A Catania molte strade sono chiuse al traffico. Il sindaco ha fatto chiudere i negozi e invitato le persone a non uscire di casa. Oggi in Sicilia la visita del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, mentre si attende un ulteriore peggioramento meteo

Tutte le notizie di oggi, 27 ottobre: lo scontro tra governo e sindacati sulla legge di Bilancio e le pensioni alla discussione al Senato sul ddl Zan, ma anche il processo d’appello per l’estradizione di Julian Assange e l’incriminazione del presidente brasiliano Bolsonaro.

Maltempo in Sicilia, Curcio in visita a Catania

Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha avuto pesantissime conseguenze in città: le strade si sono allagate e la centralissima via Etnea si è trasformata in un fiume in piena, mentre piazza Duomo è diventata un lago. L’acqua si è riversata in città anche dal vicini paesi etnei e il centro storico è rimasto al buio per un blackout. Un uomo è annegato, travolto dall’acqua.

Sappiamo che questa attenuazione potrebbe durare oggi e parte di domani, ci attendiamo da giovedì-venerdì un peggioramento sensibile. L’orario non sono in grado di dirlo, ha detto il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, al termine di una riunione nella prefettura di Catania.

Scontro sulle pensioni tra governo e sindacati

«Credo che Draghi stia mostrando la massima disponibilità alle parti sociali, ma non può andare contro la sostenibilità del bilancio». Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato l’esito dell’incontro tra il presidente del Consiglio e i sindacati sul tema della legge di Bilancio e delle pensioni. Su quest’ultimo punto martedì c’è stato uno scontro tra i segretari di Cgil, Cisl e Uil e Draghi, che ha lasciato la riunione in anticipo rispetto ai ministri del suo governo.

Il premier ha difeso la manovra e affermato che il percorso verso il sistema pensionistico contributivo, con il ritorno graduale alla legge Fornero, non può essere messo in discussione. Un passaggio che Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri vogliono invece scongiurare: i segretari confederali non escludono uno sciopero unitario.

Ddl Zan, al via la discussione al Senato

Il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia, ha ripreso l’esame in Senato, ma sulle sorti della legge pende la proposta di «tagliola» di Lega e Fratelli d’Italia, che chiederanno di «non passare all’esame degli articoli del provvedimento» e di tornare in commissione, facendo archiviare il ddl. Martedì Lega, Forza Italia e Italia viva avevano proposto il rinvio di una settimana del ddl, ma la discussione non ha prodotto alcun accordo.

L’eventuale voto segreto sul provvedimento deve essere richiesto da 20 senatori. La possibilità di non passaggio ai voti, che sul ddl Zan è stata richiesta da Lega e Fratelli d’Italia, va votata una volta conclusa la discussione del provvedimento e prevede che si bypassi l’esame del testo e degli emendamenti, andando direttamente alla votazione finale. Se la richiesta di non passaggio agli articoli venisse accolta, il ddl Zan sarebbe di fatto bocciato.

Un nuovo processo per l’estradizione di Assange

È iniziato mercoledì, davanti all’Alta Corte di Londra, il processo d’appello sul ricorso presentato da Washington contro la decisione di primo grado con cui la giustizia britannica ha negato, lo scorso gennaio, l’estradizione negli Stati Uniti del cofondatore di WikiLeaks, Julian Assange. In agenda sono previste due udienze, mentre per il verdetto finale ci potrebbero volere diverse settimane.

Fuori dall’aula si sono riuniti diversi attivisti per invocare che il 50enne australiano, detenuto da due anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, non venga estradato negli Usa. Pur non avendo più alcuna pendenza penale nel Regno Unito, Assange è in carcere da due anni, dopo i sette trascorsi da rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e la successiva scelta di Quito di scaricarlo di fronte alle pressioni americane.

Brasile, Bolsonaro incriminato per la gestione del Covid

La Commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid-19 del parlamento brasiliano ha approvato un rapporto finale in cui raccomanda l’incriminazione del presidente Jair Bolsonaro per nove reati legati alla sua gestione dell’emergenza, tra cui «crimini contro l’umanità».

Il testo, approvato da 7 senatori su 11, chiede l’incriminazione anche di un’altra ottantina di persone, tra cui diversi ministri, ex ministri, aziende e i tre figli maggiori di Bolsonaro. Dovrà ora essere sottoposto alla procura generale, diretta da un suo fedelissimo. L’accusa di crimini contro l’umanità potrebbe finire davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia.

