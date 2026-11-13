Nell’ultimo rapporto di Save the Children tutte le difficoltà delle scuole italiane, dal precariato degli insegnanti alle disparità economiche e sociali. C’è poi un divario enorme tra nord e sud. Il governo investe appena il 4 per cento del Pil, che però non basta. Neppure il Pnrr ha colmato le diseguaglianze

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Soltanto il 40,3 per cento delle classi della scuola primaria offre il tempo pieno di 40 ore settimanali. Un dato che nasconde profondi divari territoriali, soprattutto tra Nord e Sud. A eccezione della Basilicata, regione con la percentuale di classi a tempo pieno più alta d’Italia – 59,3 per cento – unica regione del Sud con una percentuale così elevata.

Questa è la situazione raccontata dalla XVII edizione dell'Atlante dell'Infanzia in Italia di Save the Children, dal titolo “Scuola liberatutti”. Il rapporto vuole accendere i riflettori sulla scuola italiana, descrivendo l’attuale situazione, tra calo demografico, disuguaglianze territoriali e nuove sfide educative.

Il divario tra nord e sud

Non sono solo numeri, ma una vera e propria fotografia del paese. Non poter usufruire di classi a tempo pieno, per i genitori italiani, soprattutto nel sud, significa sostanzialmente non poter lavorare. Oppure dover ricorrere a una babysitter per poter lavorare, ma non tutti possono permetterselo.

Il tempo pieno significa anche pranzare a scuola e avere accesso alla mensa scolastica, ma anche in questo caso ci sono enormi differenze tra nord e sud Italia. Basti pensare che nell’anno scolastico 2024-2025 appena il 36,5 per cento delle scuole aveva uno spazio per la mensa, con il 61,6 per cento degli alunni della primaria che usufruiva di tale servizio. Per comprendere il divario tra le regioni italiane è sufficiente riportare due numeri: in Toscana l'87,6 per cento degli alunni della primaria usufruisce del servizio mensa, mentre in Sicilia la percentuale scende al 15,4 per cento.

Ma anche nelle scuole in cui le mense sono disponibili, spesso il costo è completamente a carico delle famiglie. Inoltre, le rette non sono uguali per tutti, cambiano persino da comune a comune. E questo pesa, soprattutto in un paese in cui un milione e 136 mila minorenni vivono in povertà assoluta. Tempo pieno e mensa sono strumenti che contrastano la povertà alimentare, e rappresenterebbero una boccata di ossigeno per le famiglie italiane. Per i ragazzi, invece, un modo per socializzare.

Sempre meno alunni

Tuttavia, ad essere a rischio è la presenza stessa delle scuole. I comuni più colpiti sono, anche qui, quelli del Mezzogiorno. Negli ultimi dieci anni il numero degli alunni è diminuito progressivamente, contribuendo, insieme alle politiche di dimensionamento scolastico, alla riduzione delle sedi. Gli istituti non riescono a formare sufficienti classi, e così finiscono per essere accorpati tra loro, con la chiusura di molte sedi.

Dal 2015 fino ad oggi, anche a causa del calo demografico, le scuole italiane hanno perso più di 800 mila alunni. Le sedi chiuse sono state oltre 1500. Circa la metà solo al sud, a conferma del divario territoriale.

L’Istat prevede che entro il 2036 almeno 3 mila comuni rischierebbero di perdere l’unica scuola primaria presente nel loro territorio. E quasi la metà sarebbero concentrati nel solo sud Italia. Non avere le scuole significa non offrire alcuna possibilità di aggregazione e socialità. E come diretta conseguenza accelerare lo spopolamento.

Per porre un argine alcune scuole hanno adottato una strategia: aggregare alunni con età diversa tra loro. Queste vengono chiamate pluriclassi, e riuniscono dagli 8 ai 18 studenti quando gli iscritti alla stessa classe sono meno di dieci. Un modo anche per sperimentare nuove modalità didattiche. Infatti in queste classi spesso viene utilizzato il peer tutoring, cioè insegnamento tra pari o altre forme di apprendimento cooperativo e autonomo, molto utili per una crescita più consapevole degli studenti. Negli ultimi 5 anni, queste sono aumentate di almeno 200 unità, secondo i dati di Save the Children.

I punti critici

Certo, alcuni progressi sono stati registrati. Ad esempio, la dispersione scolastica è scesa all'8,2 per cento, quindi l'obiettivo europeo di scendere al di sotto del 9 per cento fissato per il 2030 è stato raggiunto con qualche anno di anticipo. Ma anche qui ci sono disparità importanti. Se si osservano gli alunni con cittadinanza non italiana, tra loro il tasso di dispersione schizza al 26,2 per cento.

Anche l’istruzione dei genitori rimane determinante, quasi come un’eredità. Infatti, tra i figli di genitori con al massimo la licenza media, la probabilità di interrompere gli studi è di circa 19 volte superiore rispetto ai figli di laureati: i primi raggiungono il 20,7 per cento; i secondi l’1 per cento.

Spostandosi dagli alunni ai docenti, un tema delicato è invece quello del precariato. Nell’anno scolastico 2024-2025 il rapporto Save the Children ha contato ben 235.646 insegnanti supplenti, che corrispondono ad un quarto del totale del corpo docente. Un dato che oltre a impattare sul singolo ha un effetto anche sulla qualità del percorso scolastico degli studenti. La continuità non è garantita, e anche la relazione tra docenti e studenti ne fa le spese, sia sul piano emotivo che sul piano dell’istruzione.

Garantire l’inclusione

Tra le criticità evidenziate dal rapporto c'è anche l’inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di quasi 377 mila studenti, ma per loro restano criticità rilevanti. Ad esempio la mancata continuità dell’insegnamento di sostegno: il 58 per cento degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all’anno precedente, mentre il 22 per cento non aveva ancora un docente assegnato all’inizio dell’anno scolastico.

Sul fronte delle strutture, il 62,8 per cento delle scuole risulta privo del certificato di agibilità. A questo si aggiunge il problema delle barriere architettoniche: soltanto due scuole su cinque risultano accessibili agli studenti con disabilità.

Il governo italiano ha mobilitato con il Pnrr 14,18 miliardi di euro per circa 9.500 interventi. Gli interventi riguardano la costruzione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti. Però non basta. L’Italia investe nell’istruzione solo il 4 per cento del Pil, salito al 4,1 per cento nel 2025 grazie alle risorse arrivate dall’Europa proprio per il Pnrr, ma nel 2027 finiranno.

Per garantire una scuola inclusiva si deve investire meglio e di più, soprattutto nella formazione e nella stabilità degli insegnanti, con l’obiettivo di eliminare il precariato e garantire a ciascun alunno percorsi educativi adatti alle proprie esigenze. Le classi sono composte, evidentemente, da studenti molto diversi fra loro: c’è chi ha un alto potenziale cognitivo, chi presenta difficoltà linguistiche, fragilità sociali e familiari o anche situazioni di disagio temporaneo.

La scuola deve lavorare per non lasciare indietro nessuno, deve accogliere tutti e saper offrire strumenti utili per apprendere, sviluppare conoscenze ed esprimere al massimo le capacità dei ragazzi. È questa la principale sfida da affrontare. Save the Children ha lanciato l'allarme: ora spetta alle istituzioni dare risposte concrete.

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