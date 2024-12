L’equipaggio della nave Trotamar III, nella notte tra martedì e mercoledì, ha salvato l’unica superstite di un naufragio al largo delle coste di Lampedusa: una bambina di undici anni, che si teneva a galla con due boe improvvisate, fatte di tubi di pneumatici riempiti d’aria, e un salvagente. È stata immediatamente soccorsa dagli attivisti dell’ong Compass Collective, che con il veliero di 13 metri fa parte della flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale, e portata in salvo a Lampedusa, dove sono arrivati alle sei del mattino. Ora si trova nell’ambulatorio dell’isola.

La Trotamar III era diretta verso un’altra emergenza, si legge in un post Instagram dell’organizzazione, quando gli attivisti hanno sentito una voce che gridava alle 3.20 del mattino. La bambina, spiega l’ong, è originaria della Sierra Leone e ha raccontato di essere partita dalla città di Sfax, in Tunisia, con altre 44 persone. «La barca si è rovesciata tre giorni fa e la bambina ha lottato contro l’annegamento in una tempesta con 23 nodi e onde alte 3,5 metri», prosegue Compass Collective, che – dal racconto della naufraga – presume sia «l’unica superstite del naufragio e che le altre 44 persone siano annegate». «Siamo profondamente scioccati da questo fatto», conclude l’organizzazione.

Nella notte, sono sbarcati a Lampedusa in tutto 356 migranti. Dopo una decina di giorni di stop a causa delle cattive condizioni meteo, sull’isola sono ripresi gli sbarchi. Si tratta di cinque imbarcazioni soccorse dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza e da Frontex.

Su una motovedetta della Guardia costiera sono arrivati in 111, tra cui 13 donne, una incinta, e 11 minori, portati all’hotspot e provenienti da Siria, Eritrea, Somalia, Egitto e Sudan. Hanno riferito ai soccorritori di essere partiti dalla Libia.

© Riproduzione riservata