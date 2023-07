Care lettrici, cari lettori

queste due settimane di pausa della newsletter hanno visto succedere di tutto nel panorama della giustizia. Non perdendoci d’animo, recuperiamo tutto a partire dai molti contributi accumulati e che oggi vengono proposti in una edizione particolarmente ricca.

Partiamo dai fatti della settimana: al centro ci sono le polemiche tra il governo e l’Associazione nazionale magistrati, seguite alle notizie di tre diverse inchieste: l’imputazione coattiva chiesta dal gip per il sottosegretario Andrea Delmastro per il caso Cospito; l’indagine a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e l’inchiesta per presunto stupro commesso dal figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tre casi diversissimi, ma che due note anonime – una di fonti di palazzo Chigi e una di fonti di Via Arenula – hanno ascritto come strategia della magistratura contro il governo. Su questo interviene il professore di Diritto penale alla Sapienza, Glauco Giostra.

Questo ha acceso lo scontro, creando un clima infuocato in attesa dell’arrivo in commissione giustizia al Senato del ddl Nordio, che abroga l’abuso d’ufficio. Anche su questo e in particolare il via libera che dovrà arrivare dal Quirinale c’è un approfondimento.

Venendo ai commenti esterni, il professore di Diritto processuale civile al Roma Tre, Giorgio Costantino, torna su un tema delicato che ha a che vedere con il caso Palamara, affrontando in modo personale e sentito il caso del già procuratore generale di Cassazione, Riccardo Fuzio, infine assolto in via definitiva il 6 luglio scorso.

Segue il magistrato di Bari, Giovanni Zaccaro, che sposta l’attenzione dallo scontro di questi giorni a ciò che considera il vero problema della giustizia: le difficoltà con rischio di paralisi per mancanza di strumenti telematici nei tribunali.

Anna Giurickovic Dato, avvocata e dottorata in diritto pubblico, interviene invece per analizzare il ruolo delle criptovalute e le problematiche legate alla loro definizione giuridica.

Infine, l’ex magistrato di Cassazione Rosario Russo torna sulla questione dell’abuso d’ufficio, che il ddl Nordio vorrebbe abolire, e ne mostra la problematicità attraverso l’esempio di cosa accadrebbe nelle procedure dei concorsi pubblici.

Polemiche Anm-Governo

Non si placano le polemiche tra l’Associazione nazionale magistrati e il governo. Il botta e risposta è iniziato la scorsa settimana ed è legato in particolare alle note non firmate pubblicate da palazzo Chigi e via Arenula, dopo le inchieste a carico di Delmastro e Santanchè.

Il clima però era già caldo, dopo le dichiarazioni del ministro Nordio sul fatto che i magistrati non dovessero intervenire in materia di legislazione.

La questione, però, sta assumendo una portata sempre più ampia: da un lato la premier Giorgia Meloni, anche forse consigliata dal Quirinale, ha tentato di abbassare i toni, dall’altro anche dentro la magistratura si è attivato un dibattito.

Una di queste voci, raccolta da Domani, è quella del segretario di Magistratura indipendente, Angelo Piraino, che ha chiesto di mettere fine allo scambio di accuse e di ricucire il dialogo con il ministero, anche per modificare in modo costruttivo il ddl Nordio.

Il ddl Nordio

Il ddl Nordio non è ancora arrivato in commissione Giustizia al Senato, da dove dovrebbe cominciare il suo iter d’aula. A mancare è l’autorizzazione del Colle, che però dovrebbe arrivare a breve e non è un controllo di costituzionalità: quello arriverà solo una volta approvato dal parlamento. Con la consapevolezza, anche del Quirinale, che il testo nell’attuale formulazione presenta aspetti a rischio di conflitto con le norme internazionali.

In attesa dell’approdo in commissione, Matteo Renzi ha fatto sapere che si sposterà in commissione Giustizia per seguire l’iter della riforma: «Mi trasferirò in commissione Giustizia lasciando la mia commissione a Ivan Scalfarotto. Dunque seguirò personalmente dalla commissione il Ddl Nordio e con Enrico Costa abbiamo deciso che lavoreremo gomito a gomito presentando emendamenti insieme e giocando di sponda, lui alla Camera, io al Senato».

L’attenzione sul testo quindi rimane alta, in attesa di leggere gli emendamenti e capire se l’accordo di maggioranza sul testo è blindato, oppure se c’è spazio per modifiche proprio per evitare il rischio di incostituzionalità.

Caso La Russa e il ruolo degli avvocati

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è al centro di tensioni per un fatto giudiziario che riguarda suo figlio: il ragazzo è accusato di stupro e la notizia ha prodotto gli effetti immaginabili. A fronte di un intervento improvvido di La Russa, che ha detto di aver «interrogato» suo figlio e di essere certo della sua innocenza ma ha anche attaccato la ragazza che ha denunciato a quaranta giorni di distanza, il caso ha assunto un’eco mediatica ormai incontrollabile.

Le chat della ragazza con le amiche e informazioni sull’inchiesta in corso sono state divulgate sui giornali ed è risultato evidente l’attivismo dell’avvocato della presunta vittima, che è intervenuto con numerose interviste.

Tanto che l’Ordine degli avvocati di Milano ha fatto un invito agli iscritti ai difensori perché nei rapporti con i giornalisti usino «equilibrio e misura» ricordando i «doveri di discrezione e riservatezza, senza mai rivelare notizie coperte dal segreto di indagine (». Nella nota non è citato la vicenda La Russa, ma si fa riferimento «alle recenti notizie di cronaca e alle connesse dichiarazioni riportate dalla stampa negli ultimi giorni». L’ordine ha richiamato «sulla rilevanza dei fondamentali canoni deontologici, e prima ancora di civiltà giuridica, che presidiano il giusto processo, anche nelle sue fasi di indagine, e il ruolo dell'avvocato». Per questo l’ordine «invita i propri iscritti a mantenere una condotta che sia, formalmente e sostanzialmente, rispettosa delle suddette norme deontologiche».

Caso Delmastro

Il gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, per rivelazione di segreto a causa della divulgazione delle notizie riservate del Dap sulla detenzione dell’anarchico Alfredo Cospito.

La scelta del gip ha prodotto la nota di palazzo Chigi («è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee») che tante polemiche ha sollevato nei giorni scorsi.La stessa premier Meloni è tornata sul tema anche in conferenza stampa, sostenendo che la scelta del gip è inappuntabile tecnicamente ma che sorprende, visto il numero limitato di casi in cui ciò accade.

In seguito a questo, il gruppo di Area ha chiesto al Csm di stigmatizzare l'attacco rivolto alla gip di Roma con l'apertura di una "pratica a tutela" in modo che a Palazzo dei Marescialli si apra un dibattito in merito con una presa di posizione ufficiale del Csm.

Una richiesta che arriva sulla scrivania del comitato di presidenza e quindi del vicepresidente Fabio Pinelli, che proprio dal gruppo toscano di Area ha subito un duro attacco.

Area Toscana contro Pinelli

In Consiglio, infatti, è ancora fresco lo scontro dopo la nomina del procuratore capo di Firenze. Filippo Spezia, magistrato napoletano ed ex rappresentante dell’Italia all’Eurojust, è stato infatti nominato con il voto determinante del vicepresidente Pinelli, che in caso di parità valeva doppio.

Di qui l’attacco di Area Toscana: Spezia «non ha mai ricoperto incarico direttivo e da molti anni è lontano dalla giurisdizione di merito»; ; Pinelli ha giustificato la scelta di votare con «l’importanza dell’ufficio», ma nelle altre nomine si era astenuto. Ma soprattutto, scrivono i magistrati toscani, Pinelli «è stato difensore di imputati coinvolti in vicende penali ancora pendenti presso gli Uffici giudiziari fiorentini, fra cui quella relativa alla Fondazione Open, nell’ambito della quale, come emerge da fonti aperte, ha seguito personalmente il conflitto di attribuzione fra il Senato della Repubblica e la Procura di Firenze, ancora pendente dinanzi alla Corte Costituzionale».

Concorso esterno

Si è sviluppato un grande dibattito intorno al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, perchè il ministro Nordio ha risposto a una serie di domande dicendo che si tratta di una costruzione giurisprudenziale e che andrebbe rimodulato, come aveva stabilito anche la Commissione per la modifica del codice penale da lui presieduta nel 2002.

L’affermazione ha provocato grandi polemiche e indignazione, con interventi di Maria Falcone, Nino Di Matteo e anche di molti politici contro le parole del ministro. La questione è stata poi chiusa dall’ex magistrato e sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, secondo cui non c’è intenzione nè è all’ordine del giorno la modifica del concorso esterno.

In realtà, le parole di Nordio non sono nulla di nuovo per chi lo segue da anni: in questo approfondimento ho recuperato le varie proposte di riforma che il ministro ha fatto nel corso degli anni, in saggi ed editoriali. Molte dei quali potrebbero essere un problema per la maggioranza, se il guardasigilli decidesse di riproporle.

Niente foto dei genitori per Cospito

Ad Alfredo Cospito, l’anarchico condannato a 23 anni di reclusione dopo un lungo processo e un altrettanto lungo sciopero della fame, sono state nuovamente tolte le foto dei genitori che teneva in cella.

Attualmente detenuto a Sassari, le foto (che a Milano Opera gli erano state restituite) sono state requisite e inviate alla Corte di Assise di Appello di Torino, che le ha trattenute. Dopo il reclamo del legale di Cospito, si terrà un’udienza in cui si stabilirà se il detenuto può tenerle.

Anche questa è una delle conseguenze del regime di 41 bis a cui il detenuto è sottoposto e contro cui aveva scioperato. Il regolamento, infatti, prevede un controllo strettissimo su tutto ciò che è in possesso del detenuto.

Il parere Ue sulla magistratura onoraria

La Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia per non aver reso la propria legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari in modo pienamente conforme al diritto del lavoro dell'Ue sul lavoro a tempo determinato, sull’orario di lavoro e sulle lavoratrici gestanti: «Diverse categorie di magistrati onorari - giudici di pace onorari, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale - non godono dello status di lavoratore ai sensi della legislazione nazionale italiana e sono considerati volontari che prestano servizi su base onoraria. Per questo motivo, non godono delle tutele garantite ai lavoratori dal diritto del lavoro dell'Ue, il che comporta, ad esempio, la mancanza di indennità in caso di malattia, incidenti e gravidanza, differenze di retribuzione e discriminazioni fiscali. Anche i magistrati onorari non sono sufficientemente tutelati contro l'abuso di contratti a tempo determinato successivi e non hanno la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per tale abuso».

L'Italia ha due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, altrimenti il caso potrebbe finire davanti alla Corte di giustizia dell’Ue.

Sospeso il commissariamento del Coa di Taranto

Il Tar Puglia ha sospeso il commissariamento del consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto, a causa di un errore di procedura commesso dal Ministero della Giustizia.

«Ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso avverso i provvedimenti impugnati, incentrate sull’eccesso di potere per la palese erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (effettivamente) esistenti al momento dell’adozione del decreto ministeriale gravato, nonchè per difetto di istruttoria e di motivazione e sulla perpetrata violazione della procedura prevista dalla legge per lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e per il Commissariamento dello stesso (art. 33 comma 2 della Legge n. 247/2012), anche per la carenza della prescritta (necessaria) previa diffida», si legge nel decreto.

Portale Ai del Cnf

Il Consiglio nazionale forense intende realizzare un portale dell’avvocatura basato sull’intelligenza artificiale, da mettere gratis a disposizione di tutti – avvocati, magistrati e cittadini – che sarà certificato, con dati completi e verificati.

Lo ha annunciato il presidente del Csm, Francesco Greco, che ha spiegato che «L'intelligenza artificiale è un tema delicato e attuale che necessita di riflessioni tecniche e approfondite, analizzando, con competenza e senza timore i possibili scenari futuri, le utilità per la nostra professione e le sue potenzialità applicate al contesto legale e alla tutela dei diritti dei cittadini».

“Bocciato” il magistrato Sirianni

Il plenum del Csm non ha confermato nell'incarico il presidente della sezione lavoro del tribunale di Catanzaro Emilio Sirianni, a causa del contenuto di alcune conversazioni private con l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Contro la decisione si è espresso l’esecutivo di Magistratura democratica, scrivendo che «rappresenta un precedente che costituisce un enorme pericolo per tutta la magistratura e per ciascun magistrato, e che siamo certi sarà colto dalla stragrande maggioranza dei colleghi indipendentemente dal proprio orientamento culturale e politico».

Md scrive che si vogliono «spingere i magistrati, dietro minaccia di una sanzione, non solo verso il conformismo giudiziario ma anche verso il conformismo privato, nelle proprie relazioni e nell'intimo della propria coscienza, falcidiando i diritti costituzionali di libertà di pensiero e di associazione che stanno alla base delle libertà che rivendichiamo come cittadini e dell'indipendenza che rivendichiamo come giudici e pubblici ministeri».

Md ha ricordato che Sirianni non aveva alcuna intenzione di influire sull’indagine in corso in un distretto che non era il suo, tanto che è stato prosciolto sia nel procedimento penale che in quello disciplinare a suo carico.

«Non può non assalirci il pensiero - conclude Md - che Sirianni sia stato chiamato a pagare per le sue visioni della società in generale e per le sue opinioni culturali e politiche».

Nomine al Csm

Il plenum del Csm, all'unanimità, ha nominato nuovo presidente di sezione della corte di appello di Palermo Giovanni D'Antoni; procuratore di Nola, Marco Del Gaudio; procuratore aggiunto presso il Tribunale di Nola, Maria Cristina Ribera; il procuratore aggiunto presso il tribunale di Avellino, Francesco Raffaele; procuratore aggiunto presso il tribunale di Napoli, dott. Michele Del Prete; presidente della Sezione Lavoro del tribunale di Napoli, Maria Gallo.

© Riproduzione riservata