capo dello stato. Chiellini e il ct, Roberto Mancini, sono usciti dal bus con in mano la coppa degli Europei. Il capitano, spinto dai tifosi, ha sollevato il trofeo un’ultima volta, prima di portarlo in omaggio a Mattarella.

La visita a Mattarella

Il capo dello stato, presente ieri a Wembley, non ha nascosto l’entusiasmo per l’esito del match: alcune sue esultanze stanno rimbalzando su tutti i social, insieme all’immancabile ironia verso i tifosi inglesi che, tra tricolori calpestati e improbabili tatuaggi con la coppa, sentivano la vittoria già in tasca prima di scendere in campo. Al Quirinale ci sarà anche Matteo Berrettini, sconfitto da Novak Djokovic nella prima finale per un tennista italiano a Wimbledon.

La coppa non andrà in processione

Nel frattempo, è arrivata l’ufficialità: il ministero dell’Interno, a causa dei rischi legati al Covid-19, ha vietato la processione dei calciatori con la coppa per le vie della Capitale. Non ci sarà neanche l’attesa tappa a Circo Massimo, per un bagno di folla che avrebbe rappresentato un rischio enorme in un periodo in cui la variante Delta sta mettendo paura a mezza Europa. Impossibile garantire il distanziamento sociale. La Nazionale raggiungerà dunque direttamente il Quirinale e poi Palazzo Chigi, a bordo del pullman coperto in livrea tricolore. Dopo le visite alle 17 al Quirinale e alle 18.30 a Palazzo Chigi ci sarà una cena collettiva, che potrebbe essere in hotel, ma anche più evocativa: magari in uno spazio simbolico.

L’Oms condanna i festeggiamenti nelle città

Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi da Covid-19, ha usato parole forti su Twitter per commentare l’euforia dei tifosi dopo la finale, sia all’interno dello stadio di Wembley, sia per quel che riguarda i caroselli che i tifosi italiani hanno organizzato nelle varie città. «Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia da Covid-19 non si prende una pausa stasera… La variante Delta approfitterà delle persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante», si legge nel tweet.

Insulti razzisti dei tifosi inglesi contro i tre che hanno sbagliato il rigore

La serata di Wembley non ha rappresentato una bella pagina per i tifosi inglesi. E non solo per quello che è successo in campo. Dopo la sconfitta, infatti, all’esterno dello stadio alcuni tifosi britannici hanno aggredito alcuni italiani, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo la stampa locale, sono almeno 40 le persone arrestate.

Ma alcuni “tifosi” non si sono fermati a questo e, sui social, hanno insultato alcuni calciatori della propria Nazionale. Quali? I tre, subentrati a partita in corso, che hanno sbagliato il rigore: Rashford, Sancho e Saka, bersagliati di insulti a sfondo razzista. La Federcalcio inglese ha rilasciato una dichiarazione dicendo di essere «sconvolta dal comportamento disgustoso» di chi lancia in rete questi messaggi. La polizia di Londra ha condannato l'abuso «inaccettabile», aggiungendo che indagherà sui post sui social media «offensivi e razzisti». Sul tema sono intervenuti, a difesa dei calciatori, anche il premier inglese Boris Johnson e il principe William.

I ringraziamenti di capitan Chiellini

Giorgio Chiellini, uno dei migliori in campo nella finale e in tutto il torneo, ha affidato ai social un pensiero a caldo dopo la vittoria degli Europei ai danni dell’Inghilterra.

I complimenti del Papa

Arrivano anche i complimenti di Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli dopo un intervento al colon. «Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine – ha riferito il portavoce del pontefice – Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia».

