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«Ho sempre pensato e sentito che una delle ragioni per cui il nostro paese, l’Italia, ci è così cara è in un suo carattere fondamentale che le deriva da tutta la sua storia che si potrebbe definire come il senso della infinita contemporaneità del tempo: la presenza e persistenza cioè in essa... di tutti i tempi, di tutta la storia». Così scrive Carlo Levi nel tentativo di capire perché l’esistenza nel nostro paese è così «favorevole alla vita e alla fantasia, alla larghezza dei rapporti veri [...] che consente a ciascuno di sentirsi, forse più che altrove, collegato per fili invisibili ma reali ad ogni altra cosa». Qui non si muore mai era il nome di una nota osteria popolare sulla Via Appia Antica ricordata da Levi – e che nel 1959 colpì talmente la fantasia anche dello scrittore e politico ivoriano Bernard Dadié la prima volta che questi si recò a Roma, da diventare il titolo di un suo libro.

Secondo Levi, l’insegna di quella trattoria potrebbe diventare la descrizione del nostro paese, dove «l’antico non muore nel presente: nulla si rinnega o si cancella; per vivere non si rifiutano i padri, non si abbandona la casa paterna, non si comincia la storia da nessuna data [...] non si parte con il Mayflower senza voltarsi indietro [...] il passato con le sue infinite stratificazioni sta in tutto il presente». Anche Eugenio Montale canta in versi una storia che: «non contiene / il prima e il dopo [...] non è poi / la devastante ruspa che si dice. / Lascia sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. / C’è chi sopravvive». Una visione molto diversa dall’ossessione identitaria e dalla cancel culture che paradossalmente ne discende, che tutto vorrebbe rivedere, riformare e riscrivere, eliminando, sradicando e annullando ciò che non pare conforme con il pensiero dominante e lo spirito del tempo. Un modo duro e ruvido, oggi diremmo presentista, di considerare la vita a cui contrapporre sommessamente la visione dolce di un’identità radicata nella storia.

Da qui può dunque iniziare una ricerca per provare a chiarire ciò che l’Italia rappresenta e il valore della lingua e della cultura italiane: un’Italia che sempre Carlo Levi così definisce: Eterna storia vivente e contemporanea. Tutto sta insieme in questa terra [...] ogni cosa rimane senza perdersi, i secoli si sovrappongono, e il pagano e il cristiano, l’arcaico e l’antico, e il medievale e il moderno non solo stanno l’uno accanto all’altro, ma coincidono, sì che ogni cosa è una ricapitolazione, una summa di tutte le altre; e le contraddizioni diventano identità.

È una caratteristica difficile da definire, come testimoniò Ursula Hirschmann, ebrea tedesca fuggita in Italia per salvarsi dalla Shoà, compagna di Eugenio Colorni e in seguito di Altiero Spinelli, intellettuale raffinata e attivista: «Mi è difficile oggi, dopo tutta una vita vissuta in Italia, descrivere in che cosa consistesse quella liberazione, che tanti stranieri prima e dopo di me hanno sentito e sentono quando cominciano a vivere in un posto e in un ambiente italiano». Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoà, avverte la medesima sensazione attribuendola alla lingua: «L’italiano è stato l’approdo dopo un lungo viaggio, anche doloroso, tra l’Ungheria natale, antisemita, l’inferno della Shoà, la vita in Israele [...] l’italiano è la mia famiglia, la mia casa, la lingua della libertà assoluta!». Per entrambe si tratta di una sensazione di liberazione, di accoglienza, qualcosa di indefinibile malgrado tutti i limiti che ben conosciamo. Nel suo discorso inaugurale al Collège de France, lo storico Patrick Boucheron così definisce il ruolo del nostro paese: fin dal XIII secolo il terreno dell’Italia urbana costituisce uno dei laboratori della modernità politica europea [...] dove si riconosce la pluralità dei linguaggi politici – di origine civica ma anche aristocratica, comunitaria o di fazione – che nei secoli XIV e XV costituisce la trama del carattere composito eterogeneo e contrattuale delle sue costruzioni istituzionali. E aggiunge, allargando lo sguardo: «Con lo choc del ritorno delle guerre d’Italia, l’Europa del XVI secolo diventa un’Italia in grande». Va detto che il Rinascimento non pose l’Italia in una posizione di vertice solo da un punto di vista culturale, ma anche del benessere economico. Fernand Braudel sostiene addirittura che l’Italia del 1450 fu sull’orlo della rivoluzione industriale. Tutto ciò dà ancor più la dimensione della fama e dell’influenza italiana. Quello italiano o, in senso culturale più esteso, italico, fu – e in larga parte rimane – un soft power molto particolare, che per affermarsi non mosse eserciti ma, appunto, la cultura: «La leggerezza del software non la pesante cosalità dell’hardware, ha garantito il marchio italiano in Italia e fuori. C’è del vero nell’idea che gli stilisti della moda sono i continuatori non passivi del senso del bello sviluppatosi in età rinascimentale».

Fino dal suo sorgere, il primato culturale italiano, espresso nella letteratura, nell’arte e nella scienza, si contraddistingue per il carattere non violento: Luca Serianni diceva che l’italiano è lingua di pace perché «senza impero». Come scrive Friedrich Nietzsche in La volontà di potenza: «Il genio italiano ha fatto l’uso di gran lunga più libero e più delicato di quello che aveva ricevuto dagli altri e ha introdotto cento volte di più di quello che ha preso: come il genio più ricco che più aveva da regalare». (…) Esiste una repubblica maggiore che non coincide né con l’Italia immaginata da Dante Alighieri né con l’attuale nazione unitaria. La lingua che ci abita non è fondata da un’etnia né la edifica (almeno, non del tutto) ma è un impasto complesso di tradizione e di parola di popoli diversi. Com’è noto, a fondare l’identità culturale italiana che inizia con questa lingua è la sintesi dantesca.

L’idioma che utilizza il sommo poeta è il volgare, che alla fine sarà chiamato “l’italiano”. L’Italia come nazione nasce solo alla fine dell’Ottocento, mentre l’italiano come lingua (e la cultura originale che produce) la precede di almeno sei secoli. La lingua sboccia con largo anticipo sul paese come parte della sua identità primigenia. Lo stesso termine Italia è anteriore allo stato-nazione: si diceva Italia già molto tempo prima di averne chiara la geografia.

Quali erano le frontiere dell’Italia prima del Risorgimento? Ognuno aveva la sua Italia geografica in mente (forse addirittura dai tempi dell’impero romano), ma dal Rinascimento in poi tutti hanno condiviso il medesimo universo culturale. (…) Alla fine, come scrive Zoja: «La piattaforma su cui nei secoli XIII e XIV si gettarono le basi di ciò che oggi chiamiamo Italia non è la politica. È la lingua».

Una patria gentile, Raccontare l'Italia dall'Umanesimo al soft power, Mario Giro, Marietti 1820, 2026

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