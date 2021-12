Le pillole Merck sono già state consegnate ieri, in anticipo rispetto al previsto. A gennaio il nuovo vaccino Novavax. Oggi la cabina di regia per decidere sulle misure anti-contagio

Le notizie di oggi 23 dicembre: il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per il Covid ha reso noto che sono in arrivo le pillole antivirali prodotte da Pfizer e Merck.

La pillola Molnupiravir prodotta dall’azienda Merck ha già recapitato i primi 12mila trattamenti, in anticipo rispetto ai tempi previsti. All’azienda sono stati commissionati 200mila cicli.

I 50mila trattamenti della pillola Paxlovid, invece, prodotta da Pfizer, arriveranno tra febbraio e marzo.

«La struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50mila cicli di trattamento e 200mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio-marzo 2022», così il generale Figliuolo.

A gennaio la prima tranche di vaccini Novavax approvati dall’Ema lo scorso 20 dicembre.

Oggi, 23 dicembre, si riunirà la cabina di regia per il covid, presieduta da draghi per approvare le misure restrittive per il periodo delle festività.

