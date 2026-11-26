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Da trentacinque anni costruisco servizi educativi come imprenditrice sociale. Da diversi anni entro nelle scuole come consulente pedagogica, accanto a dirigenti e insegnanti. Conosco le madri straniere che restano sulla porta del nido perché non hanno capito a che ora riprendere il bambino in inserimento. Oggi il decreto scuola è diventato legge. Nella dichiarazione di voto al Senato Cecilia D'Elia lo ha definito una prova di forza con il Paese. Condivido questa lettura. È una prova di forza con le scuole che hanno esposto lo striscione «Nessuno è straniero».

Il tetto del 30 per cento nelle classi prime, per gli alunni stranieri senza un percorso scolastico in Italia, risponde a una difficoltà che vedo nelle consulenze. Ci sono classi in cui metà dei bambini non capisce le consegne e l'insegnante resta senza strumenti. Un tetto però distribuisce i bambini. Non insegna l'italiano. Chi supera la soglia va in altre scuole del territorio. Se alcune scuole concentrano le fragilità, il nodo sta nella segregazione abitativa e nella mobilità scolastica. Un tetto non tocca né l'una né l'altra.

Pensiamo a un bambino di sei anni con una storia di migrazione. Il suo compagno della scuola dell'infanzia entra nella primaria sotto casa. Lui viene mandato altrove perché conta come straniero. Capisce presto di essere un numero da spostare. È la prima cosa che la scuola gli insegna. Pensiamo ora a un ragazzo che arriva in Italia a dieci anni senza conoscere la lingua. La risposta sta nella formazione dei docenti, nel sostegno linguistico, nella mediazione culturale. Un numero massimo per classe non gli dà niente di tutto questo. Senza docenti di italiano L2 e senza mediatori, il limite allontana i bambini dal loro quartiere, dal centro della loro vita quotidiana. A settembre, nel lavoro di analisi fatto con l'area Edu del Consorzio Cgm, avevamo visto che questa legge produceva danni prima ancora di esistere. Famiglie che si sentono ospiti, tollerate più che accolte, chiamate a dimostrare ogni giorno di meritare il proprio posto.

Poi i genitori. Torno a quelle madri sulla porta del nido. Il decreto prevede per loro corsi di italiano, ed è una misura apprezzabile. Una lingua però non si impara chiusi in un'aula. Si impara dove si vive insieme. Al nido, nel cortile della scuola, in biblioteca, nella squadra di calcio del quartiere. Serve un investimento mirato su contesti in cui imparare l'italiano sia parte della vita della comunità. Corsi in orari compatibili con il lavoro delle madri, mediatori culturali, Cpia collegati alle scuole, spazi dove genitori e figli imparano insieme. Quando una famiglia fatica a dialogare con la scuola servono strumenti e responsabilità condivise. Il decreto lega invece i corsi alle sanzioni e alla segnalazione ai servizi sociali per «persistenti barriere linguistiche».

L'Associazione nazionale presidi ha avvertito che così si perde la fiducia tra scuola e famiglia. Una madre che teme una segnalazione smette di chiedere aiuto. E le famiglie in svantaggio socioculturale sono proprio quelle che hanno più bisogno di chiederlo. Lo stesso schema torna sul volto coperto. Secondo le stime di Tecnica della Scuola, le studentesse che portano il velo integrale sono tra 500 e 600 in tutta Italia, una ogni 660 classi. Chiedere volti visibili a scuola è legittimo. Una norma con multe ai genitori fino a mille euro, per un fenomeno così ridotto, parla all'opinione pubblica più che alla scuola. Quelle poche ragazze hanno bisogno di un adulto che le accompagni. Con una sanzione smettono di venire a scuola. E una ragazza che resta a casa è più sola di prima.

Le tre misure individuano un problema vero e rispondono con un limite o con una sanzione. L'educazione richiede una progettualità pedagogica che il sistema-scuola non costruisce con un decreto d'urgenza. La mia posizione è critica. Voglio comunque avere fiducia. Il tetto entrerà in vigore nel 2027/28 e c'è un anno per orientarne l'applicazione verso l'accoglienza. Chiedo al ministero di aprire questo lavoro alla comunità educante. Le cooperative sociali conoscono le famiglie che la scuola fatica a raggiungere. Hannah Arendt chiedeva agli adulti nel paragrafo conclusivo del testo La crisi dell’istruzione se amiamo abbastanza i nostri figli da non espellerli dal nostro mondo. L'articolo 34 della Costituzione ha già risposto: la scuola è aperta a tutti. Questo decreto, per ora, rinnega quella promessa.

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