false false

«La cultura è infrastruttura politica della lotta, perché è lo spazio in cui le persone si riconoscono prima ancora di organizzarsi». Con queste parole, Pietro Turano, responsabile cultura Arcigay e curatore del festival arciMACROsuperQUEER. Orgoglio fuori misura introduce le due giornate di talk, laboratori, mostre, performance e concerti che si svolgeranno al museo Macro di Roma, il 28 e il 29 novembre (organizzati da Arcigay Roma in collaborazione con Museo Macro, promosso e sostenuto da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura - Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura).

Una cultura di tutti

La scelta non è causale ma rigorosamente politica. Arcigay Roma ha deciso di occupare uno spazio pubblico accessibile a tutti – gli incontri, le mostre e i workshop saranno totalmente gratuiti – per mostrare orgogliosamente che la cultura queer non è di nicchia o marginale, ma materia viva della scena artistica della cultura contemporanea. L’iniziativa, promossa da Roma capitale in collaborazione con Zètema progetto cultura, ha l’obiettivo di tenere insieme memoria comunitaria, riflessione politica e formazione di nuove professionalità del cinema e dell’arte. «Lavorare sulle rappresentazioni dell’altro significa fare un lavoro politico importante, che connota chi siamo e come vogliamo condividere lo spazio comune», commenta Massimo Smeriglio, assessore alla cultura di Roma capitale. «In un contesto politico e sociale sempre più polarizzato, dove contano sempre più le divisioni, il festival va orgogliosamente controcorrente e nella giusta direzione. È lo spazio perfetto per rafforzare un’azione di aggregazione e confronto sui valori fondativi della cultura bene comune e lo fa in un luogo di contaminazione per eccellenza, il Museo Macro», aggiunge l’assessore. Un festival per unire, per abbracciare tramite il pluralismo culturale della comunità Lgbtqia+, tutta la società. Molteplice è anche la serie di incontri e laboratori che si susseguiranno nell’eclettico spazio del museo. I workshop toccheranno tutte le arti: teatro, fotografia, cinema e anche il mondo vegetale.

Gli appuntamenti del festival

A partire dalla mattina della prima giornata, il Macro ospiterà il workshop di Fr*cinema, il festival di cinema Lgbtqia+, che occuperà entrambe le giornate con le professionalità di Tecla Insolia, Paolo Strippoli, Sara Casani, Alfredo Covelli, Valentina e Nicole Bertani e Deborah Di Cave. A seguire Rabbia!, a cura di Arianna Pozzoli che proporrà un laboratorio di performance teatrale sulla rabbia femminile. Ci sarà poi uno spazio dedicato all’incontro tra fumetti e musica, con Stereostorie – Fumetti musicali, di Alec Trenta. All’ora del té, Chiara Corradini parlerà di piante officinali e spiegherà come si formulano le tisane.

Ai workshop seguirà poi il talk Lotta intersezionale, giustizia sociale, in cui rappresentanti dei movimenti e delle realtà romane si incontreranno per raccontare come si intrecciano le lotte e le rivendicazioni della contemporaneità. La giornata si concluderà con il concerto dei Dimensione Brama e con l’after show di La Roboterie e della cantautrice e dj Alice Robber.

Il giorno successivo gli incontri proseguiranno con Changing Room, laboratorio fotografico con Chiara Calgaro, che mostrerà il suo progetto sullo sport queer; Ballroom: Vogue Fem, sulle tecniche ballroom a cura di Havva Balenciaga di Ballrhome; infine Drag Urself, sul trucco drag a cura di Priscilla, conduttrice di Drag Race Italia. Chiude il pomeriggio di domenica, la performance dell’artista Laika1954, che realizzerà un’opera dal vivo in dialogo con il musicista Mario Russo, che eseguirà live il progetto musicale realizzato trasformando i segnali bioelettrici delle piante. La sera è poi animata dal drag show di Priscilla e Sotiri, e dal concerto di Sincoro, coro queer di Arcigay Roma.

A fare da sfondo a tutto questo due mostre che raccontano il passato e il presente della comunità Lgbtqia+. La prima è No need to be burning, mostra fotografica di Lorenzo De Filippo, che racconta la storia e le notti di Ballrhome, il progetto artistico promosso da Arcigay Roma per portare in scena la cultura musicale Ballroom, nata a new York negli anni ‘70 all’interno delle comunità Lgbtqia+ afroamericana e latina. L’altra è Queer Storming, una mostra sulle prime pagine dell’inserto domenicale Queer del quotidiano di Rifondazione comunista, Liberazione. Ideato nel 2004 dalla giornalista Angela Azzaro, recentemente scomparsa, Queer è stato un supplemento dirompente in un periodo storico in cui la parola "queer” era veramente strana e per niente pop.

A custodire le pagine dell’inserto, su cui appaiono le giovani firme di Zerocalcare e MP5, c’è anche un libro intitolato proprio Queerstorming (All Around edizioni) e pubblicato a giugno di quest’anno. A raccontare mostra, testo e la mente vibrante della giornalista Azzaro, ci penseranno la giornalista di Domani Emanuela Del Frate, l’artista MP5 e il filosofo Federico Zappino in un talk, domenica sera, moderato da Pietro Turano.

© Riproduzione riservata