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Il 25 novembre tornano le scarpe rosse sulle scalinate e nelle piazze. Tornano nei telegiornali le interviste alle forze dell’ordine, tornano le campagne spesso inzeppate di immagini vittimizzanti.

Quello che non torna, quest’anno, lo vediamo nelle scuole. È il primo 25 novembre sotto la legge Valditara e molti dei progetti scolastici di prevenzione di cui discutiamo con centri e associazioni sono sospesi.

Tanti insegnanti ci fanno domande sintomatiche del tempo in cui siamo: per portare una classe al cinema a vedere Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin bisogna chiedere alle famiglie il consenso informato? Se una classe vuole discutere di come si riconosce il controllo dentro una relazione, fin dove può arrivare la discussione? Se si invita un centro antiviolenza per parlare di violenza digitale e una studentessa chiede che cosa succede quando una foto intima finisce in una chat di classe, siamo ancora dentro la prevenzione “consentita” o siamo entrate nell’ambito della sessualità? E alla primaria, se durante una lettura una bambina racconta che un compagno continua a baciarla anche quando lei gli chiede di smettere, la maestra può dedicare a quel tema il tempo che merita, magari tornando sull’argomento con un albo illustrato?

svuotare di significato il 25 novembre

Dall’inizio dell’anno l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transicidi di Non Una Di Meno ha registrato 83 persone morte a causa delle violenze di genere, oltre 115 tentati femminicidi e 14 casi di persone rimaste coinvolte nel tentativo di fermare un femminicidio. Sono dati che chiedono una risposta strutturale, anche sul terreno della prevenzione. Ma come si dà continuità a questo lavoro a scuola, una volta passato il 25 novembre e come si dà continuità a questo lavoro, quest’anno, con la legge 104/2026?

Immaginiamo di tornare in classe il 26 novembre, dopo la proiezione di Se domani non torno. La prof apre la discussione. Una ragazza chiede: «Perché se lui vuole sempre sapere dove va lei e con chi, diciamo che si preoccupa per lei?». Come ha imparato lui a sentirsi in diritto di chiedere, e lei a sentirsi in dovere di rispondere? Ragionare sui rapporti di potere che si imparano fin dall’infanzia è già un modo per parlare della matrice cisgender ed etero-patriarcale della violenza.

Se il discorso arrivasse agli abusi sessuali, qualcuna potrebbe chiedere perché, a parità di racconto, una ragazza viene creduta e un’altra no. Quanto pesano, nel modo in cui noi adulti ascoltiamo, il razzismo, l’abilismo, il pregiudizio di classe e la transfobia? La domanda riguarda anche le storie che scegliamo di portare in aula e i modelli eurocentrici che diamo per universali. Quanto ci sentiamo libere di dire che cosa desideriamo in una relazione e dove vogliamo fermarci? Sappiamo ascoltare la risposta dell’altra persona?

Nominare per riconoscersi

È su passaggi come questi, difficili da prevedere prima di entrare in aula, che pesa la formula «temi attinenti all’ambito della sessualità» contenuta nella legge. Chi insegna potrebbe esitare proprio quando, per rispondere, avrebbe bisogno di parlare di sessualità e consenso, identità di genere, orientamento sessuale, transfobia e violenza assistita. Per chi siede tra i banchi, sentire parlare di queste cose può voler dire dare per la prima volta un nome a qualcosa che vive. E sentire pronunciare parole come queer o intersessualità può voler dire riconoscere, per la prima volta anche a scuola, qualcosa di sé.

Il 25 novembre alle scuole si chiede di prendere parola contro la violenza maschile sulle donne. Il giorno dopo, l’insegnante che ha accompagnato la classe a vedere il film su Giulia Cecchettin, deve chiedersi fin dove la legge le consenta di rispondere.

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