Le notizie di oggi 11 gennaio: l’Oms avverte che entro due mesi il 50 per cento degli europei sarà contagiato da Omicron; negli Stati Uniti è stato effettuato il primo trapianto con il cuore di un maiale geneticamente modificato; il presidente del Kazakistan Tokayev ha nominato un nuovo primo ministro e ha annunciato il ritiro delle truppe militari guidate dalla Russia

Oms, entro due mesi contagi Omicron per la metà degli europei

Il direttore dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge, ha affermato in conferenza stampa che «all'attuale tasso d'infezione, oltre il 50 per cento degli europei sarà contagiato da Omicron entro due mesi». Il direttore ha sottolineato che questa variante può infettare anche persone già vaccinate o guarite dalla malattia da Covid-19.

Kluge si è espresso anche sull’opportunità di lasciare aperte le scuole, continuando con la didattica in presenza: «Mantenere aperte le scuole ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini. Le scuole dovrebbero essere gli ultimi posti a chiudere e i primi a riaprire».

Dalle ultime rilevazioni, del 10 gennaio 2022, negli ultimi sette giorni in Europa hanno contratto il Covid-19 in 7.559.117. Il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è di 111.624.326, mentre sono 1.700.380 i decessi totali.

Il primo trapianto con il cuore di un maiale geneticamente modificato

LaPresse

A Baltimora, negli Stati Uniti, è stato eseguito il primo trapianto al mondo in cui è stato utilizzato il cuore di un maiale geneticamente modificato.

A riceverlo un uomo di 52anni, David Bennet, che ora sta bene e respira autonomamente. L’uomo era affetto da una malattia cardiaca terminale. La sua unica speranza era un trapianto, ma non c'erano cuori umani disponibili. Anche se l'intervento è stato un successo, rimane poco chiaro quali siano le speranze di vita di Bennet a lungo termine.

L‘operazione è stata portata a termine al Medical Center dell’Università del Maryland, da un’equipe condotta dal chirurgo Bartley Griffith. In un comunicato il chirurgo ha commentato che si è trattato di «un passo avanti verso la soluzione della crisi della carenza di organi». Negli Stati Uniti, infatti, 17 persone al giorno muoiono in attesa di un trapianto, e più di 100mila sono in lista di attesa ogni giorno.

Il maiale utilizzato nel trapianto era stato geneticamente modificato per eliminare diversi geni che avrebbero portato al rigetto dell'organo da parte del copro umano.

Si tratta del primo xenotrapianto al mondo di cuore, cioè del primo trapianto eseguito utilizzando un organo appartenente a una specie diversa. Un altro trapianto di questo tipo era stato compiuto nell’ottobre scorso a New York. In quel caso si era tratta di un rene, sempre di un maiale. Ma il ricevente era cerebralmente morto. Si era trattato dell’esperimento più avanzato sul campo, fin a quel momento.

Kazakistan, il presidente Tokayev ha nominato un nuovo premier

Kazakhstan's Presidential Press Service

Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha nominato Alikhan Smailov come nuovo primo ministro, e la camera bassa del parlamento lo ha votato durante una sessione trasmessa in diretta dalla televisione di stato.

Il presidente ha inoltre comunicato al parlamento che la Russia inizierà a ritirare le sue truppe dal Kazakistan tra due giorni, arrivando a lasciare completamente il paese nell’arco dei 10 giorni successivi.

Alikhan Smailov, 49 anni, è stato primo vice primo ministro nel precedente governo guidato da Askar Mamin, che Tokayev ha licenziato la scorsa settimana, dopo l’inizio delle proteste dei cittadini contro l’aumento del prezzo del carburante.

Le dimissioni del governo sono state lette come una concessione volta a placare le proteste, insieme ad altre mosse politiche, quali: l’imposizione di un tetto sui prezzi del carburante per 180 giorni e l'estromissione di Nursultan Nazarbayev, ex leader di lunga data del paese, dal ruolo di capo del Consiglio di sicurezza nazionale. Ruolo che è poi stato assunto dal presidente Tokayev.

Le proteste erano iniziate il 2 gennaio, partendo dalla capitale Nur-Sultan, per poi esplodere il 5 gennaio nella più grande città del paese, Almaty, dove gli edifici governativi sono stati dati alle fiamme. I disordini avrebbero provocato 164 morti, secondo le fonti governative.

Il presidente Tokayev aveva chiesto assistenza militare alla Csto, l’Organizzazione del tratto di sicurezza collettiva, in concertazione con la Russia e la Bielorussia, per sedare le rivolte.

Il 7 gennaio era arrivato nel paese un blocco militare di 2500 uomini, guidati dalla Russia. Il presidente kazako aveva dato loro licenza di uccidere e di «annientare i terroristi».

Oggi, martedì 11 gennaio, il presidente Tokayev ha comunicato al parlamento che la Russia inizierà a ritirare le sue truppe dal Kazakistan tra due giorni.

© Riproduzione riservata