La procura di Caltanissetta sta indagando sulla strage di via D’Amelio e ha chiesto l’arresto per depistaggio dell’ex capo della polizia. Il caso si impernia in una delle vicende più oscure della storia italiana

false false

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sui depistaggi per la strage di via d’Amelio del 1992, dove perse la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Per capire l’indagine in corso è necessario ripercorrere i fatti e collocare correttamente tutti i personaggi di uno dei pezzi di storia più oscuri della storia italiana.

Il contesto

Alle 5 del pomeriggio del 19 luglio 1992, un'autobomba piena di tritolo esplode in via d’Amelio a Palermo e uccide Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’attentato avviene meno di due mesi dopo la strage di Capaci in cui aveva perso la vita il giudice Giovanni Falcone. Questi due omicidi rappresentano il colpo più duro della mafia allo Stato e in particolare quello di Borsellino diventa quello che i magistrati nell’inchiesta successiva hanno definito «uno dei più gravi depistaggi della storia repubblicana».

Subito dopo l’esplosione, infatti, nel caos dell’arrivo dei soccorsi, dalla borsa del giudice ucciso scompare la sua agenda rossa, quella su cui Borsellino annotava riflessioni, nomi e piste investigative. L’indagine per l’attentato viene guidata dal procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra e affidata a un gruppo investigativo creato ad hoc e chiamato “Falcone-Borsellino”, guidato dal capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera.

In questo contesto avviene appunto il depistaggio: gli inquirenti si concentrano su Vincenzo Scarantino, piccolo delinquente estraneo ai vertici di Cosa Nostra, che nel 1994 viene sottoposto a pesanti pressioni, viene indotto a pentirsi e ad autoaccusarsi del furto della macchina usata per l’attentato. Scarantino, insieme ad altri due finti collaboratori, chiama in correità altre persone: sulla base delle sue dichiarazioni – che vengono ritenute attendibili - si celebrano a Caltanissetta il processo Borsellino (concluso nel 1996) e Borsellino bis (concluso nel 1999), che portano alla condanna di sette persone tra cui Scarantino - che scontano quasi vent’anni di carcere – e i vertici di Cosa Nostra. Già nel 1998, durante un'udienza, Scarantino ritratta le sue accuse e denuncia di aver subito maltrattamenti che lo hanno costretto a collaborare, per mano del questore La Barbera. Tuttavia non viene creduto.

Nel 1998 inizia anche il Borsellino ter, che è il troncone giudiziario che si basa sulla dichiarazioni dei nuovi collaboratori di giustizia, che indicano nuovi mandanti ed esecutori della strage. Durante questo dibattimento emergono i primi veri dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni di Scarantino.

La verità emerge definitivamente nel 2008, quando inizia la collaborazione del mafioso Gaspare Spatuzza, uomo legato ai fratelli Graviano. Spatuzza racconta cosa è accaduto veramente a via d’Amelio: è lui a rubare l’auto insieme ad altri due uomini e chiama in causa anche un terzo personaggio che sostiene fosse legato ai servizi segreti. Come mandanti, individua i vertici della mafia Totò Riina, Bernardo Provenzano, i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro. La confessione di Spatuzza porta alla revisione dei due primi processi e alla conseguente scarcerazione dei condannati e all’apertura del processo Borsellino quater.

Quest’ultimo processo si conclude nel 2021 con la condanna dei vertici mafiosi e la certificazione del fatto che sulla strage di via D’Amelio abbia operato un «depistaggio di Stato» per nascondere la verità.

Il ruolo di Arnaldo La Barbera

Arnaldo La Barbera (FOTO ANSA)

Arnaldo La Barbera è il capo della squadra mobile di Palermo negli anni degli attentati e colui che ha coordinato il gruppo investigativo sulla strage di via D’Amelio. È lui che nel 2009 viene accusato da Scarantino di essere stato “l’inventore” del suo pentimento e colui che lo ha istruito su cosa dire ai magistrati. La Barbera muore per un tumore al cervello a 60 anni nel 2002, dunque prima della riscrittura processuale della strage di via D’Amelio.

Secondo la sentenza del processo Borsellino quater, emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta, l’attività di depistaggio delle indagini non è stata posta in essere solo da La Barbera, il quale «ha promosso l’approccio investigativo minimalista, limitato alla pista di “Cosa nostra” dopo una serie di contatti con i suoi superiori romani» e «sapeva che stava coprendo responsabilità diverse». Secondo i magistrati, la sparizione dell’agenda rossa di Borsellino è stata una delle prime attività di depistaggio perché ha impedito la possibilità di esaminare le annotazioni del magistrato sulla pista investigativa che stava conducendo sulle possibili cause della strage di Capaci. Proprio di questa sparizione i sospetti puntano su La Barbera.

L’arresto di Salvatore Contorno

Salvatore Contorno (FOTO WIKIPEDIA)

La vicenda professionale di La Barbera si incrocia con quella di Gianni De Gennaro, che è direttore del nucleo centrale anticrimine. Nel 1989, La Barbera arresta il mafioso Salvatore Contorno, già estradato negli Stati Uniti nel 1984 in cambio della sua testimonianza nel processo Pizza Connection, ma tornato segretamente a Palermo. Lui è l’altro grande pentito di mafia insieme a Tommaso Buscetta e il suo arresto apre la cosiddetta stagione dei veleni di Palermo.

La versione ufficiale dei poliziotti è che Contorno sia tornato in Italia di sua iniziativa per vendicarsi dei Corleonesi, storici nemici della sua famiglia, durante la seconda guerra di mafia contro i palermitani.

Una serie di lettere anonime del "Corvo", invece, accusano Falcone e gli investigatori di aver fatto rientrare segretamente Contorno in Italia con la copertura della polizia per essere usato come informatore della guerra di mafia in corso e come killer di Stato contro i corleonesi. Questo alimenta il clima di delegittimazione nel confronti di Falcone dentro al palazzo di Giustizia di Palermo.

Oggi, secondo l’indagine in corso a Caltanissetta, proprio la gestione opaca del caso Contorno da parte di De Gennaro e La Barbera avrebbe creato un vincolo indissolubile tra i due. Inoltre, sempre secondo i magistrati nisseni, nel 1992 Borsellino sarebbe stato al lavoro proprio per ricostruire i passaggi ancora oscuri di quegli anni e avrebbe annotato le sue intuizioni nell’agenda rossa.

La procura ha perquisito la casa di Contorno e lo ha anche interrogato, ma l'ex pentito si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’ipotesi investigativa è che l’ex mafioso stia tenendo fede a un antico patto di riservatezza.

Chi è Gianni De Gennaro

Gianni De Gennaro (FOTO ANSA)

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora indagato dalla procura di Caltanissetta, avrebbe avuto un ruolo nelle fasi del depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio. Secondo l’accusa, infatti, avrebbe svolto attività depistatoria insieme a «Donatella Peruzzi, Francesco Pacetto, Massimo Carnicelli e Salvatore Contorno, finalizzata a nascondere fatti di cui sono a conoscenza e a occultare documentazione rilevante».

All’epoca delle stragi, De Gennaro è uno degli stretti collaboratori di Falcone, con il quale ha svolto molte indagini e si è occupato dell’estradizione dal Brasile di Buscetta, l’uomo che rivelò la struttura di Cosa Nostra e permise il maxi processo. Ha appunto anche preso parte alle vicende riguardanti il caso Contorno insieme a La Barbera.

Nel 1992, l’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio, De Gennaro è vicedirettore della Direzione investigativa antimafia e partecipa al coordinamento dell’inchiesta sulla morte di Falcone, mentre segue in modo indiretto quella su Borsellino come vertice della Dia.

Nella sua lunga carriera, De Gennaro è stato il numero uno della Dia, poi capo della Polizia negli anni del G8 di Genova, quindi alla guida del Dis, l’agenzia di coordinamento dei servizi. Oggi De Gennaro è a capo di Eurolink, il consorzio d’imprese che deve costruire il Ponte sullo Stretto e guida il Centro studi americani.

La figlia di La Barbera

Nell’indagine di Caltanissetta è finita anche la figlia di Arnaldo La Barbera, Serena, che è una funzionaria del Dis, ovvero l’organismo di coordinamento dei servizi segreti italiani. La sua assunzione risale al 2008, quando alla guida del dipartimento c’è De Gennaro.

Lei e la madre sono uno degli snodi dell’indagine sul depistaggio di via D’Amelio, perché nel 2023 un testimone (il padre di una amica di Serena) racconta che la donna avrebbe confessato all’amica di non sentirsi sicura a tenere in casa un oggetto appartenuto al padre morto e che questo oggetto fosse l’agenda rossa di Borsellino. A questo segue una perquisizione in casa La Barbera, che però non porta a nessun ritrovamento. Il testimone racconta anche che La Barbera avrebbe affidato a moglie e figlia dei documenti riservati, da usare come merce di scambio e di pressione per far ottenere a Serena un posto al Dis.

Le due donne, entrambe indagate, finiscono sotto intercettazione e Serena La Barbera parla di De Gennaro, dicendo che il suo nome «non è mai uscito» e che «solo dopo la sua morte uscirà il delirio». Questo ha fatto ipotizzare ai pm di Caltanissetta che la famiglia La Barbera sia parte di una sorta di patto del silenzio che coinvolge chi ha seguito le indagini sull’attentato di via D’Amelio.

Le contestazioni all’ex capo della polizia

Secondo la procura di Caltanissetta, De Gennaro, subito dopo la diffusione della notizia dell’indagine sui La Barbera, si attiva per raggiungere due obiettivi. Chiede ai suoi conoscenti di fiducia di tenere i contatti con Contorno per capire su cosa i pm di Caltanissetta lo stessero interrogando. Per questo è indagato per depistaggio dichiarativo per aver indotto il pentito Contorno a non parlare. L’altra contestazione è quella per depistaggio materiale per la distruzione di documenti relativi alla gestione del collaboratore di giustizia.

Dalle intercettazioni, risulta che De Gennaro abbia distrutto tutta la documentazione cartacea anche ancora possedeva relativa a Contorno e al fallito attentato dell’Addaura ai danni di Falcone.

Nelle carte dei pm, il legame tra De Gennaro e La Barbera emerge da alcune intercettazioni. L’ex magistrato Gioacchino Natoli e Francesco Cirillo, ex vicedirettore della Polizia di stato (entrambi in stretti rapporti con De Gennaro) parlano tra di loro nel novembre 2023, dopo la notizia della perquisizione in casa La Barbera. De Gennaro «diventa capo (della Polizia, ndr) a ridosso dei fatti di Genova!», dice Cirillo, con Natoli che ribatte: «Lui è già capo della polizia certo perché ha fatto tutti i regali che ha fatto».

Poi affrontano il tema di La Barbera e del depistaggio: «Eh! Però torniamo un attimo a La Barbera ’94, si può inventare come si è inventato Scarantino collaboratore che sa tutte quelle cose?». Cirillo risponde cercando di addossare la responsabilità a due ex magistrati: «Quello se lo inventano Palma e quell’altro». Ma Natoli insiste su possibili responsabilità della Polizia dell’epoca e obietta che La Barbera ha sempre avuto come punto di riferimento De Gennaro: «Lui era Arnaldo, faceva capo a coso, a Giovanni, ha fatto sempre capo a Giovanni», anche per cose «non belle». Con Natoli che aggiunge: «E brutte! E brutte, e dico e peggio mi sento! [...] Giovanni gli fa inventare coso Scarantino?». E Cirillo chiosa: «Inventare non lo so, se inventare...».

© Riproduzione riservata